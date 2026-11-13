छठ पूजा और भोजपुरी गानों पर बवाल, राज ठाकरे ने BJP को दी खुली चुनौती!

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) प्रमुख राज ठाकरे ने छठ पूजा के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) को निशाने पर लिया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लगातार तीन पोस्ट कर बीजेपी पर समाज में तनाव पैदा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया. राज ठाकरे का दावा है कि छठ पूजा और भोजपुरी गानों के मुद्दे को आगामी चुनावों से जोड़कर महाराष्ट्र में टकराव का माहौल बनाया जा रहा है. उन्होंने मराठी लोगों से सतर्क रहने और बीजेपी के कथित जाल में नहीं फंसने की अपील की है.

राज ठाकरे ने अपनी पोस्ट में आरोप लगाया कि बीजेपी और उससे जुड़े सोशल मीडिया समूह छठ पूजा को सांस्कृतिक अतिक्रमण के रूप में पेश कर रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि सोशल मीडिया पर ऐसी रील्स साझा की जा रही हैं, जिनके जरिए लोगों के बीच तनाव पैदा करने की कोशिश हो रही है. उन्होंने मुंबई के कुछ रेलवे स्टेशनों पर भोजपुरी गाने बजाए जाने का भी जिक्र किया. राज ठाकरे के मुताबिक, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने इन गानों को बंद करवाया.

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यूपी चुनाव से जोड़ा छठ पूजा का मुद्दा

MNS प्रमुख ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में यह पूरा घटनाक्रम आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया जा रहा है. उन्होंने बीजेपी की रणनीति को 'फूट डालो और राज करो' वाला बताया. राज ठाकरे ने कहा कि जब बीजेपी को विकास के कामों के आधार पर चुनाव जीतने की उम्मीद नहीं होती, तब वह दो समूहों के बीच विवाद पैदा करती है. उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान हिंदू-मुस्लिम मुद्दों और विधानसभा चुनावों के समय जातिगत विवादों को हवा देने का भी आरोप लगाया.

कबूतरखाने और गुजराती-मराठी विवाद का किया जिक्र

राज ठाकरे ने पिछले साल मुंबई महानगरपालिका चुनाव के दौरान कबूतरखाने के मुद्दे का भी जिक्र किया. उन्होंने आरोप लगाया कि इसके जरिए गुजराती और मराठी समाज के बीच विवाद पैदा करने की कोशिश हुई. उन्होंने बीजेपी के थिंक टैंक की रणनीति पर सवाल उठाए. साथ ही कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो के जरिए लोगों के मन में डर पैदा किया जाता है.

मराठी समाज से बोले- उनके जाल में मत फंसिए

राज ठाकरे ने मराठी लोगों से अपील की कि वे दूसरे पक्ष के तय किए मैदान में जाकर न लड़ें. उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की गुरिल्ला युद्धनीति का जिक्र करते हुए कहा कि जवाब कब और कैसे देना है, यह महाराष्ट्र के लोग तय करेंगे. उन्होंने बीजेपी पर महाराष्ट्र के सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने और उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का भी आरोप लगाया. राज ठाकरे ने उत्तर भारतीयों और गुजराती समाज से भी कहा कि वे किसी के राजनीतिक स्वार्थ के लिए मराठी लोगों के खिलाफ न खड़े हों. उन्होंने अंत में अपने समर्थकों से सतर्क रहने और सही समय पर फैसला लेने की अपील की.

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