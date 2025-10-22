अगर जनसंख्या की बात करें, तो लातविया की आबादी में महिलाओं की संख्या पुरुषों से काफी ज्यादा है. यहां अगर 100 महिलाएं मिलेंगी तो उतने पर पुरुषों की आबादी सिर्फ 85 से 87 के बीच में ही होगी. जिसके चलते यहां पर रिश्तों का बैलेंस पूरी तरह बदल जाता है.