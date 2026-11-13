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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'चंद्रशेखर हों या ओवैसी', कांग्रेस ने तीसरे गुट पर खोल दिए पत्ते, जानें सलमान खुर्शीद ने क्या कहा?

'चंद्रशेखर हों या ओवैसी', कांग्रेस ने तीसरे गुट पर खोल दिए पत्ते, जानें सलमान खुर्शीद ने क्या कहा?

कांग्रेस के भारत समिट के दूसरे संस्करण में सलमान खुर्शीद ने बीजेपी पर निशाना साधा है. बीजेपी ने इस समिट को राइट विंग फोर्सेज के खिलाफ एक जमावड़ा बताया है जिसपर खुर्शीद ने पलटवार किया है.

Written By : मोहित राज दुबे |  Updated at : 13 Nov 2026 12:03 PM (IST)
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तेलंगाना के हैदराबाद में कांग्रेस समर्थित 'भारत समिट' का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया है. यहां पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने बीजेपी पर साधा निशाना है. बीजेपी ने कहा है कि भारत समिट राइट विंग फोर्सेज के खिलाफ एक जमावड़ा है.

सलमान खुर्शीद ने कहा, यहां पर प्रोग्रेसिव लोग शामिल हो रहे हैं 70 देश के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं जो दुनिया भर में राइट विंग या यह कहे की कंजरवेटिव माइंड सेट के लोग हैं उनके खिलाफ हम बातचीत करेंगे.

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बीजेपी पर साधा निशाना
सलमान खुर्शीद ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि देश के खिलाफ यह जमावड़ा है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि उनकी सोच है यह देश के प्रगतिशील मुद्दों पर बातचीत करने वाला प्रोग्राम है भारतीय जनता पार्टी के इस बयान की निंदा करता हूं. किसी तीसरे मोर्चे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर हो या ओवैसी हो मैं कहना चाहता हूं कि प्रगतिशील मुद्दों पर धर्मनिरपेक्षता के साथ सबको आगे बढ़ना पड़ेगा. 

आजम खान कह रहे हैं कि शिक्षा के मंदिर को मुसलमान ने बनाया इसके बुलडोजर चल रहा है मेरा कहना है कि शिक्षा का मंदिर कोई भी बनाएं उसे आगे बढ़ना चाहिए जो कर रहा है उसकी सोच है.

बता दें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) मिलकर गुरुवार को तीसरे मोर्चे का ऐलान किया है. इस गठबंधन को लेकर दोनों पार्टियों के बीच बातचीत हो चुकी है. चुनावी रणनीति और सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों दलों के बीच सहमति बनी है. इस गठबंधन का सीएम फेस चंद्रशेखर आजाद हैं. इस गठबंधन ने ऐलान के साथ ही जनता से 3 बड़े वादे कर दिए हैं. जिस पर विपक्ष घेराव कर रहा है.

ये भी पढ़ें: दो बिल पास कराने के लिए कितने वोट चाहिए? संसद में सरकार के पास कितनी पावर, जानें नंबर गेम

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 13 Nov 2026 12:00 PM (IST)
Tags :
Salman Khurshid BJP Congress Bharat Summit 2026
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