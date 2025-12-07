हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Breakup Stages: हर रिलेशनशिप में कितनी होती हैं स्टेज, किस स्टेज पर अक्सर टूट जाते हैं रिश्ते?

When Do Most Couples Break Up: ज्यादातर इंसान अपनी जिंदगी में उस फेज से गुजरता है, जहां यो तो उसका रिश्ता आगे बढ़ता है या फिर टूट जाता है. चलिए आपको बताते हैं कि रिश्ते किस दिन टूटते हैं.

By : सोनम  | Updated at : 07 Dec 2025 10:49 AM (IST)
किसी दर्द भरे अलविदा के बाद जो खामोशी फैलती है, उसी में एक सवाल बार-बार उभरकर सामने आता है. यही सवाल हम अक्सर रात के अकेले पलों में सर्च बार में टाइप करते हैं. हम में से हर कोई कभी न कभी इस दौर से गुजरा है या किसी ऐसे दोस्त को संभाला है जो दिल टूटने से गुजर रहा था.

दिल टूटना एक ऐसा अनुभव है जिससे कोई नहीं बच पाता. जब रिश्ता खत्म होता है, तो हम उसकी वजह तलाशने लगते हैं पैटर्न, तर्क और कोई अर्थ. हम जानना चाहते हैं कि जो हमारे साथ हुआ, क्या वह सामान्य था? और सबसे बड़ा सवाल ज्यादातर रिश्ते किस स्टेज पर टूटते हैं?
हम अक्सर सोचते हैं कि काश कोई टाइमलाइन मिल जाए, कोई ऐसा खतरनाक मोड़ जिसे पहचानकर हम खुद को बचा सकें. हम अपने ही रिश्ते के महीनों और सालों को गिनकर अंदाज़ा लगाने लगते हैं कि हम सुरक्षित जोन में हैं या किसी ऐसे मोड़ के करीब जहां रिश्ता हिल सकता है.
सच्चाई यह है कि रिश्ते टूटने का कोई एक सीधा-सादा जवाब नहीं होता. लेकिन कुछ पैटर्न जरूर दिखाई देते हैं ऐसे ट्रांजिशनल मोड़, जहां दो लोगों का रिश्ता सबसे ज्यादा परखा जाता है. इन्हीं जगहों पर या तो रिश्ता मजबूत होता है या फिर टूटने लगता है.
रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स के मुताबिक, ज्यादातर कपल 6 महीने से 2 साल वाले
अब बात करते हैं कि रिलेशनशिप
इंफैचुएशन फेज वह दौर है जब सब कुछ परफेक्ट लगता है. रियलिटी फेज आते ही असल दुनिया सामने आ जाती है कमियां दिखने लगती हैं, झगड़े शुरू होते हैं और यहीं से पावर स्ट्रगल शुरू होता है. रिलेशनशिप एक्सपर्ट के अनुसार, इसी स्टेज में ज्यादातर रिश्ते टूट जाते हैं, क्योंकि बहुत से कपल कॉन्फ्लिक्ट को संभाल नहीं पाते.
जो इस स्टेज को पार कर लेते हैं, वे कमिटमेंट और फिर पार्टनरशिप फेज में पहुंचते हैं जहां रिश्ता भरोसे, समझ और टीमवर्क पर आधारित होता है. यही वह लेवल है जहां
Published at : 07 Dec 2025 10:49 AM (IST)
