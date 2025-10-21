हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Things men should never say to women: अपनी पसंदीदा औरत से कभी नहीं कहनी चाहिए ये 10 बातें, आज ही गांठ बांध लें सारे मर्द

Things men should never say to women: अपनी पसंदीदा औरत से कभी नहीं कहनी चाहिए ये 10 बातें, आज ही गांठ बांध लें सारे मर्द

Relationship mistakes to avoid: एक कहावत है कि अगर पसंदीदी औरत आपसे से खुश है, तो समझो आपसे भगवान खुश हैं.चलिए आपको बताते हैं कि अपनी पसंदीदा औरत से कौन से बात नहीं करनी चाहिए, वरना गदर मच सकती है.

By : सोनम  | Updated at : 21 Oct 2025 03:57 PM (IST)
Relationship mistakes to avoid: एक कहावत है कि अगर पसंदीदी औरत आपसे से खुश है, तो समझो आपसे भगवान खुश हैं.चलिए आपको बताते हैं कि अपनी पसंदीदा औरत से कौन से बात नहीं करनी चाहिए, वरना गदर मच सकती है.

हर रिश्ते में ऐसे पल आते हैं जब एक पार्टनर ऐसी बात कह देता है जिसका उसे तुरंत पछतावा होता है और सच्चाई यह है कि ज़्यादातर बार यह गलती मर्दों से ही होती है. मजाक में कही गई कुछ बातें, या जल्दबाज़ी में निकले शब्द, बड़े झगड़े की वजह बन सकते हैं. अगर आप अपने रिश्ते को स्मूद रखना चाहते हैं, तो कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें कभी जुबान पर नहीं लाना चाहिए. चलिए जानते हैं ऐसी 10 बातें जो किसी भी हाल में आपको अपनी पार्टनर से नहीं कहनी चाहिए.

1/10
"Are you done getting ready yet?" महिलाओं के लिए तैयार होना एक रिचुअल जैसा होता है. अगर आप उन्हें जल्दी करने के लिए दबाव डालेंगे, तो यह उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा. आपको इंतजार करना ही होगा, चाहे 30 मिनट ही क्यों न लग जाएं. लेकिन याद रखेंजब आपकी बारी होगी, तो उन्हें आपके 5 मिनट भी लंबे लग सकते हैं.
2/10
"Is it that time of the month again?" यह वाक्य किसी भी हालत में आपके मुंह से नहीं निकलना चाहिए. इसे सुनकर सामने वाला समझ सकता है कि आप उनकी फीलिंग को गंभीरता से नहीं ले रहे. नतीजा सीधा झगड़े में बदल सकता है.
3/10
"You’re the spitting image of your mom!" भले ही आपके मन में यह बात तारीफ के तौर पर हो, लेकिन इसकी गलत डेफिनेशन हो सकती है. अगर आपकी पार्टनर अपनी मां से अच्छे रिश्ते में नहीं है, तो यह सुनकर उन्हें बुरा लगना तय है.
4/10
"You’re really going to eat that?" किसी के खाने की पसंद पर सवाल उठाना हमेशा रिस्की होता है. चाहे वह नया डिश ट्राई कर रही हों या बस कुछ अलग खाने का मन हो, इस लाइन से उन्हें जज किया गया महसूस होगा.
5/10
"My ex used to…" अपनी एक्स का जिक्र रिश्ते में जहर घोलने जैसा है. चाहे आप उनकी बुराई करें या तारीफ, दोनों ही सिचुएशन आपके लिए मुश्किलें खड़ी करेंगी.
6/10
"Are you pregnant?" अगर उन्होंने खुद यह बात आपसे शेयर नहीं की है, तो कभी भी यह सवाल न पूछें. थोड़ा वजन बढ़ना, मूड स्विंग्स या थकान.इनमें से कोई भी बात आपके लिए अनुमान लगाने का बहाना नहीं होनी चाहिए.
7/10
"Is that what you’re wearing?" एक ही सवाल से उनका पूरा कॉन्फिडेंस टूट सकता है. कपड़ों पर सवाल उठाना मतलब उनके पर्सनल चॉइस और सेल्फ-एस्टीम को हर्ट करना. नतीजा शाम का पूरा मूड खराब.
8/10
"That dress makes you look curvy." आपके दिमाग में "curvy" का मतलब पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन आपके कहने का अंदाज उन्हें बिल्कुल गलत लग सकता है. बेहतर होगा कि आप ड्रेस में उनकी खूबसूरती और स्टाइल की तारीफ करें.
9/10
"You should just relax." यह लाइन सुनते ही अक्सर गुस्सा दोगुना हो जाता है. किसी भी महिला को यह पसंद नहीं आता कि उनकी इमोशन्स को यूं हल्के में लिया जाए. इससे माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है.
10/10
"I don’t know why you’re being so emotional." यह कहना मतलब उनकी इमोशन्स को दरकिनार करना. यह लाइन सुनते ही बहस लंबी खिंच सकती है और मामला बिगड़ सकता है. हमेशा ध्यान रखें उनकी फीलिंग्स को मानना ही समझदारी है.
Published at : 21 Oct 2025 03:57 PM (IST)
Things Men Should Never Say To Women Relationship Mistakes To Avoid Phrases That Ruin Relationships

