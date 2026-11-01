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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsMixer Grinder Cleaning Tips: क्या मिक्सर के ढक्कन से आती है बदबू? ऐसे चुटकियों में करें साफ

Mixer Grinder Cleaning Tips: क्या मिक्सर के ढक्कन से आती है बदबू? ऐसे चुटकियों में करें साफ

Home Cleaning Tips: मिक्सर के जार और ब्लेड की सफाई तो लोग अक्सर कर लेते हैं, लेकिन ढक्कन के किनारे लगी रबर पर कम ही ध्यान जाता है. इसमें मसाले या खाने के छोटे कण फंस सकते हैं.

Written By : सोनम |  Updated at : 01 Nov 2026 08:14 AM (IST)
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Easy Hacks To Clean Mixer Jar Gasket Ring: मिक्सर ग्राइंडर आज लगभग हर किचन का जरूरी हिस्सा बन गया है. मसाले पीसने से लेकर चटनी, प्यूरी और दूसरी चीजें बनाने तक, यह रोज के खाना बनाने के काम को काफी आसान कर देता है. लेकिन मिक्सर का इस्तेमाल जितना ज्यादा होता है, उसकी सफाई पर उतना ही ध्यान देना जरूरी है.

मिक्सर के जार और ब्लेड की सफाई तो लोग अक्सर कर लेते हैं, लेकिन ढक्कन के किनारे लगी रबर पर कम ही ध्यान जाता है. इस रबर के छोटे-छोटे गैप में चटनी, मसाले या खाने के छोटे कण फंस सकते हैं. समय पर सफाई न हो तो यहां गंदगी जमा होने के साथ बदबू भी आने लगती है. इसलिए मिक्सर के ढक्कन की रबर को भी नियमित रूप से साफ करना जरूरी है.

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सफाई शुरू करने से पहले रखें ये ध्यान

मिक्सर साफ करने से पहले सबसे पहले उसे बिजली के कनेक्शन से हटा दें. स्विच बंद होने के बाद भी सफाई करते समय मिक्सर का प्लग निकालकर रखना ज्यादा सुरक्षित है. इसके बाद जार और ढक्कन को अलग कर लें. अगर ढक्कन की रबर आसानी से निकलने वाली है, तो उसे सावधानी से अलग करें. लेकिन अगर वह फिक्स है और निकालने के लिए ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, तो उसे जबरदस्ती न खींचें. इससे रबर या ढक्कन खराब हो सकता है.


Mixer Grinder Cleaning Tips: क्या मिक्सर के ढक्कन से आती है बदबू? ऐसे चुटकियों में करें साफ

गर्म पानी और डिश सोप से करें शुरुआत

रबर में फंसी सामान्य गंदगी साफ करने के लिए सबसे पहले गुनगुना पानी लें. इसमें थोड़ा सा लिक्विड डिशवॉश मिलाएं. अब ढक्कन को इस पानी में कुछ देर के लिए रखें. गुनगुने पानी से रबर के आसपास चिपके खाने के कण नरम हो जाएंगे और उन्हें निकालना आसान हो जाएगा. करीब 15 से 20 मिनट तक भिगोने के बाद ढक्कन को बाहर निकालें और मुलायम स्पंज से धीरे-धीरे साफ करें. रबर के किनारे और छोटे गैप पर खास ध्यान दें, क्योंकि गंदगी अक्सर इन्हीं जगहों पर छिपी रहती है.

टूथब्रश से साफ करें रबर के छोटे गैप

अगर रबर की सिलवटों या किनारों में गंदगी फंसी हुई है और स्पंज वहां तक नहीं पहुंच पा रहा, तो पुराने साफ टूथब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं. टूथब्रश को साबुन वाले पानी में हल्का गीला करें और रबर के किनारे पर धीरे-धीरे चलाएं. खासकर उन जगहों को साफ करें जहां रबर ढक्कन से जुड़ी हुई है. ब्रश को बहुत जोर से न रगड़ें, क्योंकि ज्यादा दबाव से रबर की सतह खराब हो सकती है. सफाई के बाद ढक्कन को साफ पानी से अच्छी तरह धो लें, ताकि साबुन का कोई हिस्सा रबर पर न रह जाए.


Mixer Grinder Cleaning Tips: क्या मिक्सर के ढक्कन से आती है बदबू? ऐसे चुटकियों में करें साफ

जमी हुई गंदगी के लिए बेकिंग सोडा

अगर रबर में पुरानी गंदगी या चिकनाई फंसी हुई है, तो बेकिंग सोडा की मदद ली जा सकती है. इसके लिए थोड़े बेकिंग सोडा में पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार करें. इस पेस्ट को गंदगी वाली जगह पर लगाएं और थोड़ी देर के लिए छोड़ दें. इसके बाद मुलायम टूथब्रश या स्पंज से धीरे-धीरे साफ करें. फिर साफ पानी से ढक्कन को अच्छी तरह धो लें. हालांकि बहुत ज्यादा रगड़ने या कठोर स्क्रबर इस्तेमाल करने से बचें. मिक्सर के ढक्कन और रबर की सतह को नुकसान पहुंच सकता है.

नींबू या सिरके का इस्तेमाल कब करें?

अगर ढक्कन में गंध बनी हुई है, तो नींबू या सिरके जैसे घरेलू विकल्पों का इस्तेमाल किया जा सकता है. नींबू का इस्तेमाल रबर के आसपास की बदबू कम करने में मदद कर सकता है. सिरके का इस्तेमाल करना हो तो उसे पानी में मिलाकर इस्तेमाल करें. किसी भी चीज का इस्तेमाल करने से पहले यह देख लें कि आपके मिक्सर के ढक्कन और रबर के लिए वह सुरक्षित है या नहीं. सफाई के बाद ढक्कन को साफ पानी से अच्छी तरह धोना जरूरी है.

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सफाई के बाद रबर को अच्छी तरह सुखाएं

मिक्सर के ढक्कन को धोने के बाद उसे तुरंत बंद करके न रखें. पहले साफ कपड़े से पानी पोंछें और फिर कुछ समय के लिए उसे खुला छोड़ दें, ताकि रबर के अंदर और आसपास की नमी पूरी तरह सूख जाए. नमी के साथ अगर खाने के छोटे कण फंसे रह गए, तो कुछ समय बाद बदबू आने की समस्या फिर शुरू हो सकती है.

मिक्सर के दूसरे हिस्सों की सफाई भी जरूरी

ढक्कन की रबर के साथ मिक्सर जार और ब्लेड को भी नियमित रूप से साफ करें. जार में अक्सर खाने के अवशेष नीचे चिपक जाते हैं. इन्हें हर इस्तेमाल के बाद गुनगुने पानी और लिक्विड डिशवॉश से साफ किया जा सकता है. ब्लेड साफ करते समय खास सावधानी रखें, क्योंकि इसकी धार से हाथ कट सकता है. ब्लेड को बहुत जोर से रगड़ने के बजाय कुछ देर साबुन वाले गुनगुने पानी में भिगोकर मुलायम ब्रश या कपड़े से साफ करना बेहतर है. मिक्सर की मोटर वाली बेस यूनिट को कभी भी पानी में न डुबोएं. इसे साफ करने के लिए हल्के गीले माइक्रोफाइबर कपड़े का इस्तेमाल करें और दोबारा इस्तेमाल करने से पहले सभी हिस्सों को अच्छी तरह सूखने दें.

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About the author सोनम

सोनम एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. यहां वह लाइफस्टाइल कैटिगरी और इसके अंतर्गत आने वाली सब-कैटिगरीज हेल्थ, होम टिप्स, रिलेशनशिप, ट्रैवल, पैरेंटिंग, ब्यूटी और फैशन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.

सोनम करीब 15 साल से लेखन की दुनिया में कार्यरत हैं. इससे पहले वह अमर उजाला, दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं. सोनम ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन किया है.
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Published at : 01 Nov 2026 08:14 AM (IST)
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