Karwa Chauth 2025: पिया मन भाए और पड़ोसन देखती रह जाए... इस करवाचौथ पहनें ऐसी ट्रेंडी और स्टाइलिश साड़ी

Karwa Chauth 2025: पिया मन भाए और पड़ोसन देखती रह जाए... इस करवाचौथ पहनें ऐसी ट्रेंडी और स्टाइलिश साड़ी

Karwa Chauth 2025: इस करवाचौथ ये फैंसी और सुंदर साड़ियां देंगी आपकी लुक को फाइनल टच और आप लगेंगी इतनी सुंदर कि पड़ोसन भी आपको देखती रह जाएंगी.

By : दीपाली बिष्ट  | Updated at : 09 Oct 2025 03:32 PM (IST)
Karwa Chauth 2025: इस करवाचौथ ये फैंसी और सुंदर साड़ियां देंगी आपकी लुक को फाइनल टच और आप लगेंगी इतनी सुंदर कि पड़ोसन भी आपको देखती रह जाएंगी.

करवाचौथ हर पत्नी के लिए बेहद खास दिन होता है. इस दिन औरतें सोलह श्रृंगार कर पति के लिए तैयार होती हैं. करवाचौथ आने से एक हफ्ते पहले ही मार्केट में भीड़ हो जाती है.

1/7
करवाचौथ की तैयारियों में साज श्रृंगार का सामान लेने से लेकर मेहंदी लगवाने लिए महिलाओं की भीड़ लगी रहती है. हर महिला इस दिन सबसे सुंदर दिखना चाहती है.
करवाचौथ की तैयारियों में साज श्रृंगार का सामान लेने से लेकर मेहंदी लगवाने लिए महिलाओं की भीड़ लगी रहती है. हर महिला इस दिन सबसे सुंदर दिखना चाहती है.
2/7
ऐसे में हर साल सबसे बड़ी कन्फ्यूजन साड़ियों को लेकर रहती है कि कौन से रंग की साड़ी पहनें, किस डिजाइन की साड़ी पहनें?
ऐसे में हर साल सबसे बड़ी कन्फ्यूजन साड़ियों को लेकर रहती है कि कौन से रंग की साड़ी पहनें, किस डिजाइन की साड़ी पहनें?
3/7
आपकी इस चिंता को दूर करने के लिए हम लाए हैं ये बेहतरीन और बेहद खूबसूरत साड़ी डिजाइन, जिन्हें पहनने के बाद आपके पति की नजर आपसे हट नहीं पाएगी. आप चांद को देखेंगी और पति आप को.
आपकी इस चिंता को दूर करने के लिए हम लाए हैं ये बेहतरीन और बेहद खूबसूरत साड़ी डिजाइन, जिन्हें पहनने के बाद आपके पति की नजर आपसे हट नहीं पाएगी. आप चांद को देखेंगी और पति आप को.
4/7
लाल रंग करवाचौथ पर शुभ माना जाता है. ऐसे में हैवी गोल्डन बॉर्डर वाली ये चमकदार साड़ी आपके करवाचौथ को और भी शुभ और प्यारभरा बना देगी.
लाल रंग करवाचौथ पर शुभ माना जाता है. ऐसे में हैवी गोल्डन बॉर्डर वाली ये चमकदार साड़ी आपके करवाचौथ को और भी शुभ और प्यारभरा बना देगी.
5/7
आजकल फ्लोरल प्रिंट की साड़ियां भी ट्रेंड में हैं. ये बेहद लाइट वेट होती हैं और इनका डिजाइन सबसे हटके और डिफरेंट होता है. यह लुक आपको मॉडर्न के साथ साथ ट्रेंडी दिखने में भी मदद करता है.
आजकल फ्लोरल प्रिंट की साड़ियां भी ट्रेंड में हैं. ये बेहद लाइट वेट होती हैं और इनका डिजाइन सबसे हटके और डिफरेंट होता है. यह लुक आपको मॉडर्न के साथ साथ ट्रेंडी दिखने में भी मदद करता है.
6/7
ट्रेडिशनल लुक वाली बनारसी साड़ी आपके इस करवाचौथ लुक में चार चांद लगा देगी. इसके एक से एक कलर और सुंदर डिजाइंस से किसी की नजर हट नहीं पाएगी.
ट्रेडिशनल लुक वाली बनारसी साड़ी आपके इस करवाचौथ लुक में चार चांद लगा देगी. इसके एक से एक कलर और सुंदर डिजाइंस से किसी की नजर हट नहीं पाएगी.
7/7
इसके अलावा अगर आपको भी दीपिका के जैसे हैवी बॉर्डर साड़ियां पसंद है तो आप उन्हें भी ट्राई कर सकती हैं. ये साड़ी आपको परफेक्ट रॉयल लुक देती हैं.
इसके अलावा अगर आपको भी दीपिका के जैसे हैवी बॉर्डर साड़ियां पसंद है तो आप उन्हें भी ट्राई कर सकती हैं. ये साड़ी आपको परफेक्ट रॉयल लुक देती हैं.
Published at : 09 Oct 2025 03:32 PM (IST)
Embed widget