'मेरा काम सबको खुश रखना नहीं...', हेड कोच गौतम गंभीर को क्यों कहना पड़ा ऐसा

भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने कहा है कि उनका काम किसी को खुश करना नहीं है. गंभीर को बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए जाना जाता है. दरअसल भारत-न्यूजीलैंड पांचवां टी20 मैच शुरू होने से पहले गंभीर से पूछा गया कि वह इतने बड़े स्क्वाड को मैनेज और सभी खिलाड़ियों को खुश कैसे रखते हैं? इस पर उनका बेबाकी से दिया गया जवाब वायरल हो रहा है.

गौतम गंभीर ने कहा, "पहली बात तो यह कि मेरा काम सबको खुश करना नहीं है. मेरा काम है सही फैसले लेना, ना कि लोकप्रिय फैसले लेना. मैं यहां पर इसीलिए हूं. मुझे लगता है कि इस सोशल मीडिया के दौर में, जहां बहुत ज्यादा चर्चाएं होती हैं, ऐसे में लोकप्रिय फैसले लेना बहुत आसान है."

गंभीर का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन का नियमित हिस्सा बनाए जाने की मांग उठती रही है. हालांकि मैनेजमेंट कहता रहा है कि वैभव को अपने मौके का इंतजार करना होगा, क्योंकि भारतीय ओपनर लगातार अच्छा कर रहे हैं. वहीं भुवनेश्वर कुमार को भी अचानक चौथे टी20 से बाहर बैठाया जाना भी बहस का मुद्दा बन गया था.

खासतौर पर टी20 टीम में यह देखने को मिला है कि बल्लेबाजी ऑर्डर में लगातार बदलाव होते रहे हैं. ईशान किशन से लेकर अक्षर पटेल और तिलक वर्मा भी कभी ऊपर तो कभी नीचे बल्लेबाजी करते रहते हैं. इसका असर लय पर भी पड़ता है.

वैभव सूर्यवंशी की बात करें तो उन्हें इस सीरीज में 2 मौके मिले. दूसरे टी20 में वह केवल 4 रन बनाकर आउट हो गए थे. मगर तीसरे मुकाबले में उन्होंने टीम इंडिया को शानदार शुरुआत दिलाई और 19 गेंद में 45 रन जड़ दिए थे.

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