Dating Culture in Latvia: इस देश में एक-एक लड़के की होती हैं 5-5 गर्लफ्रेंड, जान लें यहां का लाइफस्टाइल

Dating Culture in Latvia: इस देश में एक-एक लड़के की होती हैं 5-5 गर्लफ्रेंड, जान लें यहां का लाइफस्टाइल

Latvia lifestyle: भारत एक ऐसा देश है जहां लोग एक ही गर्लफ्रेंड रखते हैं. इससे ज्यादा रखना रिश्ते में चीट करने जैसे होता है. चलिए उस देश के बारे में बताते हैं, जहां लोग 5 गर्लफ्रेंड रखते हैं.

By : सोनम  | Updated at : 22 Oct 2025 12:26 PM (IST)
Latvia lifestyle: भारत एक ऐसा देश है जहां लोग एक ही गर्लफ्रेंड रखते हैं. इससे ज्यादा रखना रिश्ते में चीट करने जैसे होता है. चलिए उस देश के बारे में बताते हैं, जहां लोग 5 गर्लफ्रेंड रखते हैं.

आपको अपनी जिंदगी में तमाम ऐसी चीजें सुनने को मिलती हैं, जिन पर आपको विश्वास ही नहीं होता. आप सोचते हैं कि ऐसा भी कहीं होता है क्या? चलिए आपको उस देश के बारे में बताते हैं, जहां लोगों के पास एक-दो नहीं बल्कि पांच-पांच गर्लफ्रेंड होती हैं. है न हैरानी वाली बात. चलिए आपको बताते हैं कि यहां ऐसे क्यों होता है.

लातविया उत्तरी यूरोप के बाल्टिक क्षेत्र में आता है. यहां की जनसंख्या और समाज व्यवस्था को देखकर कई बार लोग हैरान रह जाते हैं. खासतौर पर यहां के युवाओं की रिलेशनशिप स्टाइल दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी रहती है.
लातविया उत्तरी यूरोप के बाल्टिक क्षेत्र में आता है. यहां की जनसंख्या और समाज व्यवस्था को देखकर कई बार लोग हैरान रह जाते हैं. खासतौर पर यहां के युवाओं की रिलेशनशिप स्टाइल दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी रहती है.
अगर जनसंख्या की बात करें, तो लातविया की आबादी में महिलाओं की संख्या पुरुषों से काफी ज्यादा है. यहां अगर 100 महिलाएं मिलेंगी तो उतने पर पुरुषों की आबादी सिर्फ 85 से 87 के बीच में ही होगी. जिसके चलते यहां पर रिश्तों का बैलेंस पूरी तरह बदल जाता है.
अगर जनसंख्या की बात करें, तो लातविया की आबादी में महिलाओं की संख्या पुरुषों से काफी ज्यादा है. यहां अगर 100 महिलाएं मिलेंगी तो उतने पर पुरुषों की आबादी सिर्फ 85 से 87 के बीच में ही होगी. जिसके चलते यहां पर रिश्तों का बैलेंस पूरी तरह बदल जाता है.
यहां की लड़कियां पढ़ाई, जॉब और करियर के साथ-साथ रिलेशनशिप को लेकर भी काफी ओपन माइंडेड मानी जाती हैं. यही कारण है कि उनके पार्टनर की संख्या एक से ज्यादा ही देखने को मिलती है.
यहां की लड़कियां पढ़ाई, जॉब और करियर के साथ-साथ रिलेशनशिप को लेकर भी काफी ओपन माइंडेड मानी जाती हैं. यही कारण है कि उनके पार्टनर की संख्या एक से ज्यादा ही देखने को मिलती है.
रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि लातविया में कई बार एक लड़के की 4 से 5 गर्लफ्रेंड्स होना कोई बड़ी बात नहीं मानी जाती. वहां का समाज इसे गलत नजर से नहीं देखता. भारत में एक गर्लफ्रेंड होने के बाद आपको करेक्टरलेस समझ लिया जाता है.
रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि लातविया में कई बार एक लड़के की 4 से 5 गर्लफ्रेंड्स होना कोई बड़ी बात नहीं मानी जाती. वहां का समाज इसे गलत नजर से नहीं देखता. भारत में एक गर्लफ्रेंड होने के बाद आपको करेक्टरलेस समझ लिया जाता है.
लातविया की राजधानी रीगा यूरोप की नाइटलाइफ और पार्टी डेस्टिनेशंस में गिनी जाती है. यहां बार, क्लब और कैफे युवाओं से भरे रहते हैं.
लातविया की राजधानी रीगा यूरोप की नाइटलाइफ और पार्टी डेस्टिनेशंस में गिनी जाती है. यहां बार, क्लब और कैफे युवाओं से भरे रहते हैं.
अगर आप यहां आते हैं, तो आपको मिलेगा कि यहां लोग रिलेशनशिप को लेकर काफी खुले विचारों वाले होते हैं और डेटिंग कल्चर यहां बेहद स्ट्रॉन्ग है.
अगर आप यहां आते हैं, तो आपको मिलेगा कि यहां लोग रिलेशनशिप को लेकर काफी खुले विचारों वाले होते हैं और डेटिंग कल्चर यहां बेहद स्ट्रॉन्ग है.
लातविया की इस खासियत की वजह से दुनियाभर से टूरिस्ट भी यहां के कल्चर को देखने आते हैं. कई लोग इसे एक्साइटिंग मानते हैं तो कुछ इसे कल्चर के मूल्यों से हटकर मानते हैं.
लातविया की इस खासियत की वजह से दुनियाभर से टूरिस्ट भी यहां के कल्चर को देखने आते हैं. कई लोग इसे एक्साइटिंग मानते हैं तो कुछ इसे कल्चर के मूल्यों से हटकर मानते हैं.
कुल मिलाकर कहा जाए तो लातविया का लाइफस्टाइल और यहां की रिलेशनशिप स्टाइल युवाओं के लिए किसी अजूबे से कम नहीं है.
कुल मिलाकर कहा जाए तो लातविया का लाइफस्टाइल और यहां की रिलेशनशिप स्टाइल युवाओं के लिए किसी अजूबे से कम नहीं है.
Published at : 22 Oct 2025 12:26 PM (IST)
Embed widget