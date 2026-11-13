तेलंगाना के हैदराबाद में कांग्रेस समर्थित 'भारत समिट' का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया है. यहां पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने बीजेपी पर साधा निशाना है. बीजेपी ने कहा है कि भारत समिट राइट विंग फोर्सेज के खिलाफ एक जमावड़ा है.

सलमान खुर्शीद ने कहा, यहां पर प्रोग्रेसिव लोग शामिल हो रहे हैं 70 देश के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं जो दुनिया भर में राइट विंग या यह कहे की कंजरवेटिव माइंड सेट के लोग हैं उनके खिलाफ हम बातचीत करेंगे.

बीजेपी पर साधा निशाना

सलमान खुर्शीद ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि देश के खिलाफ यह जमावड़ा है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि उनकी सोच है यह देश के प्रगतिशील मुद्दों पर बातचीत करने वाला प्रोग्राम है भारतीय जनता पार्टी के इस बयान की निंदा करता हूं. किसी तीसरे मोर्चे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर हो या ओवैसी हो मैं कहना चाहता हूं कि प्रगतिशील मुद्दों पर धर्मनिरपेक्षता के साथ सबको आगे बढ़ना पड़ेगा.

आजम खान कह रहे हैं कि शिक्षा के मंदिर को मुसलमान ने बनाया इसके बुलडोजर चल रहा है मेरा कहना है कि शिक्षा का मंदिर कोई भी बनाएं उसे आगे बढ़ना चाहिए जो कर रहा है उसकी सोच है.

बता दें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) मिलकर गुरुवार को तीसरे मोर्चे का ऐलान किया है. इस गठबंधन को लेकर दोनों पार्टियों के बीच बातचीत हो चुकी है. चुनावी रणनीति और सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों दलों के बीच सहमति बनी है. इस गठबंधन का सीएम फेस चंद्रशेखर आजाद हैं. इस गठबंधन ने ऐलान के साथ ही जनता से 3 बड़े वादे कर दिए हैं. जिस पर विपक्ष घेराव कर रहा है.

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