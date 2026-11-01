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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'महंगाई मैन का चाबुक', कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम बढ़ने पर क्या बोली कांग्रेस

'महंगाई मैन का चाबुक', कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम बढ़ने पर क्या बोली कांग्रेस

त्योहारी सीजन के दौरान एक बार फिर लोगों को महंगाई का झटका लगा है. कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम बढ़ने पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 01 Nov 2026 12:21 PM (IST)
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त्योहारों के सीजन के दौरान एक बार फिर लोगों को महंगाई का झटका लगा है. कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम बढ़ने पर कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा. कांग्रेस की ओर से इस साल सिलेंडर के दामों को लेकर सवाल उठाए गए हैं.

कांग्रेस की ओर से रविवार (1 नवंबर) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा गया, "दिवाली से पहले 'महंगाई मैन' का चाबुक फिर चला है. कमर्शियल LPG सिलेंडर 17 रुपए महंगा हो गया." इसके अलावा पोस्ट में कहा गया कि मोदी ने इस साल 10 महीने में कमर्शियल सिलेंडर 1,287 रुपए महंगा कर दिया है.

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कांग्रेस ने पोस्ट कर कहा कि जो सिलेंडर साल की शुरूआत में 1,684 रुपए का था, वो अब 2,971 रुपए का हो गया है. पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी का एकमात्र एजेंडा है जनता को लूटो. 

आज से बढ़ गए कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम
दिल्ली से लेकर चेन्नई तक कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 1 नवंबर से बढ़ गए हैं. बता दें कि दिल्ली में 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर 2810 रुपये की जगह आज से 2820 रुपये का हो गया है. हालांकि 14.2 किलो वाला घरेलू रसोई गैस 942 रुपये का है. ये भी बता दें कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम इससे पहले 1 अक्टूबर को बढ़े थे. तब दिल्ली में उस वक्त 19 किलो वाला सिलेंडर 62.50 रुपये महंगा हुआ था.

बेंगलुरु में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 10 रुपये बढ़कर अब 2,908 रुपये हो गई है. पटना में कीमत बढ़कर 3,110.50 रुपये और लखनऊ में 10 रुपये की बढ़ोतरी के बाद 2,942.50 रुपये हो गई है. बता दें कि कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी का असर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों और कैटरिंग कारोबार पर पड़ने की संभावना है. गैस की कीमत बढ़ने से कारोबारियों की लागत में इजाफा हो सकता है.

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह पिछले एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय है. एबीपी न्यूज में नेशनल और इंटरनेशनल खबरें लिखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर फोकस रहता है. एबीपी न्यूज से पहले इनशॉर्ट्स में बतौर 5 साल सब एडिटर सेवाएं दे चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. साल 2015 में जागरण कॉलेज ऑफ मास कम्युनिकेशन से पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म किया है. संपर्क करें- santosh.jimmc@gmail.com, एक्स हैंडल- https://x.com/SantuPal000
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Published at : 01 Nov 2026 12:04 PM (IST)
Tags :
Congress BJP LPG Cylinder
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