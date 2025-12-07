रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स के मुताबिक, ज्यादातर कपल 6 महीने से 2 साल वाले "हनीमून एंड" फेज में पहला बड़ा टेस्ट फेस करते हैं. 3 से 5 साल का समय वह स्टेज होता है जहां रिश्ते में "अब आगे क्या?" वाला सवाल उठता है. फिर 7 साल के आसपास ठहराव, अकेलापन और बाहरी दबाव जैसे नौकरी, पैसे, या शिफ्टिंग किसी भी स्टेज पर रिश्ते को कमजोर कर सकते हैं और सबसे बड़ा फैक्टर है कम्युनिकेशन, जो तय करता है रिश्ता बचेगा या टूटेगा.