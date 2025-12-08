Top-5 Batsmen With The Most Singals In Oneday Cricket: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जारी 3 मैचों की वनडे सीरीज भारत 2-1 से जीत गया. इस पूरी सीरीज में विराट कोहली छाए रहे. दरअसल कोहली वनडे में ज्यादातर कम जोखिम वाली पारी खेलते हैं और वो सिंगल्स के साथ पारी आगे बढ़ाना पसंद करते हैं. वनडे क्रिकेट में जितना रन बनाना जरूरी है, उतना ही सिंगल्स लेकर स्ट्राइक रोटेट करना भी जरूरी होता है. खासकर, वनडे फॉर्मेट में तो सिंगल्स का बहुत बड़ा रोल होता है. वनडे क्रिकेट के इतिहास में कई बल्लेबाजों ने अपने करियर का लगभग एक तिहाई से भी ज्यादा रन सिंगल्स लेकर बनाए हैं.

हालांकि, वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा सिंगल्स से रन बनाने वाले बल्लेबाजों की टॉप-5 की लिस्ट में सचिन तेंदुलकर का नाम नहीं है, जो कि चौंकाने वाला है. यहां हम बताने जा रहे हैं कि वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा सिंगल्स लेने वाले टॉप 5 बल्लेबाज कौन हैं?

वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा सिंगल्स लेने वाले टॉप 5 बल्लेबाज

1. विराट कोहली - 5992 सिंगल्स

टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा सिंगल्स से रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर हैं. विराट ने अपने वनडे करियर के 294 पारियों में कुल 5,992 सिंगल्स लिए हैं. उन्होंने अब तक अपने वनडे करियर में 59.15 की बेहतरीन औसत से 14,492 रन बना चुके हैं.

2. कुमार संगकारा - 5503 सिंगल्स

वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा सिंगल्स से रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में श्रीलंका के महान विकेटकीपर बल्लेबाज कुमार संगकारा दूसरे नंबर पर हैं. संगकारा ने अपने वनडे करियर के 358 वनडे पारियों में 44.56 की औसत से 13,681 रन बनाए हैं. जिसमें उन्होंने कुल 5503 सिंगल्स लिए हैं.

3. महेला जयवर्धने - 4789 सिंगल्स

श्रीलंका के पूर्व कप्तान महेला जयवर्धने वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा सिंगल्स से रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं. जयवर्धने ने अपने वनडे करियर के 357 पारियों में कुल 4789 सिंगल्स लिए हैं. उन्होंने अपने वनडे करियर के 36.07 की औसत से 11,112 रन बनाए हैं.

4. महेंद्र सिंह धोनी - 4470 सिंगल्स

वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा सिंगल्स से रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी चौथे नंबर पर हैं. धोनी ने अपने वनडे करियर के 297 वनडे पारियों में 51.54 की औसत से 10,773 रन बनाए हैं. जिसमें उनके नाम कुल 5503 सिंगल्स दर्ज हैं.

5. रिकी पोंटिंग - 3916 सिंगल्स

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा सिंगल्स से रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं. पोंटिंग ने अपने वनडे करियर के 281 पारियों में कुल 3916 सिंगल्स लिए हैं. जिसमें उनके नाम वनडे करियर के 44.17 की औसत से 10,690 रन दर्ज हैं.