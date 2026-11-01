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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअखिलेश का CM योगी पर हमला, बोले- 1.27 करोड़ वोट कटे तो रामलीला मैदान आना चाहिए

अखिलेश का CM योगी पर हमला, बोले- 1.27 करोड़ वोट कटे तो रामलीला मैदान आना चाहिए

अखिलेश यादव ने सीएम योगी द्वारा 1.27 करोड़ वोट कटने के मुद्दे पर तंज कसते हुए कहा कि अगर ऐसा हुआ है तो उन्हें भी रामलीला मैदान में आ जाना चाहिए.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 01 Nov 2026 11:49 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 1.27 करोड़ हिन्दू वोट कटने का बयान पर अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव निशाना साध रहे हैं.  उन्होंने कहा ये डेटा किसने दिया, अगर वो कह रहे उनके लाखों लाभार्थियों के वोट नहीं हैं तो इसका मतलब यह हैं कि उन्हें भी रामलीला मैदान में आ जाना चाहिए.

दिल्ली रामलीला मैदान में पहुंच रहे अखिलेश यादव ने वोट चोरी के मुद्दे पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "अब नाइंसाफी की सीमा ही लांघ गए हैं. अब तो उत्तर परदेश के मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि एक करोड़ 27 लाख वोट कम हो गए. उन्हें कब याद आया, जब वो MLC चुनाव हार गए. जो लोग डबल इंजन की बात करते थे, तो सोचिये डबल इंजन, डबल जीरो और एक ही चुनाव में डबल हार हुई."

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डेटा किसने दिया ये सामने आना चाहिए 

अखिलेश यादव ने आगे कहा,  "MLC चुनाव में हार के बाद इन्हें याद आ रहा है कि एक करोड़ 27 लाख वोट हिन्दुओं के नहीं है. ये कहां से सीख गए ?ये डेटा किसने दे दिया ? ये कोई वो डेटा नहीं है जो सड़क पर चलते हुए मिल जाए. कोई सड़क चाप आपको डेटा दे दे. अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, जहां से प्रधानमंत्री आते हैं और कब कह रहे हैं जब कोई वहां जा करके लौट गया."

रामलीला मैदान में आने का न्यौता 

अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि आरोप किस पर लग रहा है, अगर एक करोड़ 27 लाख वोट नहीं है. और फिर दूसरा आरोप क्या लगा रही है सरकार कि जो लाखों लाभार्थी हैं उनका वोट ही नहीं है. तो इसका मतलब यह है कि उन्हें भी रामलीला मैदान में आ जाना चाहिए.

यहां बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री द्वारा वोटरों की संख्या को लेकर कहे गये बयान को मुद्दा बना लिया है. उनके मुताबिक यह जानकारी सामने आनी चाहिए कि आखिर ये डेटा कहां से आया ? 

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About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश, पत्रकारिता में 20 वर्षों का अनुभव. पत्रकारिता के क्षेत्र में रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग, डिजिटल कंटेंट, हाइपरलोकल जर्नलिज्म और न्यूज़ प्रोडक्शन में लंबे समय तक काम किया है. अनुभव राजनीति, प्रशासन, सामाजिक मुद्दों, अपराध और जनसरोकार से जुड़े विषयों की रिपोर्टिंग में रहा है. प्रिंट, डिजिटल, टीवी और वीडियो कंटेंट के लिए काम किया है और बदलते मीडिया परिदृश्य के साथ डिजिटल पत्रकारिता की नई तकनीकों को अपनाया है.
वर्तमान में डिजिटल न्यूज़ और कंटेंट के क्षेत्र में सक्रिय. तथ्य आधारित, निष्पक्ष और प्रभावशाली पत्रकारिता में विश्वास रखता हूं और जमीनी मुद्दों को सरल, स्पष्ट और विश्वसनीय तरीके से दर्शकों तक पहुंचाने को प्राथमिकता. ईटीवी, पी7, राजस्थान पत्रिका (डिजिटल), वन इंडिया (हिंदी ), पॉकेट एफएम (क्रिएटिव राइटर), वर्तमान में एबीपी न्यूज़ (हिंदी ) में कंसल्टेंट कार्यरत. इसके साथ ही हाथरस, आगरा, मऊ, मुरादाबाद में फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव.
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Published at : 01 Nov 2026 11:49 AM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP NEWS
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