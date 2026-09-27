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रसोई की सिंक के पास रख दें ये चीज, चली जाएगी बदबू
रसोई की सिंक से आने वाली बदबू से परेशान हैं तो नींबू के छिलके का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसे सिंक के पास रखने से आसपास की गंध कम करने में मदद मिल सकती है.
रसोई में खाना बनाने और बर्तन धोने के दौरान सिंक का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है. सब्जियों के छिलके, खाने के छोटे टुकड़े और पानी के कारण कई बार सिंक के आसपास से अजीब सी गंध आने लगती है. सफाई करने के बाद भी अगर कुछ समय में बदबू वापस आ जाए तो काफी परेशानी होती है. ऐसे में घर में इस्तेमाल होने वाली एक छोटी सी चीज काम आ सकती है, जिसे अक्सर लोग बेकार समझकर फेंक देते हैं. नींबू का रस निकालने के बाद बचे छिलके को सिंक के पास रखकर आप रसोई में ताजगी बनाए रखने की कोशिश कर सकते हैं. इसे इस्तेमाल करना भी काफी आसान है और इसके लिए अलग से कोई महंगी चीज खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती.
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Published at : 27 Sep 2026 09:33 AM (IST)
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