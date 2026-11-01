राहुल देश को बदनाम कर रहे', रामलीला मैदान की रैली पर जेपी नड्डा भड़के

इंडिया गठबंधन की रैली को लेकर राहुल गांधी पर बीजेपी नेता जेपी नड्डा ने निशाना साधा है. राहुल गांधी पर 1 नवंबर को रैली करने को लेकर नड्डा भड़के हैं. उन्होंने कहा, राहुल अपनी राजनीति चमका रहे हैं. रामलीला मैदान में अपनी राजनीति चमका रहे हैं. देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं. 1 नवंबर का दिन देश के लिए काला दिवस है. महापाप वाले दिन विपक्ष की रैली क्यों कांग्रेस ने सिख समाज से माफी नहीं मांगी.

जेपी नड्डा ने कहा, कांग्रेस सिख समाज के जख्मों पर नमक रगड़ रहे हैं. कांग्रेस का खूनी इतिहास आज भी जिंदा है और वो व्यापारियों की कमाई पर डाका डालना चाहते हैं.

10 हजार करोड़ का नुकसान

उन्होंने आगे कहा, इस रैली से 10 हजार करोड़ से ज्यादा का नुकसान होगा. विपक्ष का मकसद दिल्ली को पंगु बनाना है. दिल्ली में अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है. भारत में रिजीम चेंज का एजेंडा नहीं चलेगा. भारत बनाना रिपब्लिक नहीं ये बात राहुल सुन लें.

बीजेपी करेगा प्रोटेस्ट

इंडिया गठबंधन के विरोध में बीजेपी ने भी आज प्रोटेस्ट करने का फैसला लिया है. बीजेपी ने दिल्ली में हरि नगर बस डिपो से तिलक नगर मेट्रो स्टेशन तक. ये पूरा मार्च लगभग एक किलोमीटर का है और सुबह 11:30 बजे शुरू किया. इस मार्च में दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, मनजिंदर सिंह सिरसा और बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज भी शामिल होंगे. ये मार्च हरदीप सिंह पुरी की अगुवाई में होगा. मार्च से पहले बीजेपी सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी गुरुद्वारा शहीद गंज साहिब में दंगा पीड़ितों के परिवारों के साथ मीडिया को संबोधित करेंगे.

इंडिया गठबंधन और बीजेपी के प्रोटेस्ट को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा के बड़े इंतजाम किए हुए हैं. लगभग 10 हजार अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है. इसके अलावा रामलीला मैदान और उसके आसपास 4,000 से ज्यादा जवान तैनात हैं.

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