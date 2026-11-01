ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मैं 60 साल का हूं, इन बच्चों को देखो...', छात्र प्रदर्शन के दौरान पत्नी पोनी वर्मा से बोले थे प्रकाश राज

'मैं 60 साल का हूं, इन बच्चों को देखो...', छात्र प्रदर्शन के दौरान पत्नी पोनी वर्मा से बोले थे प्रकाश राज

बॉलीवुड एक्टर प्रकाश राज इस साल छात्र प्रदर्शनों में शामिल हुए थे, जिसे देखकर उनकी पत्नी पोनी वर्मा काफी डर गई थीं. हाल ही में उन्होंने बताया कि प्रकाश राज ने उनकी चिंता पर क्या जवाब दिया था.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 01 Nov 2026 01:03 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्टर प्रकाश राज अपनी शानदार एक्टिंग के साथ-साथ बेबाक अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं. वो अक्सर सामाजिक मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखते हैं. जून और जुलाई में वो दिल्ली और बेंगलुरु में हुए छात्र प्रदर्शनों में भी शामिल हुए थे. इस दौरान उन्होंने छात्रों के साथ प्रदर्शन किया और 'चलो संसद' मार्च का भी हिस्सा बने. हालांकि, उनके इस कदम से पत्नी और कोरियोग्राफर पोनी वर्मा काफी डर गई थीं.

हाल ही में पोनी वर्मा ने बताया कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई के वीडियो देखकर वो घबरा गई थीं. उन्होंने प्रकाश राज से प्रदर्शन स्थल पर रुकने के बजाय होटल में ठहरने की अपील भी की थी, लेकिन अभिनेता ने उनकी बात नहीं मानी.

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
दिलजीत दोसांझ क्यों नहीं कर पाए थे बिहार में कॉन्सर्ट? सिंगर ने खुद बताई वजह
दिलजीत दोसांझ क्यों नहीं कर पाए थे बिहार में कॉन्सर्ट? सिंगर ने खुद बताई वजह
बॉलीवुड
हनी सिंह के भतीजे की मौत, फ्लाईओवर पर खड़े ट्रैक्टर से टकरा गई कार, पार्टी से लौट रहे थे
हनी सिंह के भतीजे की मौत, फ्लाईओवर पर खड़े ट्रैक्टर से टकरा गई कार
बॉलीवुड
शनिवार को किंग बनी 'जेलर 2', 'उड़ता तीर' ने 'दृश्यम 3' को बुरी तरह पछड़ा, बाकी फिल्मों का ऐसा हाल
शनिवार को किंग बनी 'जेलर 2', 'उड़ता तीर' ने 'दृश्यम 3' को बुरी तरह पछड़ा, बाकी फिल्मों का ऐसा हाल
बॉलीवुड
'या तो किसी और से शादी कर लो या मुझसे', हिना खान ने रॉकी को दिया था अल्टीमेटम
'या तो किसी और से शादी कर लो या मुझसे', हिना खान ने रॉकी को दिया था अल्टीमेटम

छात्र प्रदर्शन के दौरान क्या बोले थे प्रकाश राज?

प्रेमा के यूट्यूब चैनल पर बातचीत के दौरान पोनी वर्मा ने उस समय को याद किया, जब प्रकाश राज छात्र प्रदर्शन में शामिल होने गए थे. उन्होंने बताया कि प्रदर्शन के पहले दिन पुलिस की कथित लाठीचार्ज और पैलेट गन चलाने की खबरें और वीडियो देखकर वो काफी डर गई थीं. पोनी ने कहा, 'जब वो प्रदर्शन के लिए गए थे और पहले दिन मैंने लाठीचार्ज और पैलेट गन चलने के वीडियो देखे, तो मैं अंदर तक हिल गई थी. मैं बहुत डर गई थी और उनके लिए प्रार्थना कर रही थी.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Prakash Raj (@joinprakashraj)

उन्होंने आगे बताया कि जब उन्होंने अपनी चिंता प्रकाश राज को बताई, तो अभिनेता ने उनसे कहा, 'ये बच्चे वहां बैठे हैं. मैं 60 साल का हूं, लेकिन इन बच्चों को देखो. उनकी मांओं का क्या? कम से कम उनकी मांओं को ये तो महसूस हो रहा है कि प्रकाश राज हमारे बच्चों के पास बैठा है. इससे उन मांओं को हिम्मत मिल रही है.' प्रकाश की ये बात सुनकर उन्हें समझ आया कि वो छात्रों के साथ खड़े होकर उनके परिवारों को भी हौसला देना चाहते थे.

होटल में रुकने की अपील भी नहीं मानी

पोनी वर्मा ने बताया कि उन्होंने प्रकाश राज से प्रदर्शन स्थल पर रुकने के बजाय किसी होटल में ठहरने के लिए भी कहा था. उन्होंने कहा, 'उनका वहां जाकर ट्रक पर बैठना और वहीं सोना बेहद साहस की बात थी. मैंने उनसे कहा कि अगर आप वहां जाना चाहते हैं, तो जाइए, लेकिन क्या मैं आपके लिए होटल बुक कर दूं? कम से कम होटल में रुककर वापस आ जाइए. लेकिन उन्होंने मना कर दिया. वो वहीं मंच पर सोए. वहां पानी तक नहीं था.'

पोनी ने आगे कहा, 'इतने बड़े कद के इंसान को ये सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनका कहना था कि वो देश के भविष्य के लिए ऐसा कर रहे हैं. ये हमारे बच्चों का भविष्य है और मैं उनकी इस बात से असहमत नहीं हो सकती.'

छात्र प्रदर्शन में शामिल हुए थे प्रकाश राज

दरअसल, नीट पेपर लीक के बाद परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर छात्र संगठन और 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे. इसी दौरान प्रकाश राज जून में बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में छात्रों के साथ प्रदर्शन करने पहुंचे थे. इसके बाद जुलाई में वो दिल्ली के जंतर-मंतर पर सोनम वांगचुक और छात्रों के साथ धरने में शामिल हुए. इसी महीने उन्होंने शबाना आजमी के साथ संसद तक निकाले गए 'चलो संसद' मार्च में भी हिस्सा लिया था.

और पढ़ें

About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
Read More
Published at : 01 Nov 2026 01:03 PM (IST)
Tags :
Prakash Raj
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
दिलजीत दोसांझ क्यों नहीं कर पाए थे बिहार में कॉन्सर्ट? सिंगर ने खुद बताई वजह
दिलजीत दोसांझ क्यों नहीं कर पाए थे बिहार में कॉन्सर्ट? सिंगर ने खुद बताई वजह
बॉलीवुड
हनी सिंह के भतीजे की मौत, फ्लाईओवर पर खड़े ट्रैक्टर से टकरा गई कार, पार्टी से लौट रहे थे
हनी सिंह के भतीजे की मौत, फ्लाईओवर पर खड़े ट्रैक्टर से टकरा गई कार
बॉलीवुड
शनिवार को किंग बनी 'जेलर 2', 'उड़ता तीर' ने 'दृश्यम 3' को बुरी तरह पछड़ा, बाकी फिल्मों का ऐसा हाल
शनिवार को किंग बनी 'जेलर 2', 'उड़ता तीर' ने 'दृश्यम 3' को बुरी तरह पछड़ा, बाकी फिल्मों का ऐसा हाल
बॉलीवुड
'या तो किसी और से शादी कर लो या मुझसे', हिना खान ने रॉकी को दिया था अल्टीमेटम
'या तो किसी और से शादी कर लो या मुझसे', हिना खान ने रॉकी को दिया था अल्टीमेटम
Advertisement

वीडियोज

ABP News: REEL का जुनून... मौत को चैलेंज ! | Sansani
Jan Mahabhiyog Programme: अभी-अभी 'जन महाभियोग'पर आई बड़ी खबर! | Rahul Gandhi | Congress | ABP
Jan Mahabhiyog Programme: जन महाभियोग में क्या-क्या हुआ? पूरी कहानी | Rahul Gandhi | BJP | Gyanesh
Jan Mahabhiyog Programme: जन-महाभियोग-रैली..खतरे में ज्ञानेश की कुर्सी? | Rahul Gandhi | Congress
Sandeep Chaudhary: 'ज्ञानेश हटाओ'...लोकतंत्र बचाओ या राजनीति चमकाओ? | Jan Mahabhiyog | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल देश को बदनाम कर रहे', रामलीला मैदान की रैली पर जेपी नड्डा भड़के
राहुल देश को बदनाम कर रहे', रामलीला मैदान की रैली पर जेपी नड्डा भड़के
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश का CM योगी पर हमला, बोले- 1.27 करोड़ वोट कटे तो रामलीला मैदान आना चाहिए
अखिलेश का CM योगी पर हमला, बोले- 1.27 करोड़ वोट कटे तो रामलीला मैदान आना चाहिए
इंडिया
'महंगाई मैन का चाबुक', कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम बढ़ने पर क्या बोली कांग्रेस
'महंगाई मैन का चाबुक', कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम बढ़ने पर क्या बोली कांग्रेस
Kabaddi
भारत ने कबड्डी में लिखा नया इतिहास, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में जीता डबल गोल्ड
भारत ने कबड्डी में लिखा नया इतिहास, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में जीता डबल गोल्ड
बॉलीवुड
सोहेल खान का दिखा जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन, रैंप वॉक में दिखाया दमदार स्वैग!
सोहेल खान का दिखा जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन, रैंप वॉक में दिखाया दमदार स्वैग!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में बसपा, मायावती ने बुलाई अहम बैठक
यूपी में शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में बसपा, मायावती ने बुलाई अहम बैठक
इंडिया
'लाठीचार्ज देखकर डर गई थी', स्टूडेंट प्रोटेस्ट में शामिल प्रकाश राज की पत्नी का छलका दर्द
'लाठीचार्ज देखकर डर गई थी', स्टूडेंट प्रोटेस्ट में शामिल प्रकाश राज की पत्नी का छलका दर्द
एग्रीकल्चर
Water Chestnut Farming: अपना तालाब नहीं है तो भी करें सिंघाड़े की खेती, जानें कैसे होगी कमाई
अपना तालाब नहीं है तो भी करें सिंघाड़े की खेती, जानें कैसे होगी कमाई
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget