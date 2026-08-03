सफाई करते समय हमेशा नरम कपड़े या स्पंज का इस्तेमाल करें, जिससे चिमनी पर खरोंच न आए तेज केमिकल क्लीनर बार-बार इस्तेमाल करने से बचें, इससे चिमनी की चमक कम हो सकती है चिमनी को महीने में कम से कम एक बार साफ जरूर करें, इससे जिद्दी दाग जमने ही नहीं पाएंगे फिल्टर को भी साफ करते रहें, इससे चिमनी बेहतर तरीके से काम करती है