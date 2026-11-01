ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 1 November 2026: अहोई अष्टमी आज, तारे या चांद देखकर कब खोलें व्रत?

Aaj Ka Panchang 1 November 2026: अहोई अष्टमी आज, तारे या चांद देखकर कब खोलें व्रत?

Aaj Ka Panchang 1 November 2026: अहोई पूजा शाम 5:36-6:54 बजे, दिल्ली में चंद्रोदय रात 11:40 बजे. जानें व्रत खोलने की परंपरा, रवि पुष्य योग और राहुकाल.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 01 Nov 2026 10:53 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Panchang: अहोई अष्टमी का व्रत आज, रविवार 1 नवंबर 2026 को रखा जाएगा. नई दिल्ली में पूजा का मुहूर्त शाम 5:36 से 6:54 बजे तक है. तारों के दर्शन के लिए पंचांग में शाम 6 बजे का समय दिया गया है, जबकि चंद्रोदय रात 11:40 बजे होगा. व्रत अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार खोलें.

आज सूर्योदय के समय सप्तमी रहेगी और अष्टमी दोपहर 2:51 बजे शुरू होगी. इसके बावजूद अहोई का व्रत आज ही है, क्योंकि शाम की पूजा के समय अष्टमी रहेगी. रवि पुष्य और सर्वार्थ सिद्धि योग भी आज सुबह से अगली भोर तक रहेंगे.

रिलेटेड स्टोरी >>

धर्म
Weekly Horoscope: साप्ताहिक राशिफल 1 से 7 नवंबर 2026: मेष को मनचाहा तबादला, कन्या और धनु को बड़ा आर्थिक लाभ
साप्ताहिक राशिफल 1 से 7 नवंबर 2026: मेष को मनचाहा तबादला, कन्या और धनु को बड़ा आर्थिक लाभ
धर्म
मीन मासिक राशिफल (नवंबर 2026): नई नौकरी के खुलेंगे रास्ते, पार्टनर से ज्यादा उम्मीदें न रखें; जानें कैसा रहेगा पूरा महीना!
मीन मासिक राशिफल (नवंबर 2026): नई नौकरी के खुलेंगे रास्ते, पार्टनर से ज्यादा उम्मीदें न रखें; जानें कैसा रहेगा पूरा महीना!
धर्म
कुंभ मासिक राशिफल (नवंबर 2026): 12 नवंबर के बाद व्यापार में मिलेगा मुनाफा, पार्टनर के साथ धैर्य रखना जरूरी!
कुंभ मासिक राशिफल (नवंबर 2026): 12 नवंबर के बाद व्यापार में मिलेगा मुनाफा, पार्टनर के साथ धैर्य रखना जरूरी!
धर्म
मकर मासिक राशिफल (नवंबर 2026): करियर में खुलेंगे उन्नति के रास्ते, पार्टनर के साथ तालमेल रखना होगा जरूरी!
मकर मासिक राशिफल (नवंबर 2026): करियर में खुलेंगे उन्नति के रास्ते, पार्टनर के साथ तालमेल रखना होगा जरूरी!

अहोई अष्टमी पर व्रत कब खोलें?

अहोई पर तारों को देखकर अर्घ्य देने के बाद व्रत खोलने की परंपरा प्रचलित है. कुछ परिवारों में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है. इसलिए सभी व्रतियों के लिए रात 11:40 बजे तक इंतजार करना जरूरी नहीं है.

अहोई अष्टमी 2026 पूजा मुहूर्त

पूजा मुहूर्त : शाम 5:36-6:54 बजे
तारों के दर्शन का पंचांग समय : शाम 6 बजे
चंद्रोदय : रात 11:40 बजे
अष्टमी आरंभ : 1 नवंबर, दोपहर 2:51 बजे
अष्टमी समाप्त : 2 नवंबर, दोपहर 1:10 बजे

शाम 6 बजे का समय तारों की वास्तविक दृश्यता की गारंटी नहीं है. बादल, धुंध और आसपास की रोशनी से दर्शन प्रभावित हो सकते हैं. वहीं, चंद्रमा देखकर व्रत खोलने वाले परिवारों में स्थानीय चंद्रोदय का समय देखें.

सुबह सप्तमी है, फिर अहोई का व्रत आज क्यों?

आज सूर्योदय पर सप्तमी है, लेकिन दोपहर बाद अष्टमी आ जाएगी. अहोई की संध्या पूजा और तारों के दर्शन के समय अष्टमी रहेगी. इसी आधार पर व्रत 1 नवंबर को रखा जाएगा.

इसका अर्थ यह नहीं है कि व्रत दोपहर 2:51 बजे से शुरू करना है. परंपरानुसार व्रत सुबह से रखा जाता है. अगले दिन दोपहर तक अष्टमी रहने के कारण व्रत को 2 नवंबर पर न ले जाएं. पूजा की तारीख तय करते समय संबंधित पूजा-काल भी देखा जाता है.

आज का पंचांग एक नजर में

वार : रविवार
मास : कार्तिक
पक्ष : कृष्ण पक्ष
तिथि : सप्तमी दोपहर 2:51 बजे तक, फिर अष्टमी
नक्षत्र : पुष्य 2 नवंबर सुबह 4:30 बजे तक, फिर आश्लेषा
योग : साध्य दोपहर 2:39 बजे तक, फिर शुभ
सूर्य चंद्र राशि : तुला / कर्क
सूर्योदय- सूर्यास्त : सुबह 6:33, शाम 5:36 बजे
चंद्रोदय- चंद्रास्त : रात 11:40, दोपहर 12:42 बजे

चंद्रमा आज कर्क राशि में ही रहेगा. चंद्रास्त का समय 1 नवंबर की दोपहर का है और चंद्रोदय उसी रात होगा.

रवि पुष्य योग कब तक रहेगा?

रवि पुष्य और सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:33 बजे से 2 नवंबर की सुबह 4:30 बजे तक रहेंगे. दोनों योग पूरे अगले दिन तक नहीं चलेंगे. सुबह 4:30 बजे पुष्य समाप्त होकर आश्लेषा शुरू होगा.

रवि पुष्य को परंपरागत रूप से खरीदारी के लिए अनुकूल माना जाता है. हालांकि, शुभ योग होने से राहुकाल और दूसरे समयों की गणना समाप्त नहीं होती. किसी विशेष संस्कार का मुहूर्त भी अलग देखा जाता है.

आज के शुभ मुहूर्त और राहुकाल

ब्रह्म मुहूर्त : सुबह 4:49-5:41 बजे
अभिजीत मुहूर्त : सुबह 11:42-दोपहर 12:27 बजे
विजय मुहूर्त : दोपहर 1:55-2:39 बजे
गोधूलि मुहूर्त : शाम 5:36-6:02 बजे
अमृत काल : रात 10:25-11:56 बजे
निशिता मुहूर्त : 1 नवंबर रात 11:39 से 2 नवंबर रात 12:31 बजे तक

अशुभ काल

राहुकाल : शाम 4:13-5:36 बजे
यमगण्ड : दोपहर 12:04-1:27 बजे
गुलिक काल : दोपहर 2:50-शाम 4:13 बजे
दुर्मुहूर्त : शाम 4:08-4:52 बजे
वर्ज्य : दोपहर 1:16-2:48 बजे

अहोई पूजा का निर्धारित मुहूर्त राहुकाल समाप्त होने पर शुरू होगा. अभिजीत का दोपहर 12:04 बजे के बाद का हिस्सा यमगण्ड में और पूरा विजय मुहूर्त वर्ज्य में पड़ेगा. सामान्य शुभ समय और पर्व के निर्धारित पूजा-समय को अलग समझें.

करण, भद्रा और आज के दूसरे व्रत

बव करण दोपहर 2:51 बजे तक रहेगा. इसके बाद बालव 2 नवंबर रात 1:57 बजे तक, फिर कौलव रहेगा. आश्लेषा शुरू होने पर 2 नवंबर सुबह 4:30 बजे से गंडमूल लगेगा. अगले सूर्योदय, सुबह 6:34 बजे तक का हिस्सा आज के पंचांग में शामिल है. यह 1 नवंबर की शाम का समय नहीं है.

आज अहोई अष्टमी के साथ भानु सप्तमी, राधाकुंड स्नान, कालाष्टमी और मासिक कृष्ण जन्माष्टमी भी हैं. संतान की सुख-समृद्धि की कामना से अहोई माता की पूजा की जाती है.

आज की 3 जरूरी बातें

- अहोई पूजा शाम 5:36-6:54 बजे करें. तारों या चंद्रमा से व्रत खोलने में अपनी परंपरा देखें.
- अष्टमी दोपहर 2:51 बजे शुरू होगी, लेकिन व्रत सुबह से रखा जाएगा.
- रवि पुष्य और सर्वार्थ सिद्धि योग 2 नवंबर सुबह 4:30 बजे समाप्त होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
Read More
Published at : 01 Nov 2026 10:38 AM (IST)
Tags :
Panchang Aaj Ka Panchang Aaj Ki Tithi Rahukaal Ahoi Ashtami 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Weekly Horoscope: साप्ताहिक राशिफल 1 से 7 नवंबर 2026: मेष को मनचाहा तबादला, कन्या और धनु को बड़ा आर्थिक लाभ
साप्ताहिक राशिफल 1 से 7 नवंबर 2026: मेष को मनचाहा तबादला, कन्या और धनु को बड़ा आर्थिक लाभ
धर्म
मीन मासिक राशिफल (नवंबर 2026): नई नौकरी के खुलेंगे रास्ते, पार्टनर से ज्यादा उम्मीदें न रखें; जानें कैसा रहेगा पूरा महीना!
मीन मासिक राशिफल (नवंबर 2026): नई नौकरी के खुलेंगे रास्ते, पार्टनर से ज्यादा उम्मीदें न रखें; जानें कैसा रहेगा पूरा महीना!
धर्म
कुंभ मासिक राशिफल (नवंबर 2026): 12 नवंबर के बाद व्यापार में मिलेगा मुनाफा, पार्टनर के साथ धैर्य रखना जरूरी!
कुंभ मासिक राशिफल (नवंबर 2026): 12 नवंबर के बाद व्यापार में मिलेगा मुनाफा, पार्टनर के साथ धैर्य रखना जरूरी!
धर्म
मकर मासिक राशिफल (नवंबर 2026): करियर में खुलेंगे उन्नति के रास्ते, पार्टनर के साथ तालमेल रखना होगा जरूरी!
मकर मासिक राशिफल (नवंबर 2026): करियर में खुलेंगे उन्नति के रास्ते, पार्टनर के साथ तालमेल रखना होगा जरूरी!
Advertisement

वीडियोज

ABP News: REEL का जुनून... मौत को चैलेंज ! | Sansani
Jan Mahabhiyog Programme: अभी-अभी 'जन महाभियोग'पर आई बड़ी खबर! | Rahul Gandhi | Congress | ABP
Jan Mahabhiyog Programme: जन महाभियोग में क्या-क्या हुआ? पूरी कहानी | Rahul Gandhi | BJP | Gyanesh
Jan Mahabhiyog Programme: जन-महाभियोग-रैली..खतरे में ज्ञानेश की कुर्सी? | Rahul Gandhi | Congress
Sandeep Chaudhary: 'ज्ञानेश हटाओ'...लोकतंत्र बचाओ या राजनीति चमकाओ? | Jan Mahabhiyog | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इंडिया गठबंधन का रामलीला मैदान में मार्च, BJP दिल्ली में कहां कर रही प्रदर्शन?
इंडिया गठबंधन का रामलीला मैदान में मार्च, BJP दिल्ली में कहां कर रही प्रदर्शन?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Azam Khan Arrest Live: गजियाबाद कोर्ट पहुंचे आजम खान, थोड़ी देर में होगी सुनवाई; ED ने किया था गिरफ्तार
गजियाबाद कोर्ट पहुंचे आजम खान, थोड़ी देर में होगी सुनवाई; ED ने किया था गिरफ्तार
इंडिया
आंध्र प्रदेश में 100 शहरी निकायों के लिए मतदान शुरू, 3 नवंबर को आएंगे नतीजे
आंध्र प्रदेश में 100 शहरी निकायों के लिए मतदान शुरू, 3 नवंबर को आएंगे नतीजे
Kabaddi
भारत ने कबड्डी में लिखा नया इतिहास, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में जीता डबल गोल्ड
भारत ने कबड्डी में लिखा नया इतिहास, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में जीता डबल गोल्ड
बॉलीवुड
सोहेल खान का दिखा जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन, रैंप वॉक में दिखाया दमदार स्वैग!
सोहेल खान का दिखा जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन, रैंप वॉक में दिखाया दमदार स्वैग!
दिल्ली NCR
दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन का होगा विस्तार, 89 KM लंबा होगा कॉरिडोर
दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन का होगा विस्तार, 89 KM लंबा होगा कॉरिडोर
इंडिया
CJP की दिवाली पार्टी में पहुंचे विपक्ष के नेता, अभिजीत दीपके, सौरव दास से क्या बोलीं सुप्रिया सुले?
CJP की दिवाली पार्टी में पहुंचे विपक्ष के नेता, अभिजीत दीपके, सौरव दास से क्या बोलीं सुप्रिया सुले?
Home Tips
Mixer Grinder Cleaning Tips: क्या मिक्सर के ढक्कन से आती है बदबू? ऐसे चुटकियों में करें साफ
क्या मिक्सर के ढक्कन से आती है बदबू? ऐसे चुटकियों में करें साफ
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget