ठंड के मौसम में अदरक बनेगा सुपरफूड, रोज खाने से मिलेंगे जबरदस्त फायदे

सर्दियों में पाचन धीमा हो जाता है, जिससे गैस, अपच और भारीपन जैसी समस्याएं होती हैं. अदरक पाचन एंजाइम को एक्टिव करता है और खाना जल्दी पचाने में मदद करता है. खाना से पहले या बाद में अदरक लेना पाचन को बेहतर बनाता है और पेट हल्का रखता है.