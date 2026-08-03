सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है कि गेहूं को स्टोर करने से पहले उसे अच्छी तरह धूप में सुखा लें. अगर दाने में पहले से ही थोड़ी भी नमी रह गई, तो बारिश के मौसम में वह नमी और बढ़ जाती है, जिससे सीलन जल्दी लगती है. इसलिए बरसात शुरू होने से पहले या धूप निकलते ही मौका देखकर गेहूं को कुछ घंटे तेज धूप में जरूर फैला दें. इससे दाने में मौजूद बचीखुची नमी पूरी तरह खत्म हो जाती है और साथ ही अगर किसी कीड़े के अंडे हों, तो वे भी धूप की गर्मी से खत्म हो जाते हैं.