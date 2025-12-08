अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस और यूक्रेन की वजह से निराश हैं. ट्रंप अभी तक यही दावा कर रहे हैं कि उन्होंने दुनिया में आठ युद्ध रुकवाए हैं, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच सुलह नहीं हो पा रही है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताया कि दिक्कत कहां आ रही है. उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के प्रति नाराजगी जताई है. ट्रंप ने कहा कि जेलेंस्की ने उनका प्रस्ताव तक नहीं पढ़ा है.

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ''मैंने आठ युद्ध खत्म किए. मुझे लगा था कि रूस और यूक्रेन यु्द्ध को रोकना थोड़ा आसान होगा, लेकिन इसे आसान नहीं बनने दिया जा रहा है. हम प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट जेलेंस्की समेत यूक्रेनी नेताओं से बात कर रहे हैं. मैं थोड़ा निराश हूं कि प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने अभी तक प्रपोजल नहीं पढ़ा है. रूस को इससे (प्रपोजल) कोई दिक्कत नहीं है. उनके लोगों को यह पसंद है, लेकिन वह तैयार नहीं हैं.''

नेटफ्लिक्स और वार्नर ब्रदर्स की डील पर क्या बोले डोनाल्ड ट्रंप

ट्रंप ने वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी को खरीदने के लिए नेटफ्लिक्स डील पर कहा, ''इसे एक प्रोसेस से गुजरना होगा और हम देखेंगे कि क्या होता है. नेटफ्लिक्स एक बेहतरीन कंपनी है, लेकिन इसका मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है, इसलिए हमें देखना होगा कि क्या होता है.''

भारत-पाकिस्तान संघर्ष को लेकर ट्रंप ने क्या किया था दावा

ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष का भी झूठा क्रेडिट लिया था. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कई बार कहा कि भारत-पाक युद्ध उनकी वजह से रुका है. हालांकि भारत ने ट्रंप के झूठ का पर्दाफाश कर दिया था. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका के सामने झुके रहते हैं. वे दोनों ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रंप से मिलने व्हाइट हाउस पहुंचे थे.

बता दें कि कैरेबियन सागर में अमेरिका का ऑपरेशन चल रहा है. अमेरिका वेनेजुएला पर लगातार आरोप लगाता रहा है कि कैरेबियन के रास्ते से ड्रग्स यूएस में लाया जा रहा है. हाल ही में अमेरिका ने कैरेबियन सागर में ऑपरेशन चलाया, जिसमें कई लोगों की जान चली गई. वहीं, अमेरिका के युद्ध सचिव ने इसे सही ठहराया है.