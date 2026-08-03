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Wheat Storage Tips: बारिश में अपनाएं ये उपाए, घर में रखे गेहूं में नहीं आएगी सीलन
Wheat Storage Tips: बारिश में गेहूं में सीलन और कीड़े लगने का खतरा बढ़ जाता है. सही तरीके से सुखाकर और स्टोर करने से अनाज लंबे समय तक सुरक्षित रहता है.
बारिश के मौसम में हवा में नमी बहुत बढ़ जाती है, जिसका सीधा असर घर में रखे अनाज पर पड़ता है. खासकर गेहूं में सीलन आने की समस्या इस मौसम में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है. सीलन आने से गेहूं में घुन और कीड़े लगने लगते हैं, दाना खराब होने लगता है और उसकी क्वालिटी भी गिर जाती है. महीनों की मेहनत और पैसा एक ही मौसम में बर्बाद हो सकता है, अगर समय पर सही सावधानी न बरती जाए. लेकिन कुछ आसान और घरेलू तरीके अपनाकर बारिश के मौसम में भी गेहूं को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है. आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ आसान उपाय, जिनसे आपके घर में रखा गेहूं कभी सील नहीं होगा.
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Published at : 03 Aug 2026 07:28 AM (IST)
Tags :Home Tips Wheat Storage Tips
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