Bay Leaf Baking Soda Hacks: घर को साफ-सुथरा और खुशबूदार बनाए रखने के लिए हमेशा महंगे क्लीनर या केमिकल वाले प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं होती. कई बार हमारी रसोई में रखी साधारण चीजें भी घर की सफाई और देखभाल में काफी काम आ सकती हैं. बेकिंग सोडा और तेजपत्ता ऐसी ही दो चीजें हैं, जिनका इस्तेमाल आमतौर पर खाने में किया जाता है.

क्या आप जानते हैं कि इन दोनों को मिलाकर घर की कई छोटी-बड़ी परेशानियों से निपटने में मदद मिल सकती है? तेजपत्ते और बेकिंग सोडा का यह आसान मिश्रण घर की दुर्गंध कम करने, कालीन को ताजा रखने और कुछ कीड़ों को दूर रखने के घरेलू उपाय के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है. खास बात यह है कि इसके लिए आपको बाजार से कोई महंगा सामान खरीदने की जरूरत नहीं है.

तेजपत्ते और बेकिंग सोडा में ऐसा क्या है खास?

तेजपत्ता भारतीय रसोई का एक जाना-पहचाना मसाला है. दाल, सब्जी, पुलाव और कई तरह के व्यंजनों में इसका इस्तेमाल खुशबू और स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है. इसकी खास सुगंध में हल्की मसालेदार और जड़ी-बूटियों जैसी महक होती है. यही खुशबू इसे घरेलू इस्तेमाल के लिए भी उपयोगी बनाती है. वहीं, बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को घर की सफाई में काफी समय से इस्तेमाल किया जाता रहा है. यह कई तरह की अप्रिय गंध को कम करने में मदद करता है. इसके अलावा, यह हल्की नमी को सोखने में भी सहायक हो सकता है.

जब इन दोनों को एक साथ इस्तेमाल किया जाता है, तो बेकिंग सोडा दुर्गंध को कम करने में मदद करता है, जबकि तेजपत्ता आसपास हल्की प्राकृतिक खुशबू फैलाता है. यही वजह है कि यह मिश्रण घर को ताजा रखने के एक आसान घरेलू उपाय के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है.





घर की बदबू दूर करने में आएगा काम

कई बार घर के कुछ हिस्सों में ऐसी गंध जमा हो जाती है, जिसे सामान्य सफाई के बाद भी पूरी तरह दूर करना मुश्किल होता है. जूते रखने की जगह, अलमारी, किचन के कोने या बंद कमरों में अक्सर ऐसी समस्या देखने को मिलती है. ऐसे में एक छोटी कटोरी में थोड़ा बेकिंग सोडा लें और उसमें दो से तीन सूखे तेजपत्ते डाल दें. अब इस कटोरी को उस जगह रख दें, जहां से बदबू आती है. बेकिंग सोडा गंध को कम करने में मदद करेगा और तेजपत्ते की खुशबू आसपास के वातावरण को बेहतर बनाएगी.

अलमारी और पेंट्री में रख सकते हैं यह मिश्रण

रसोई में रखे मसालों और राशन के सामान को नमी से बचाना बेहद जरूरी होता है. खासकर बारिश के मौसम में बंद अलमारियों और स्टोर करने वाली जगहों पर सीलन की समस्या हो सकती है. ऐसी जगहों पर बेकिंग सोडा और तेजपत्ते की कटोरी रखना एक आसान उपाय हो सकता है. बेकिंग सोडा आसपास की कुछ नमी सोखने में मदद कर सकता है, जबकि तेजपत्ते की तेज सुगंध कुछ कीड़ों को दूर रखने में सहायक हो सकती है. हालांकि, यह ध्यान रखें कि इस मिश्रण को खाने-पीने की चीजों में सीधे न मिलाएं और न ही इसे कीड़ों से पूरी तरह बचाव का पक्का उपाय समझें.

कालीन और कारपेट को बनाए ताजा

घर में बिछे कालीन और कारपेट पर रोजाना धूल-मिट्टी जमा होती रहती है. कई बार इनमें से हल्की बदबू भी आने लगती है. ऐसे में तेजपत्ते और बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके लिए कुछ सूखे तेजपत्तों को अच्छी तरह पीस लें. अब इसमें थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाएं. चाहें तो खुशबू के लिए एसेंशियल ऑयल की एक-दो बूंद भी डाल सकते हैं. इस मिश्रण को कारपेट के एक छोटे और छिपे हुए हिस्से पर पहले जांच लें. इसके बाद थोड़ी मात्रा में कारपेट पर छिड़कें और कुछ मिनट बाद वैक्यूम क्लीनर से अच्छी तरह साफ कर लें. इससे कारपेट की अप्रिय गंध कम करने में मदद मिल सकती है.





किचन और बाथरूम की सफाई में उपयोगी

किचन के काउंटर, टाइल्स और बाथरूम के कुछ हिस्सों पर जमी हल्की गंदगी को साफ करने के लिए भी बेकिंग सोडा उपयोगी माना जाता है. इसके लिए तेजपत्तों को बारीक पीसकर उसमें थोड़ा बेकिंग सोडा और पानी मिलाएं. इससे गाढ़ा पेस्ट तैयार हो जाएगा. इस पेस्ट को किसी छोटी और कम दिखाई देने वाली जगह पर पहले जांचें. अगर सतह को नुकसान नहीं होता, तो हल्की गंदगी वाली जगह पर मुलायम कपड़े या स्पंज की मदद से इस्तेमाल कर सकते हैं. ध्यान रखें कि इस मिश्रण का इस्तेमाल मार्बल, प्राकृतिक पत्थर, पॉलिश की हुई या नाजुक सतहों पर बिना जांच किए न करें.

घर में कीड़ों को दूर रखने का घरेलू उपाय

तेजपत्ते की तेज खुशबू कुछ कीड़ों को पसंद नहीं आती. इसी वजह से कई लोग इसे रसोई की अलमारियों और स्टोर करने वाली जगहों में रखते हैं. बेकिंग सोडा के साथ इसका इस्तेमाल करने से एक ऐसा मिश्रण तैयार हो जाता है, जिसे घर के कुछ कोनों में रखा जा सकता है. हालांकि, यह समझना जरूरी है कि तेजपत्ता और बेकिंग सोडा हर तरह के कीड़ों को खत्म नहीं करते. अगर घर में कॉकरोच, चींटियों या अन्य कीड़ों का ज्यादा प्रकोप है, तो उचित पेस्ट कंट्रोल का सहारा लेना बेहतर होगा.

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इस्तेमाल करते समय इन बातों का रखें ध्यान

तेजपत्ते और बेकिंग सोडा का मिश्रण इस्तेमाल करना आसान है, लेकिन कुछ सावधानियां जरूरी हैं. इसे बच्चों और पालतू जानवरों की पहुंच से दूर रखें. कालीन या फर्नीचर पर इस्तेमाल करने से पहले छोटे हिस्से पर जांच जरूर करें. साथ ही, नमी की समस्या ज्यादा होने पर केवल इस मिश्रण पर निर्भर न रहें, बल्कि उस जगह को सूखा और हवादार रखने की कोशिश करें.



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