कपड़ों पर लग गए हैं जिद्दी दाग, दो मिनट में हो जाएंगे गायब; ट्राई करें ये दमदार हैक्स

अगर कपड़े पर तेल या ग्रीस का दाग लग जाए या तो टेलकम पाउडर बहुत मददगार साबित होता है. इसके लिए दाग वाली जगह पर टेलकम पाउडर छिड़क दें. अगर टेलकम पाउडर न हो तो चॉक पाउडर या कॉर्नस्टार्च भी इस्तेमाल किया जा सकता है. पाउडर को करीब आधे घंटे तक दाग वाली जगह पर रहने दें, ताकि तेल को सोख सके. इसके बाद ब्रश से पाउडर झाड़ दें और डिशवॉश लिक्विड से उस हिस्से से साफ कर लें.