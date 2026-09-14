लंच बॉक्स में पड़ गए सब्जी के पीले दाग, ऐसे हो जाएंगे साफ

धूप में रखना भी फायदेमंद है. लंच बॉक्स को धोने के बाद कुछ समय के लिए धूप में रखना भी मददगार रहता है. खासकर हल्के पीले निशान धूप में रखने से कम दिखाई दे सकते हैं. बॉक्स को धोने के बाद उसका ढक्कन खोलकर रखें, ताकि अंदर नमी न रहे. पूरी तरह सूखने के बाद ही उसे बंद करके रखें. इससे बॉक्स में बदबू आने की परेशानी भी कम होती है.