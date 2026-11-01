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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में बसपा, मायावती ने बुलाई अहम बैठक

यूपी में शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में बसपा, मायावती ने बुलाई अहम बैठक

मायावती ने 5 नवंबर को लखनऊ में बसपा पदाधिकारियों की अहम बैठक बुलाई है. आकाश आनंद भी शामिल होंगे। पार्टी 6 दिसंबर को लखनऊ में बड़ी रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कर रही है.

Written By : नितीश कुमार पाण्डेय |  Updated at : 01 Nov 2026 12:19 PM (IST)
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बहुजन समाज पार्टी (BSP) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने 5 नवंबर को लखनऊ में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की अहम बैठक बुलाई है. इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद भी मौजूद रहेंगे. सूत्रों के मुताबिक, बैठक में आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों और संगठन की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी. इसके साथ ही 6 दिसंबर को लखनऊ में प्रस्तावित बड़ी रैली की तैयारियों को लेकर भी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है.

सूत्रों के अनुसार, बसपा की इस बैठक का एक बड़ा मकसद 6 दिसंबर को लखनऊ में होने वाले शक्ति प्रदर्शन की तैयारी करना है. पार्टी इस रैली को बड़े स्तर पर आयोजित करने की योजना बना रही है. माना जा रहा है कि बैठक में रैली की रूपरेखा, भीड़ जुटाने और अलग-अलग जिलों से कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने पर चर्चा होगी.

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चंद्रशेखर की रैली के जवाब में शक्ति प्रदर्शन?

राजनीतिक गलियारों में इस रैली को आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद की 26 नवंबर को लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में प्रस्तावित रैली से जोड़कर भी देखा जा रहा है. ऐसे में बसपा की 6 दिसंबर की रैली को एक बड़े राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है.

बैठक में संगठन के विस्तार और आगामी चुनावों की तैयारियों पर भी चर्चा होने की संभावना है. बसपा अब तक 100 से ज्यादा प्रत्याशियों के नाम घोषित कर चुकी है. सूत्रों के मुताबिक, पार्टी नेतृत्व ने नवंबर तक प्रत्याशियों की सूची फाइनल करने का निर्देश दिया है.

इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, सभी जिलाध्यक्षों और मंडल कोऑर्डिनेटरों को भी बुलाया गया है. बैठक में चुनावी तैयारियों को लेकर जिम्मेदारियां तय की जा सकती हैं.

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बैठक के बाद दिल्ली जाएंगी मायावती

लखनऊ में बैठक खत्म होने के बाद मायावती दिल्ली रवाना होंगी. वहां वह एक पारिवारिक शादी समारोह में शामिल होंगी. ऐसे में 5 नवंबर की बैठक को बसपा के संगठन और आगामी राजनीतिक रणनीति के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है.

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Published at : 01 Nov 2026 12:19 PM (IST)
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