ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाराहुल देश को बदनाम कर रहे', रामलीला मैदान की रैली पर जेपी नड्डा भड़के

राहुल देश को बदनाम कर रहे', रामलीला मैदान की रैली पर जेपी नड्डा भड़के

बीजेपी नेता जेपी नड्डा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा है कि राहुल इस रैली से अपनी राजनीति चमका रहे हैं.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 01 Nov 2026 12:41 PM (IST)
Preferred Sources

इंडिया गठबंधन की रैली को लेकर राहुल गांधी पर बीजेपी नेता जेपी नड्डा ने निशाना साधा है. राहुल गांधी पर 1 नवंबर को रैली करने को लेकर नड्डा भड़के हैं. उन्होंने कहा,  राहुल अपनी राजनीति चमका रहे हैं. रामलीला मैदान में अपनी राजनीति चमका रहे हैं. देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं. 1 नवंबर का दिन देश के लिए काला दिवस है. महापाप वाले दिन विपक्ष की रैली क्यों कांग्रेस ने सिख समाज से माफी नहीं मांगी.

जेपी नड्डा ने कहा, कांग्रेस सिख समाज के जख्मों पर नमक रगड़ रहे हैं. कांग्रेस का खूनी इतिहास आज भी जिंदा है और वो व्यापारियों की कमाई पर डाका डालना चाहते हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
Ramlila Maidan Rally Live: ओपन बस से मिंटो ब्रिज के लिए रवाना हुए राहुल, रामलीला मैदान में जुटी भीड़, CEC पर आर-पार की जंग!
Live: ओपन बस से मिंटो ब्रिज के लिए रवाना हुए राहुल, रामलीला मैदान में जुटी भीड़
इंडिया
'महंगाई मैन का चाबुक', कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम बढ़ने पर क्या बोली कांग्रेस
'महंगाई मैन का चाबुक', कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम बढ़ने पर क्या बोली कांग्रेस
इंडिया
अखिलेश यादव, शरद पवार, फारुक अब्दुल्ला समेत खरगे के आवास पर कौन-कौन पहुंचा?
अखिलेश यादव, शरद पवार, फारुक अब्दुल्ला समेत खरगे के आवास पर कौन-कौन पहुंचा?
इंडिया
1 नवंबर का दिन क्यों खास? 76 सालों में भारत का नक्शा बदलने से लेकर लिखा काला इतिहास
1 नवंबर का दिन क्यों खास? जब भारत का नक्शा बदलने से लेकर लिखा काला इतिहास

10 हजार करोड़ का नुकसान

उन्होंने आगे कहा, इस रैली से 10 हजार करोड़ से ज्यादा का नुकसान होगा. विपक्ष का मकसद दिल्ली को पंगु बनाना है. दिल्ली में अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है. भारत में रिजीम चेंज का एजेंडा नहीं चलेगा. भारत बनाना रिपब्लिक नहीं ये बात राहुल सुन लें.

बीजेपी करेगा प्रोटेस्ट

इंडिया गठबंधन के विरोध में बीजेपी ने भी आज प्रोटेस्ट करने का फैसला लिया है. बीजेपी ने दिल्ली में हरि नगर बस डिपो से तिलक नगर मेट्रो स्टेशन तक. ये पूरा मार्च लगभग एक किलोमीटर का है और सुबह 11:30 बजे शुरू किया. इस मार्च में दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, मनजिंदर सिंह सिरसा और बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज भी शामिल होंगे. ये मार्च हरदीप सिंह पुरी की अगुवाई में होगा. मार्च से पहले बीजेपी सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी गुरुद्वारा शहीद गंज साहिब में दंगा पीड़ितों के परिवारों के साथ मीडिया को संबोधित करेंगे.

इंडिया गठबंधन और बीजेपी के प्रोटेस्ट को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा के बड़े इंतजाम किए हुए हैं. लगभग 10 हजार अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है. इसके अलावा रामलीला मैदान और उसके आसपास 4,000 से ज्यादा जवान तैनात हैं.

ये भी पढ़ें: 'महंगाई मैन का चाबुक', कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम बढ़ने पर क्या बोली कांग्रेस

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है. संपर्क करें- Mail Id- dikshac@abpnetwork.com, X-https://x.com/Diksha29chhabra
Read More
Published at : 01 Nov 2026 12:14 PM (IST)
Tags :
JP Nadda JP Nadda Breaking News Abp News INDIA Bloc RAHUL GANDHI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Ramlila Maidan Rally Live: ओपन बस से मिंटो ब्रिज के लिए रवाना हुए राहुल, रामलीला मैदान में जुटी भीड़, CEC पर आर-पार की जंग!
Live: ओपन बस से मिंटो ब्रिज के लिए रवाना हुए राहुल, रामलीला मैदान में जुटी भीड़
इंडिया
'महंगाई मैन का चाबुक', कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम बढ़ने पर क्या बोली कांग्रेस
'महंगाई मैन का चाबुक', कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम बढ़ने पर क्या बोली कांग्रेस
इंडिया
अखिलेश यादव, शरद पवार, फारुक अब्दुल्ला समेत खरगे के आवास पर कौन-कौन पहुंचा?
अखिलेश यादव, शरद पवार, फारुक अब्दुल्ला समेत खरगे के आवास पर कौन-कौन पहुंचा?
इंडिया
1 नवंबर का दिन क्यों खास? 76 सालों में भारत का नक्शा बदलने से लेकर लिखा काला इतिहास
1 नवंबर का दिन क्यों खास? जब भारत का नक्शा बदलने से लेकर लिखा काला इतिहास
Advertisement

वीडियोज

ABP News: REEL का जुनून... मौत को चैलेंज ! | Sansani
Jan Mahabhiyog Programme: अभी-अभी 'जन महाभियोग'पर आई बड़ी खबर! | Rahul Gandhi | Congress | ABP
Jan Mahabhiyog Programme: जन महाभियोग में क्या-क्या हुआ? पूरी कहानी | Rahul Gandhi | BJP | Gyanesh
Jan Mahabhiyog Programme: जन-महाभियोग-रैली..खतरे में ज्ञानेश की कुर्सी? | Rahul Gandhi | Congress
Sandeep Chaudhary: 'ज्ञानेश हटाओ'...लोकतंत्र बचाओ या राजनीति चमकाओ? | Jan Mahabhiyog | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल देश को बदनाम कर रहे', रामलीला मैदान की रैली पर जेपी नड्डा भड़के
राहुल देश को बदनाम कर रहे', रामलीला मैदान की रैली पर जेपी नड्डा भड़के
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश का CM योगी पर हमला, बोले- 1.27 करोड़ वोट कटे तो रामलीला मैदान आना चाहिए
अखिलेश का CM योगी पर हमला, बोले- 1.27 करोड़ वोट कटे तो रामलीला मैदान आना चाहिए
इंडिया
'महंगाई मैन का चाबुक', कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम बढ़ने पर क्या बोली कांग्रेस
'महंगाई मैन का चाबुक', कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम बढ़ने पर क्या बोली कांग्रेस
Kabaddi
भारत ने कबड्डी में लिखा नया इतिहास, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में जीता डबल गोल्ड
भारत ने कबड्डी में लिखा नया इतिहास, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में जीता डबल गोल्ड
बॉलीवुड
सोहेल खान का दिखा जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन, रैंप वॉक में दिखाया दमदार स्वैग!
सोहेल खान का दिखा जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन, रैंप वॉक में दिखाया दमदार स्वैग!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में बसपा, मायावती ने बुलाई अहम बैठक
यूपी में शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में बसपा, मायावती ने बुलाई अहम बैठक
विश्व
फ्रांस के बाद जर्मनी में Gen-Z प्रदर्शनकारियों की हिंसा, दुकानों को लूटा, आग लगाई
फ्रांस के बाद जर्मनी में Gen-Z प्रदर्शनकारियों की हिंसा, दुकानों को लूटा, आग लगाई
एग्रीकल्चर
Water Chestnut Farming: अपना तालाब नहीं है तो भी करें सिंघाड़े की खेती, जानें कैसे होगी कमाई
अपना तालाब नहीं है तो भी करें सिंघाड़े की खेती, जानें कैसे होगी कमाई
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget