कपड़ों पर लग गए हैं जिद्दी दाग, दो मिनट में हो जाएंगे गायब; ट्राई करें ये दमदार हैक्स
अगर कपड़े पर तेल या ग्रीस का दाग लग जाए या तो टेलकम पाउडर बहुत मददगार साबित होता है. इसके लिए दाग वाली जगह पर टेलकम पाउडर छिड़क दें. अगर टेलकम पाउडर न हो तो कॉर्नस्टार्च भी इस्तेमाल किया जा सकता है.
हमारी रोजाना की जिंदगी में कपड़ों पर दाग लगाना आजकल एक आम बात हो गई है. कभी खाना बनाते समय तेल या हल्दी के दाग लग जाते हैं तो कभी पेन की स्याही, मिट्टी, चाय-कॉफी या लिपस्टिक के दाग कपड़ों को खराब कर देते हैं. कई बार लोग उन्हें साफ करने के लिए महंगे केमिकल प्रोडक्ट का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन फिर भी दाग पूरी तरह नहीं हटते और कपड़ों की चमक भी फीकी पड़ जाती है. वहीं ज्यादातर ऐसा होता है कि बार-बार धोने के बाद भी जिद्दी दाग कपड़ों से नहीं निकलते हैं.
Published at : 10 Mar 2026 10:12 AM (IST)
कपड़ों पर लग गए हैं जिद्दी दाग, दो मिनट में हो जाएंगे गायब; ट्राई करें ये दमदार हैक्स
