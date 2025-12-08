'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' फैंस का फेवरेट शो है. इस शो के कई एपिसोड्स फैंस के काफी फेवरेट रहे हैं. एक एपिसोड ऐसा था जिसमें एक छोटा बच्चा जेठालाल को खूब परेशान करता है. इस एपिसोड को फैंस काफी पसंद किया था.

इस एपिसोड में नजर आने वाला बच्च अब बड़ा हो गया है. उस बच्चे का नाम है रूद्र सोनी. रूद्र ने शो में बंटी का रोल प्ले किया था. कहानी कुछ ऐसी थी कि बंटी की मम्मी दया की दोस्त थी और वो दया के पास शॉपिंग जाने के लिए आती है. इसी के साथ वो अपने बच्चे बंटी को जेठालाल के पास देखभाल के लिए छोड़ जाती है. बंटी जेठालाल को इतना परेशान करता है और पूरा घर भी अस्त-व्यस्त कर देता है.

अंकिता लोखंडे संग किया रोमांस

बंटी का रोल निभाने वाले रूद्र काफी बड़े हो गए हैं. उन्होंने कई फेमस शोज में काम किया है. विक्की जैन के फौजी 2 में उन्हें देखा गया. उन्होंने एक म्यूजिक वीडियो में अंकिता लोखंडे के साथ रोमांस करते हुए नजर आए थे.

इन शोज में दिखें रूद्र सोनी

रूद्र की बात करें तो उन्होंने 2007 में करियर की शुरुआत की थी. वो शो कहीं तो होगा में नजर आए थे. फिर 2009 में उन्होंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा किया था. इस शो में वो बंटी के अलावा यश के रोल में भी थे. इसके बाद वो बालिका वधू और बालवीर में दिखे. बालवीर में वो मानव और बाल मित्रा के रोल में थे. शो में उनका मैन कैरेक्टर था.

इसके बाद वो पेशवा बाजीराव में दिखे थे. शो में वो यंग पेशवा बाजीराव के रोल में थे. 2018 में कर्ण संगिनी, क्राइम अलर्ट, विक्रम बेताल की रहस्य गाथा, येशू, पापनाशिनी गंगा, स्वराज और बेकाबू में दिखे. पिछली बार वो फौजी 2 में नजर आए. इस शो में वो हारून मलिक के रोल में थे.

