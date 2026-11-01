अखिलेश का CM योगी पर हमला, बोले- 1.27 करोड़ वोट कटे तो रामलीला मैदान आना चाहिए

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 1.27 करोड़ हिन्दू वोट कटने का बयान पर अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव निशाना साध रहे हैं. उन्होंने कहा ये डेटा किसने दिया, अगर वो कह रहे उनके लाखों लाभार्थियों के वोट नहीं हैं तो इसका मतलब यह हैं कि उन्हें भी रामलीला मैदान में आ जाना चाहिए.

दिल्ली रामलीला मैदान में पहुंच रहे अखिलेश यादव ने वोट चोरी के मुद्दे पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "अब नाइंसाफी की सीमा ही लांघ गए हैं. अब तो उत्तर परदेश के मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि एक करोड़ 27 लाख वोट कम हो गए. उन्हें कब याद आया, जब वो MLC चुनाव हार गए. जो लोग डबल इंजन की बात करते थे, तो सोचिये डबल इंजन, डबल जीरो और एक ही चुनाव में डबल हार हुई."

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डेटा किसने दिया ये सामने आना चाहिए

अखिलेश यादव ने आगे कहा, "MLC चुनाव में हार के बाद इन्हें याद आ रहा है कि एक करोड़ 27 लाख वोट हिन्दुओं के नहीं है. ये कहां से सीख गए ?ये डेटा किसने दे दिया ? ये कोई वो डेटा नहीं है जो सड़क पर चलते हुए मिल जाए. कोई सड़क चाप आपको डेटा दे दे. अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, जहां से प्रधानमंत्री आते हैं और कब कह रहे हैं जब कोई वहां जा करके लौट गया."

रामलीला मैदान में आने का न्यौता

अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि आरोप किस पर लग रहा है, अगर एक करोड़ 27 लाख वोट नहीं है. और फिर दूसरा आरोप क्या लगा रही है सरकार कि जो लाखों लाभार्थी हैं उनका वोट ही नहीं है. तो इसका मतलब यह है कि उन्हें भी रामलीला मैदान में आ जाना चाहिए.

यहां बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री द्वारा वोटरों की संख्या को लेकर कहे गये बयान को मुद्दा बना लिया है. उनके मुताबिक यह जानकारी सामने आनी चाहिए कि आखिर ये डेटा कहां से आया ?

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