'महंगाई मैन का चाबुक', कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम बढ़ने पर क्या बोली कांग्रेस

त्योहारों के सीजन के दौरान एक बार फिर लोगों को महंगाई का झटका लगा है. कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम बढ़ने पर कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा. कांग्रेस की ओर से इस साल सिलेंडर के दामों को लेकर सवाल उठाए गए हैं.

कांग्रेस की ओर से रविवार (1 नवंबर) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा गया, "दिवाली से पहले 'महंगाई मैन' का चाबुक फिर चला है. कमर्शियल LPG सिलेंडर 17 रुपए महंगा हो गया." इसके अलावा पोस्ट में कहा गया कि मोदी ने इस साल 10 महीने में कमर्शियल सिलेंडर 1,287 रुपए महंगा कर दिया है.

दिवाली से पहले 'महंगाई मैन' का चाबुक फिर चला है। कमर्शियल LPG सिलेंडर 17 रुपए महंगा हो गया। मोदी ने इस साल 10 महीने में कमर्शियल सिलेंडर 1,287 रुपए महंगा कर दिया। जो सिलेंडर साल की शुरूआत में 1,684 रुपए का था, वो अब 2,971 रुपए का है। मोदी का एकमात्र एजेंडा है - जनता को लूटो। — Congress (@INCIndia) November 1, 2026

कांग्रेस ने पोस्ट कर कहा कि जो सिलेंडर साल की शुरूआत में 1,684 रुपए का था, वो अब 2,971 रुपए का हो गया है. पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी का एकमात्र एजेंडा है जनता को लूटो.

आज से बढ़ गए कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम

दिल्ली से लेकर चेन्नई तक कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 1 नवंबर से बढ़ गए हैं. बता दें कि दिल्ली में 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर 2810 रुपये की जगह आज से 2820 रुपये का हो गया है. हालांकि 14.2 किलो वाला घरेलू रसोई गैस 942 रुपये का है. ये भी बता दें कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम इससे पहले 1 अक्टूबर को बढ़े थे. तब दिल्ली में उस वक्त 19 किलो वाला सिलेंडर 62.50 रुपये महंगा हुआ था.

बेंगलुरु में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 10 रुपये बढ़कर अब 2,908 रुपये हो गई है. पटना में कीमत बढ़कर 3,110.50 रुपये और लखनऊ में 10 रुपये की बढ़ोतरी के बाद 2,942.50 रुपये हो गई है. बता दें कि कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी का असर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों और कैटरिंग कारोबार पर पड़ने की संभावना है. गैस की कीमत बढ़ने से कारोबारियों की लागत में इजाफा हो सकता है.

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