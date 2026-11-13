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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाइस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर प्रतिबंध पांच साल के लिए बढ़ा, गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश

इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर प्रतिबंध पांच साल के लिए बढ़ा, गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) पर लगे प्रतिबंध को पांच साल के लिए बढ़ा दिया है. सरकार ने संगठन को गैर-कानूनी घोषित मानते हुए यह फैसला लिया है.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 13 Nov 2026 10:37 AM (IST)
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केंद्र सरकार ने इस्लामी उपदेशक डॉ. जाकिर नाइक के नेतृत्व वाले इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) पर लगे प्रतिबंध को अगले पांच साल के लिए बढ़ा दिया है. गृह मंत्रालय ने 13 नवंबर 2026 को इस संबंध में अधिसूचना जारी की. इसमें आईआरएफ को विधिविरुद्ध संगठन घोषित करते हुए प्रतिबंध को पांच साल तक जारी रखने का निर्देश दिया गया है. संगठन पर मौजूदा प्रतिबंध की अवधि 14 नवंबर 2026 को समाप्त हो रही थी.

गृह मंत्रालय ने भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना में कहा है कि आईआरएफ की गतिविधियां देश की सुरक्षा, शांति, सांप्रदायिक सौहार्द और धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने के लिए अहितकर हैं. केंद्र सरकार ने विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) की धारा 3 के तहत यह कार्रवाई की है.

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2016 और 2021 में भी लगाया गया था प्रतिबंध

अधिसूचना के मुताबिक, केंद्र सरकार ने इससे पहले 17 नवंबर 2016 और 15 नवंबर 2021 को जारी अधिसूचनाओं के माध्यम से आईआरएफ को विधिविरुद्ध संगठन घोषित किया था. इसके बाद विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 5 के तहत गठित अधिकरण ने भी संगठन पर प्रतिबंध लगाने के फैसले की पुष्टि की थी. अधिकरण ने 22 मई 2017 और 30 मार्च 2022 को जारी आदेशों के जरिए सरकार की घोषणाओं को सही ठहराया था.

जाकिर नाइक के भाषणों को बताया देश की सुरक्षा के लिए खतरा

गृह मंत्रालय ने अधिसूचना में कहा है कि सरकार का मानना है कि आईआरएफ और उसके सदस्य, खासकर संगठन के संस्थापक और अध्यक्ष डॉ. जाकिर अब्दुल करीम नाइक उर्फ जाकिर नाइक, अपने अनुयायियों को धर्म के आधार पर विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच वैमनस्य, घृणा और दुर्भावना फैलाने के लिए उकसाते हैं.

सरकार के अनुसार, जाकिर नाइक के भाषण और बयान आपत्तिजनक एवं विद्वेषकारी हैं. इनके माध्यम से विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच नफरत और वैमनस्य को बढ़ावा दिया जा रहा है. अधिसूचना में यह भी आरोप लगाया गया है कि उनके भाषण भारत और विदेश में रहने वाले एक धर्म विशेष के युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों के लिए प्रेरित कर सकते हैं.

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज़ डिजिटल की न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरें करते हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. राजनीति, चुनाव, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम और सामाजिक मुद्दों पर गहरी समझ रखते हैं. करीब 8 वर्षों का पत्रकारिता में अनुभव है. उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से ताल्लुक रखने वाले आशुतोष ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है.

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Published at : 13 Nov 2026 10:10 AM (IST)
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