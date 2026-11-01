'लाठीचार्ज देखकर डर गई थी', स्टूडेंट प्रोटेस्ट में शामिल प्रकाश राज की पत्नी का छलका दर्द

एक्टर प्रकाश राज कॉकरोच जनता पार्टी के जून और जुलाई में हुए स्टूडेंट प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे. वो बेंगलुरु, दिल्ली और चलो संसद मार्च में भी शामिल हुए थे. प्रकाश राज सरकार के खिलाफ अपनी राय रखने में पीछे नहीं हटते हैं. प्रकाश राज ने हाल ही में बताया कि प्रोटेस्ट में पुलिस का एक्शन देखकर उनकी पत्नी पोनी वर्मा डर गई थीं. उसने उससे प्रोटेस्ट साइट के बजाय होटल में रुकने की भी रिक्वेस्ट की, लेकिन उसने मना कर दिया था.

Prema The Journalist से बातचीत में प्रकाश राज की पत्नी पोनी ने कहा, जब उन्होंने स्टूडेंट प्रोटेस्ट में कथित पुलिस एक्शन देखा जिसमें प्रकाश ने हिस्सा लिया था तो उन्हें कैसा लगा. उन्होंने कहा, "जब वो पहले दिन प्रोटेस्ट के लिए गए,और जब मैंने लाठीचार्ज और पेलेट देखे तो मैं हिल गई, और मैं डर गई. मैं प्रार्थना कर रही थी.

मैं 60 साल की हूं

उन्होंने आगे कहा, ये बच्चे वहां बैठे हैं. मैं 60 साल की हूं, लेकिन इन बच्चों को देखो. उनकी मां का क्या? कम से कम उनकी मां को तो लग रहा है कि प्रकाश राज हमारे बच्चों के बगल में बैठे हैं. उन मां को जो हिम्मत मिल रही है तो, यह बहुत, बहुत हिम्मत वाली बात है.

ट्रक में जाकर बैठ गए थे प्रकाश

पोनी ने यह भी याद किया कि उन्होंने प्रकाश से प्रोटेस्ट साइट के बजाय होटल में रुकने के लिए कहा था लेकिन उन्होंने मना कर दिया. उन्होंने कहा, उसकी बहुत हिम्मत की बात थी कि वह उस ट्रक पर जाकर बैठ गया और वहीं सो गया. तुम्हें पता है, मैंने कहा, ठीक है, तुम जाना चाहते हो, वहीं जाओ. क्या मैं तुम्हारे लिए होटल बुक कर सकती हूं? प्लीज कम से कम होटल में रुको और वापस आ जाओ. उन्होंने कहा, नहीं, वह वहीं स्टेज पर ही सोया. पानी नहीं, कुछ नहीं. उस लेवल के आदमी को यह सब करने की जरूरत नहीं है. लेकिन वो कहते हैं कि यह इस देश के भविष्य के लिए है. यह हमारे बच्चों का भविष्य है, और मैं उससे सहमत नहीं हो सकता.

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