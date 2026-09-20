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पैकेट खुलने के बाद नरम हो गए बिस्किट, इन्हें फिर से बनाएं क्रिस्पी
हवा लगने के कारण सीलन भरे बिस्किटों को फेंकने के बजाय आप माइक्रोवेव, तवे या एयर फ्रायर की मदद से मिनटों में फिर से पहले जैसा बेहद कुरकुरा और फ्रेश बना सकते हैं, जानिए ये आसान किचन हैक्स.
यदि आपके पास माइक्रोवेव नहीं है, तो आप गैस चूल्हे का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए गैस पर एक भारी तले की कढ़ाई या नॉन-स्टिक तवा रखें और उसे धीमी आंच पर हल्का गर्म कर लें. अब बिस्किट को तवे या कढ़ाई में सीधा रख दें. ध्यान रहे कि गैस की आंच बिल्कुल धीमी होनी चाहिए, नहीं तो बिस्किट नीचे से जल सकते हैं. बिस्किट को दोनों तरफ से 1-2 मिनट के लिए पलटकर सेकें और फिर गैस बंद कर दें। ठंडा होने पर ये पूरी तरह क्रिस्पी हो जाएंगे.
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Published at : 20 Sep 2026 08:58 PM (IST)
Tags :Soggy Biscuits
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