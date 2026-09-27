रसोई की सिंक के पास रख दें ये चीज, चली जाएगी बदबू

नींबू के छिलके में प्राकृतिक खुशबू होती है, जो रसोई में मौजूद हल्की अप्रिय गंध को कम महसूस कराने में मदद कर सकती है. नींबू का इस्तेमाल करने के बाद बचे छिलके को फेंकने के बजाय आप इसे सिंक के पास रख सकते हैं. खासकर अगर सिंक के आसपास से हल्की गंध आती रहती है तो नींबू की खुशबू कुछ समय तक माहौल को ताजा बनाए रखने में मदद कर सकती है.