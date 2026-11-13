दिल्ली में पढ़ने वालों के लिए खुशखबरी, मंडे के लिए सरकार ने किया छुट्टी का ऐलान

दिल्ली सरकार ने छठ पूजा को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है, जिसमें सोमवार (16 नवंबर) को सभी सरकारी, प्राइवेट स्कूलों व शिक्षा निदेशालय के कार्यालयों में छुट्टी की घोषणा की गयी है. निदेशक शिक्षा की ओर से सभी विधायलों के लिए आदेश जारी किया गया है.

इससे पहले दीपवाली को लेकर 7 नवंबर से 11 नवंबर तक स्कूल बंद रहे थे, अब छठ की छुट्टी की घोषणा कर दी गयी है. सभी स्कूल अनिवार्य रूप से बंद रहेंगे. इसके अलावा कई सरकारी कार्यालय भी छठ को लेकर बंद हैं.

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तीन दिन स्कूल बंद रहेंगे

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के कारण पहले ही स्कूल हाइब्रिड मोड में चल रहे थे. अब 13 नवंबर के बाद 16 नवंबर तक पढ़ाई बिल्कुल ही बंद रहेगी. इसमें सरकारी और प्राइवेट सभी शामिल हैं. इसके साथ ही दिल्ली उच्च न्यायालय और अधीनस्थ अदालतों के साथ-साथ स्वायत्त निकायों और सरकारी दफ्तरों में भी छुट्टी रहेगी. दिल्ली सरकार ने भी छठ महापर्व को लेकर दिल्ली में यमुना घाट पर विशेष इंतजाम किए हैं. घाटों की सफाई के साथ-साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है. दिल्ली में बड़ी संख्या में पूर्वांचल और बिहार के लोग रहते हैं.

बिहार में स्कूल बंद

बिहार में पहले ही छठ को लेकर स्कूल-कॉलेज की छुट्टियां घोषित की जा चुकीं हैं. अब स्कूल 17 नवंबर को ही खुलेंगे. बिहार और पूर्वांचल में इस पर की खास महत्ता है, इसलिए इन इलाकों में इसका ज्यादा असर है. इसके अलावा अन्य प्रदेशों में जहां-जहां बिहार और छठ के मानने वाले लोग हैं, स्थानीय सरकार और प्रशासन उनके लिए पर्याप्त इंतजाम करता है.

अभी यूपी व कई राज्यों में छठ को लेकर कोई घोषणा नहीं हुई है. इसी तरह कई अन्य राज्यों में भी छठ पर कोई छुट्टी की घोषणा नहीं हुई है. लेकिन छठ मनाने वालों को छूट देने की कोशिश की गयी है.

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