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लंच बॉक्स में पड़ गए सब्जी के पीले दाग, ऐसे हो जाएंगे साफ
क्या आप भी लंच बॉक्स में सब्जी के जिद्दी पीले दागों से परेशान हैं तो ये आसान घरेलू तरीके आजमाएं, कुछ ही समय में बॉक्स फिर से साफ चमकता हुआ नजर आएगा.
लंच बॉक्स में सब्जी रखने के बाद अक्सर तेल और मसालों के पीले दाग पड़ जाते हैं. कई बार साबुन से धोने के बाद भी ये निशान पूरी तरह साफ नहीं होते. खासकर प्लास्टिक के डिब्बों में दाग जल्दी जम जाते हैं. अगर आपके लंच बॉक्स पर भी ऐसे दाग पड़ गए हैं तो कुछ आसान घरेलू तरीकों से इन्हें साफ किया जा सकता है. जानें कौन से तरीके आएंगे आपके काम.
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रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
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