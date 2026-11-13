ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थIIT Kanpur Research: IIT कानपुर की रिसर्च में डायबिटीज को लेकर सामने आई नई बात

IIT Kanpur Research: IIT कानपुर की रिसर्च में डायबिटीज को लेकर सामने आई नई बात

डायबिटीज को लेकर IIT कानपुर की नई रिसर्च में एक चौंकाने वाली बात सामने आई . शरीर को बीमारियों से बचाने वाली कुछ कोशिकाएं आखिर कैसे इंसुलिन बनने की प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं? जाने रिपोर्ट में

Written By : निर्जला गौड़ |  Updated at : 13 Nov 2026 08:44 AM (IST)
Preferred Sources

डायबिटीज आज के समय में तेजी से बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है. इस बीमारी में शरीर में ब्लड शुगर यानी खून में शुगर का स्तर बढ़ जाता है. ऐसा तब होता है, जब शरीर पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाता या इंसुलिन अपना काम ठीक से नहीं कर पाता. अब IIT कानपुर के शोधकर्ताओं ने अपनी नई स्टडी में इस बीमारी से जुड़ी एक और अहम बात सामने रखी है.  हमारे शरीर में मौजूद कुछ ऐसी कोशिकाएं, जो हमें बीमारियों और संक्रमण से बचाती हैं.

शरीर की ये कोशिकाएं इंसुलिन बनने में डालती हैं रुकावट

हमारे शरीर में पैंक्रियाज यानी अग्न्याशय नाम का एक अंग होता है. यह ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में अहम भूमिका निभाता है. इसी अंग में मौजूद बीटा सेल्स इंसुलिन बनाती हैं. इंसुलिन एक हार्मोन है, जो खून में मौजूद शुगर को शरीर की दूसरी कोशिकाओं तक पहुंचाने में मदद करता है. IIT कानपुर की रिसर्च में मैक्रोफेज नाम की इम्यून सेल्स की भूमिका सामने आई है. ये कोशिकाएं शरीर को संक्रमण और बीमारियों से बचाने का काम करती हैं. लेकिन शोध में पता चला कि ये बीटा सेल्स के काम को प्रभावित करती हैं. इनके कारण बीटा सेल्स इंसुलिन छोड़ने की प्रक्रिया को धीमा करती हैं. इससे शरीर में शुगर का स्तर बिगड़ने का खतरा बढ़ता है.

रिलेटेड स्टोरी >>

हेल्थ
Mask Buying Guide: प्रदूषण में N95 या N99, कौन सा मास्क है बेहतर?
प्रदूषण में N95 या N99, कौन सा मास्क है बेहतर?
हेल्थ
Fatty Liver Exercise:फैटी लिवर का काल हैं ये आसान एक्सरसाइज, डॉक्टर से जानें इसे रिवर्स करने का सच
फैटी लिवर का काल हैं ये आसान एक्सरसाइज, डॉक्टर से जानें इसे रिवर्स करने का सच
हेल्थ
Milk Alternatives: महंगा हो रहा दूध, इन चीजों से भी पूरी हो सकती है पोषक तत्वों की कमी
महंगा हो रहा दूध, इन चीजों से भी पूरी हो सकती है पोषक तत्वों की कमी
हेल्थ
क्यों मॉर्निंग वॉक करते हुए साथ छोड़ देता है शरीर, इस दौरान कैसे रिएक्ट करती है बॉडी?
क्यों मॉर्निंग वॉक करते हुए साथ छोड़ देता है शरीर, इस दौरान कैसे रिएक्ट करती है बॉडी?

यह भी पढ़ें :Milk Alternatives: महंगा हो रहा दूध, इन चीजों से भी पूरी हो सकती है पोषक तत्वों की कमी heap foods to get calcium and protein without milk

खास तरह के फैट भी निभाते हैं अहम भूमिका

शोधकर्ताओं ने पाया कि मैक्रोफेज सेल्स शरीर में कुछ खास तरह के फैट छोड़ती हैं. इन्हें स्फिंगोलिपिड्स कहा जाता है. ये फैट बीटा सेल्स तक पहुंचकर उन्हें इंसुलिन रिलीज करने से रोकने वाले संकेत देते हैं. इसके अलावा रिसर्च में GPR18 नाम के एक रिसेप्टर की भूमिका भी सामने आई है. आसान भाषा में समझें तो शरीर की एक तरह की कोशिकाओं से निकलने वाले ये फैट दूसरी कोशिकाओं के काम पर असर डालते हैं. शोध के दौरान जब वैज्ञानिकों ने इस प्रक्रिया को रोकने की कोशिश की, तो इंसुलिन रिलीज होने में सुधार देखा गया. इससे वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिली कि शरीर में मौजूद अलग-अलग कोशिकाएं एक-दूसरे के काम को कैसे प्रभावित करती हैं.

क्या इस रिसर्च से डायबिटीज के इलाज में मिलेगी मदद?

इस रिसर्च में वैज्ञानिकों ने इंसानी पैंक्रियाज के टिश्यू पर भी अध्ययन किया. वहां भी इस प्रक्रिया से जुड़े संकेत देखने को मिले.  इसका मतलब यह नहीं है कि डायबिटीज का इलाज खोज लिया गया है. अभी इस पर और रिसर्च करने की जरूरत है. वैज्ञानिक यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रक्रिया को रोककर इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं को बेहतर तरीके से काम करने में कैसे मदद दी जा सकती है.

यह भी पढ़ें : Weight Loss Drugs: आंखें खराब कर रहीं वजन घटाने की दवाएं, जानें ये कितनी खतरनाक?

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author निर्जला गौड़

निर्जला गौड़ इस वक्त  ABP Live की लाइफस्टाइल डेस्क पर इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री कर रही हैं. इससे पहले वह  EBNW Stories में कंटेंट राइटर के तौर पर इंटर्नशिप कर चुकी हैं. डिजिटल जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन में उनकी खास रुचि है. आसान, आकर्षक और रिलेटेबल अंदाज में कहानियों को पेश करना और पाठकों तक जानकारी को प्रभावी तरीके से पहुंचाना उनकी खासियत है.
Read More
Published at : 13 Nov 2026 08:44 AM (IST)
Tags :
Health News ABP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हेल्थ
Mask Buying Guide: प्रदूषण में N95 या N99, कौन सा मास्क है बेहतर?
प्रदूषण में N95 या N99, कौन सा मास्क है बेहतर?
हेल्थ
Fatty Liver Exercise:फैटी लिवर का काल हैं ये आसान एक्सरसाइज, डॉक्टर से जानें इसे रिवर्स करने का सच
फैटी लिवर का काल हैं ये आसान एक्सरसाइज, डॉक्टर से जानें इसे रिवर्स करने का सच
हेल्थ
Milk Alternatives: महंगा हो रहा दूध, इन चीजों से भी पूरी हो सकती है पोषक तत्वों की कमी
महंगा हो रहा दूध, इन चीजों से भी पूरी हो सकती है पोषक तत्वों की कमी
हेल्थ
क्यों मॉर्निंग वॉक करते हुए साथ छोड़ देता है शरीर, इस दौरान कैसे रिएक्ट करती है बॉडी?
क्यों मॉर्निंग वॉक करते हुए साथ छोड़ देता है शरीर, इस दौरान कैसे रिएक्ट करती है बॉडी?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बेटे की नजरों के सामने पिता का मर्डर !
बेकाबू कार का कहर..ऑटो को मारी तेज टक्कर, CCTV में कैद खौफनाक मंजर!
ओवैसी अब 'आजाद'... किसका क्या बिगाड़ लेंगे?
UP Elections 2027 की लड़ाई, भगवान भरोसे लड़ी जा रही?
हिंदू-मुसलमान के बाद अगड़े-पिछड़े पर UP में घमासान? सटीक विश्लेषण!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
न दिल्ली, न मुंबई, ये है आज देश का सबसे प्रदूषित शहर? देखें टॉप 10 की लिस्ट
न दिल्ली, न मुंबई, ये है आज देश का सबसे प्रदूषित शहर? देखें टॉप 10 की लिस्ट
महाराष्ट्र
महिला आरक्षण लागू करने में देरी पर भड़का विपक्ष, अनिल देसाई ने उठाए सवाल
महिला आरक्षण लागू करने में देरी पर भड़का विपक्ष, अनिल देसाई ने उठाए सवाल
इंडिया
संसद के शीतकालीन सत्र पर सस्पेंस! TMC सांसद सौगत रॉय बोले- 'हम पक्के तौर पर...'
संसद के शीतकालीन सत्र पर सस्पेंस! TMC सांसद सौगत रॉय बोले- 'हम पक्के तौर पर...'
क्रिकेट
वनडे में 264 रन, रोहित शर्मा का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम; 12 साल पहले लगाई थी लंका
वनडे में 264 रन, रोहित शर्मा का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम; 12 साल पहले लगाई थी लंका
बॉलीवुड
मिस इंडिया रही, 6 साल तक छिपाया शादी का राज, किस्से भारत की सबसे अमीर एक्ट्रेस जूही चावला के
जूही चावला: 6 साल तक छिपाया शादी का राज, अब हैं भारत की सबसे अमीर एक्ट्रेस
पंजाब
पंजाब में मंहगाई का झटका: वेरका ने बढ़ाए दूध के दाम, टोंड और डबल टोंड के दाम भी बढ़े
पंजाब में मंहगाई का झटका: वेरका ने बढ़ाए दूध के दाम, टोंड और डबल टोंड के दाम भी बढ़े
विश्व
कुर्सी जाते-जाते ईरान पर हमला कर सकते हैं नेतन्याहू? क्या कहता है इजरायली कानून?
कुर्सी जाते-जाते ईरान पर हमला कर सकते हैं नेतन्याहू? क्या कहता है इजरायली कानून?
Home Tips
Sink Drain Cleaning: सिंक में जमा हो रहे हैं बाल और साबुन की परत? ऐसे करें आसान सफाई
सिंक में जमा हो रहे हैं बाल और साबुन की परत? ऐसे करें आसान सफाई
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget