Remove Mattress Bad Smell: गद्दे पर हम रोजाना कई घंटे बिताते हैं, लेकिन इसकी सफाई पर अक्सर ध्यान नहीं जाता. समय के साथ गद्दे में पसीना, धूल, डेड स्किन सेल्स और नमी जमा होने लगती है. यही वजह है कि कुछ समय बाद गद्दे से अजीब या सीलन जैसी गंध आने लगती है. अगर आपके गद्दे से भी ऐसी गंध आने लगी है, तो इसे नजरअंदाज करने की जरूरत नहीं है. घर पर कुछ आसान तरीकों की मदद से गद्दे की सफाई की जा सकती है और इसकी गंध को कम किया जा सकता है.

सबसे पहले गद्दे को अच्छी तरह वैक्यूम करें

गद्दे की सफाई शुरू करने से पहले उस पर बिछी चादर, गद्दे का कवर और बाकी बिस्तर हटा दें. इसके बाद वैक्यूम क्लीनर की मदद से गद्दे की पूरी सतह साफ करें. अगर वैक्यूम क्लीनर के साथ अपहोल्स्ट्री अटैचमेंट है, तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है.

गद्दे के बीच वाले हिस्से के साथ-साथ इसके किनारों, सिलाई वाली जगहों और कोनों को भी अच्छी तरह साफ करें. इन जगहों पर धूल और दूसरी गंदगी ज्यादा जमा हो सकती है. नियमित तौर पर वैक्यूम करने से गद्दे पर जमा धूल, डेड स्किन सेल्स और एलर्जेंस को हटाने में मदद मिल सकती है. गद्दे को महीने में कम से कम एक बार वैक्यूम करना इसकी नियमित सफाई का हिस्सा बनाया जा सकता है.





बदबू के लिए बेकिंग सोडा आएगा काम

अगर गद्दे से सीलन या बासी जैसी गंध आ रही है, तो बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके लिए गद्दे की पूरी सतह पर बेकिंग सोडा छिड़क दें. जिन जगहों से गंध ज्यादा आ रही है, वहां थोड़ा ज्यादा बेकिंग सोडा डाला जा सकता है. इसे कई घंटों तक गद्दे पर पड़ा रहने दें. अगर संभव हो तो इसे रातभर भी छोड़ा जा सकता है. बेकिंग सोडा गद्दे में मौजूद नमी और गंध को सोखने में मदद करता है. कुछ घंटों बाद वैक्यूम क्लीनर से गद्दे को अच्छी तरह साफ कर लें, ताकि बेकिंग सोडा पूरी तरह निकल जाए.

दाग लगते ही करें सफाई

गद्दे पर चाय, कॉफी, खाने-पीने की चीज या कोई दूसरा तरल गिर जाए तो उसे ज्यादा देर तक न छोड़ें. दाग जितनी देर तक गद्दे पर रहेगा, उसे साफ करना उतना ही मुश्किल हो सकता है. दाग साफ करने के लिए हल्के क्लीनर और पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है. सफाई करते समय दाग वाली जगह को जोर से रगड़ने के बजाय साफ कपड़े से धीरे-धीरे ब्लॉट करें. ज्यादा रगड़ने से तरल गद्दे की अंदरूनी परतों तक पहुंच सकता है.





सबसे जरूरी बात यह है कि गद्दे पर बहुत ज्यादा पानी या दूसरा लिक्विड न डालें. ज्यादा नमी अंदर जाने से गद्दे में सीलन और बदबू की समस्या बढ़ सकती है. सफाई के बाद गद्दे को पूरी तरह सूखने दें और उसके बाद ही चादर बिछाएं.

गद्दे को कुछ देर खुली हवा में रखें

गद्दे में फंसी नमी और बदबू को कम करने के लिए उसे कुछ समय के लिए खुली हवा में रखना भी जरूरी है. जब भी चादर बदलें, तो गद्दे को कुछ घंटों के लिए बिना कवर के छोड़ सकते हैं. कमरे की खिड़कियां खोल दें, ताकि हवा का सही वेंटिलेशन हो सके.

अगर मौसम और जगह की सुविधा हो, तो गद्दे को कुछ समय के लिए धूप में भी रखा जा सकता है. धूप और खुली हवा गद्दे में मौजूद नमी और बदबू को कम करने में मदद कर सकती है. अगर गद्दे को बाहर रखना संभव नहीं है, तो कमरे में खिड़की के पास रखकर भी उसे कुछ समय के लिए हवा लगाई जा सकती है.

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सफाई के बाद तुरंत चादर न बिछाएं

गद्दे की सफाई के बाद सबसे बड़ी गलती यह होती है कि उसे पूरी तरह सूखने से पहले ही दोबारा ढक दिया जाता है. अगर गद्दे के अंदर थोड़ी भी नमी बची है और उसके ऊपर तुरंत चादर या कवर डाल दिया गया, तो नमी अंदर फंस सकती है और इससे सीलन या बदबू की समस्या बनी रह सकती है. इसी तरह गद्दे को साफ करने के लिए बहुत ज्यादा पानी या तेज केमिकल का इस्तेमाल करने से भी बचना चाहिए. गद्दे को जोर से रगड़ना भी सही तरीका नहीं है, क्योंकि इससे दाग और गहराई तक जा सकता है.

गद्दे को लंबे समय तक साफ कैसे रखें?

गद्दे की सफाई सिर्फ बदबू आने के बाद ही नहीं करनी चाहिए. नियमित देखभाल से इसे लंबे समय तक साफ और फ्रेश रखा जा सकता है. महीने में एक बार गद्दे को वैक्यूम करें और किसी भी तरह का दाग लगने पर तुरंत उसकी सफाई करें.

गद्दे पर धोकर इस्तेमाल किया जा सकने वाला मैट्रेस प्रोटेक्टर लगाने से पसीने, धूल और किसी तरह के लिक्विड को सीधे गद्दे तक पहुंचने से रोकने में मदद मिल सकती है. चादर को भी नियमित तौर पर धोना जरूरी है. इसके अलावा, अगर गद्दे को घुमाने की सुविधा निर्माता की ओर से दी गई है, तो उसे हर तीन से छह महीने में घुमाया जा सकता है, जिससे उस पर एक ही जगह लगातार दबाव नहीं पड़ता. गद्दे की अच्छी सफाई के लिए किसी मुश्किल तरीके की जरूरत नहीं है. नियमित वैक्यूमिंग, बदबू के लिए बेकिंग सोडा, दाग की तुरंत सफाई और गद्दे को समय-समय पर खुली हवा देने जैसी छोटी आदतों से इसे ज्यादा समय तक साफ और फ्रेश रखा जा सकता है.

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