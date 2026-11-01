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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'लाठीचार्ज देखकर डर गई थी', स्टूडेंट प्रोटेस्ट में शामिल प्रकाश राज की पत्नी का छलका दर्द

'लाठीचार्ज देखकर डर गई थी', स्टूडेंट प्रोटेस्ट में शामिल प्रकाश राज की पत्नी का छलका दर्द

एक्टर प्रकाश राज स्टूडेंट प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे. उनकी पत्नी ने बताया है कि कैसे प्रोटेस्ट के समय पुलिस का एक्शन देखते हुए डर गई थीं.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 01 Nov 2026 12:44 PM (IST)
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एक्टर प्रकाश राज कॉकरोच जनता पार्टी के जून और जुलाई में हुए स्टूडेंट प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे. वो बेंगलुरु, दिल्ली और चलो संसद मार्च में भी शामिल हुए थे. प्रकाश राज सरकार के खिलाफ अपनी राय रखने में पीछे नहीं हटते हैं. प्रकाश राज ने हाल ही में बताया कि प्रोटेस्ट में पुलिस का एक्शन देखकर उनकी पत्नी पोनी वर्मा डर गई थीं. उसने उससे प्रोटेस्ट साइट के बजाय होटल में रुकने की भी रिक्वेस्ट की, लेकिन उसने मना कर दिया था.

Prema The Journalist से बातचीत में प्रकाश राज की पत्नी पोनी ने कहा, जब उन्होंने स्टूडेंट प्रोटेस्ट में कथित पुलिस एक्शन देखा जिसमें प्रकाश ने हिस्सा लिया था तो उन्हें कैसा लगा. उन्होंने कहा, "जब वो पहले दिन प्रोटेस्ट के लिए गए,और जब मैंने लाठीचार्ज और पेलेट देखे तो मैं हिल गई, और मैं डर गई. मैं प्रार्थना कर रही थी.

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मैं 60 साल की हूं
उन्होंने आगे कहा, ये बच्चे वहां बैठे हैं. मैं 60 साल की हूं, लेकिन इन बच्चों को देखो. उनकी मां का क्या? कम से कम उनकी मां को तो लग रहा है कि प्रकाश राज हमारे बच्चों के बगल में बैठे हैं. उन मां को जो हिम्मत मिल रही है तो, यह बहुत, बहुत हिम्मत वाली बात है.

ट्रक में जाकर बैठ गए थे प्रकाश
पोनी ने यह भी याद किया कि उन्होंने प्रकाश से प्रोटेस्ट साइट के बजाय होटल में रुकने के लिए कहा था लेकिन उन्होंने मना कर दिया. उन्होंने कहा, उसकी बहुत हिम्मत की बात थी कि वह उस ट्रक पर जाकर बैठ गया और वहीं सो गया. तुम्हें पता है, मैंने कहा, ठीक है, तुम जाना चाहते हो, वहीं जाओ. क्या मैं तुम्हारे लिए होटल बुक कर सकती हूं? प्लीज कम से कम होटल में रुको और वापस आ जाओ. उन्होंने कहा, नहीं, वह वहीं स्टेज पर ही सोया. पानी नहीं, कुछ नहीं. उस लेवल के आदमी को यह सब करने की जरूरत नहीं है. लेकिन वो कहते हैं कि यह इस देश के भविष्य के लिए है. यह हमारे बच्चों का भविष्य है, और मैं उससे सहमत नहीं हो सकता.

ये भी पढ़ें: 'कनॉट प्लेस आइए, साथ चलते हैं', रामलीला मैदान की रैली से ऐन पहले राहुल गांधी का मैसेज

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है. संपर्क करें- Mail Id- dikshac@abpnetwork.com, X-https://x.com/Diksha29chhabra
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Published at : 01 Nov 2026 12:44 PM (IST)
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Prakash Raj Pony Verma
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