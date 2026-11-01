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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'मेरा काम सबको खुश रखना नहीं...', हेड कोच गौतम गंभीर को क्यों कहना पड़ा ऐसा

'मेरा काम सबको खुश रखना नहीं...', हेड कोच गौतम गंभीर को क्यों कहना पड़ा ऐसा

भारत-न्यूजीलैंड पांचवां टी20 मैच शुरू होने से पहले भारतीय कोच गौतम गंभीर का बयान चर्चा में आ गया है. उन्होंने कहा कि उनका काम किसी को खुश करना नहीं है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 01 Nov 2026 01:11 PM (IST)
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भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने कहा है कि उनका काम किसी को खुश करना नहीं है. गंभीर को बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए जाना जाता है. दरअसल भारत-न्यूजीलैंड पांचवां टी20 मैच शुरू होने से पहले गंभीर से पूछा गया कि वह इतने बड़े स्क्वाड को मैनेज और सभी खिलाड़ियों को खुश कैसे रखते हैं? इस पर उनका बेबाकी से दिया गया जवाब वायरल हो रहा है.

गौतम गंभीर ने कहा, "पहली बात तो यह कि मेरा काम सबको खुश करना नहीं है. मेरा काम है सही फैसले लेना, ना कि लोकप्रिय फैसले लेना. मैं यहां पर इसीलिए हूं. मुझे लगता है कि इस सोशल मीडिया के दौर में, जहां बहुत ज्यादा चर्चाएं होती हैं, ऐसे में लोकप्रिय फैसले लेना बहुत आसान है."

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गंभीर का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन का नियमित हिस्सा बनाए जाने की मांग उठती रही है. हालांकि मैनेजमेंट कहता रहा है कि वैभव को अपने मौके का इंतजार करना होगा, क्योंकि भारतीय ओपनर लगातार अच्छा कर रहे हैं. वहीं भुवनेश्वर कुमार को भी अचानक चौथे टी20 से बाहर बैठाया जाना भी बहस का मुद्दा बन गया था.

खासतौर पर टी20 टीम में यह देखने को मिला है कि बल्लेबाजी ऑर्डर में लगातार बदलाव होते रहे हैं. ईशान किशन से लेकर अक्षर पटेल और तिलक वर्मा भी कभी ऊपर तो कभी नीचे बल्लेबाजी करते रहते हैं. इसका असर लय पर भी पड़ता है. 

वैभव सूर्यवंशी की बात करें तो उन्हें इस सीरीज में 2 मौके मिले. दूसरे टी20 में वह केवल 4 रन बनाकर आउट हो गए थे. मगर तीसरे मुकाबले में उन्होंने टीम इंडिया को शानदार शुरुआत दिलाई और 19 गेंद में 45 रन जड़ दिए थे. 

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
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Published at : 01 Nov 2026 01:11 PM (IST)
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