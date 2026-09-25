कम बजट में ज्यादा जगह, ये हैं बेस्ट फोल्डेबल रूम रैक ऑप्शंस

अगर आपको भारी सामान रखने के लिए फोल्डेबल रैक चाहिए, तो आप मेटल फ्रेम वाले फोल्डिंग रैक मजबूत स्टोरेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. इनमें कपड़ों के साथ कुछ ज्यादा वजन वाली चीजें भी रखी जा सकती हैं, लेकिन सामान रखने से पहले रैक की वजन क्षमता जरूर देखनी चाहिए. इन्हें बेडरूम के अलावा स्टडी एरिया में भी इस्तेमाल किया जा सकता है.