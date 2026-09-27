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रसोई की सिंक के पास रख दें ये चीज, चली जाएगी बदबू

रसोई की सिंक से आने वाली बदबू से परेशान हैं तो नींबू के छिलके का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसे सिंक के पास रखने से आसपास की गंध कम करने में मदद मिल सकती है.

Written By : निर्जला गौड़  | Updated at : 27 Sep 2026 09:33 AM (IST)
रसोई की सिंक से आने वाली बदबू से परेशान हैं तो नींबू के छिलके का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसे सिंक के पास रखने से आसपास की गंध कम करने में मदद मिल सकती है.

रसोई में खाना बनाने और बर्तन धोने के दौरान सिंक का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है. सब्जियों के छिलके, खाने के छोटे टुकड़े और पानी के कारण कई बार सिंक के आसपास से अजीब सी गंध आने लगती है. सफाई करने के बाद भी अगर कुछ समय में बदबू वापस आ जाए तो काफी परेशानी होती है. ऐसे में घर में इस्तेमाल होने वाली एक छोटी सी चीज काम आ सकती है, जिसे अक्सर लोग बेकार समझकर फेंक देते हैं. नींबू का रस निकालने के बाद बचे छिलके को सिंक के पास रखकर आप रसोई में ताजगी बनाए रखने की कोशिश कर सकते हैं. इसे इस्तेमाल करना भी काफी आसान है और इसके लिए अलग से कोई महंगी चीज खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती.

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नींबू के छिलके में प्राकृतिक खुशबू होती है, जो रसोई में मौजूद हल्की अप्रिय गंध को कम महसूस कराने में मदद कर सकती है. नींबू का इस्तेमाल करने के बाद बचे छिलके को फेंकने के बजाय आप इसे सिंक के पास रख सकते हैं. खासकर अगर सिंक के आसपास से हल्की गंध आती रहती है तो नींबू की खुशबू कुछ समय तक माहौल को ताजा बनाए रखने में मदद कर सकती है.
नींबू के छिलके में प्राकृतिक खुशबू होती है, जो रसोई में मौजूद हल्की अप्रिय गंध को कम महसूस कराने में मदद कर सकती है. नींबू का इस्तेमाल करने के बाद बचे छिलके को फेंकने के बजाय आप इसे सिंक के पास रख सकते हैं. खासकर अगर सिंक के आसपास से हल्की गंध आती रहती है तो नींबू की खुशबू कुछ समय तक माहौल को ताजा बनाए रखने में मदद कर सकती है.
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इसके लिए नींबू का ताजा छिलका लें और उसे किसी छोटी कटोरी या प्लेट में रख दें. इसे सिंक के बिल्कुल अंदर डालने के बजाय उसके पास रखें, ताकि छिलका लगातार पानी के संपर्क में न आए. आप नींबू के छिलके को थोड़ा निचोड़कर भी रख सकते हैं, जिससे उसमें बची खुशबू बाहर आ सके. ध्यान रखें कि छिलका ऐसी जगह हो जहां वह गीला होकर जल्दी खराब न हो.
इसके लिए नींबू का ताजा छिलका लें और उसे किसी छोटी कटोरी या प्लेट में रख दें. इसे सिंक के बिल्कुल अंदर डालने के बजाय उसके पास रखें, ताकि छिलका लगातार पानी के संपर्क में न आए. आप नींबू के छिलके को थोड़ा निचोड़कर भी रख सकते हैं, जिससे उसमें बची खुशबू बाहर आ सके. ध्यान रखें कि छिलका ऐसी जगह हो जहां वह गीला होकर जल्दी खराब न हो.
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नींबू की खुशबू रसोई में आने वाली हल्की गंध को दबाने में मदद कर सकती है. बर्तन धोने या खाना बनाने के बाद सिंक के आसपास कई तरह की गंध मिल जाती है. ऐसे में नींबू का छिलका एक आसान घरेलू उपाय की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है. इससे रसोई में कुछ समय के लिए नींबू जैसी ताजी खुशबू महसूस हो सकती है.
नींबू की खुशबू रसोई में आने वाली हल्की गंध को दबाने में मदद कर सकती है. बर्तन धोने या खाना बनाने के बाद सिंक के आसपास कई तरह की गंध मिल जाती है. ऐसे में नींबू का छिलका एक आसान घरेलू उपाय की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है. इससे रसोई में कुछ समय के लिए नींबू जैसी ताजी खुशबू महसूस हो सकती है.
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नींबू के छिलके को इस्तेमाल करने के लिए हर घंटे नया छिलका रखने की जरूरत नहीं है. जब तक उसमें ताजगी और खुशबू बनी हुई है, उसे रखा जा सकता है. लेकिन अगर छिलका बहुत सूख जाए, चिपचिपा हो जाए या खराब होने लगे तो उसे तुरंत हटा दें. खराब छिलका खुद रसोई में बदबू की वजह बन सकता है.
नींबू के छिलके को इस्तेमाल करने के लिए हर घंटे नया छिलका रखने की जरूरत नहीं है. जब तक उसमें ताजगी और खुशबू बनी हुई है, उसे रखा जा सकता है. लेकिन अगर छिलका बहुत सूख जाए, चिपचिपा हो जाए या खराब होने लगे तो उसे तुरंत हटा दें. खराब छिलका खुद रसोई में बदबू की वजह बन सकता है.
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अगर सिंक से लगातार तेज बदबू आती है तो सिर्फ नींबू का छिलका रखना काफी नहीं होगा. सिंक और उसके आसपास की जगह की नियमित सफाई करना जरूरी है. नाली में खाने के टुकड़े या गंदगी जमा होने पर भी बदबू आ सकती है. इसलिए पहले सिंक और नाली की अच्छी तरह सफाई करें और उसके बाद नींबू के छिलके का इस्तेमाल रसोई में ताजगी बनाए रखने के लिए कर सकते हैं.
अगर सिंक से लगातार तेज बदबू आती है तो सिर्फ नींबू का छिलका रखना काफी नहीं होगा. सिंक और उसके आसपास की जगह की नियमित सफाई करना जरूरी है. नाली में खाने के टुकड़े या गंदगी जमा होने पर भी बदबू आ सकती है. इसलिए पहले सिंक और नाली की अच्छी तरह सफाई करें और उसके बाद नींबू के छिलके का इस्तेमाल रसोई में ताजगी बनाए रखने के लिए कर सकते हैं.
Published at : 27 Sep 2026 09:33 AM (IST)
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