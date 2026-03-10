हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीHome Tipsकपड़ों पर लग गए हैं जिद्दी दाग, दो मिनट में हो जाएंगे गायब; ट्राई करें ये दमदार हैक्स

कपड़ों पर लग गए हैं जिद्दी दाग, दो मिनट में हो जाएंगे गायब; ट्राई करें ये दमदार हैक्स

अगर कपड़े पर तेल या ग्रीस का दाग लग जाए या तो टेलकम पाउडर बहुत मददगार साबित होता है. इसके लिए दाग वाली जगह पर टेलकम पाउडर छिड़क दें. अगर टेलकम पाउडर न हो तो कॉर्नस्टार्च भी इस्तेमाल किया जा सकता है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 10 Mar 2026 10:12 AM (IST)
अगर कपड़े पर तेल या ग्रीस का दाग लग जाए या तो टेलकम पाउडर बहुत मददगार साबित होता है. इसके लिए दाग वाली जगह पर टेलकम पाउडर छिड़क दें. अगर टेलकम पाउडर न हो तो कॉर्नस्टार्च भी इस्तेमाल किया जा सकता है.

हमारी रोजाना की जिंदगी में कपड़ों पर दाग लगाना आजकल एक आम बात हो गई है. कभी खाना बनाते समय तेल या हल्दी के दाग लग जाते हैं तो कभी पेन की स्याही, मिट्टी, चाय-कॉफी या लिपस्टिक के दाग कपड़ों को खराब कर देते हैं. कई बार लोग उन्हें साफ करने के लिए महंगे केमिकल प्रोडक्ट का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन फिर भी दाग पूरी तरह नहीं हटते और कपड़ों की चमक भी फीकी पड़ जाती है. वहीं ज्यादातर ऐसा होता है कि बार-बार धोने के बाद भी जिद्दी दाग कपड़ों से नहीं निकलते हैं.

1/7
खासकर चाय, जंग, ग्रीस, पेट या पसीने से बने दाग जल्दी साफ नहीं होते हैं. अगर सही तरीका अपनाया जाए तो घर में मौजूद कुछ नॉर्मल चीजों से भी इन दागों को आसानी से हटाया जा सकता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि कपड़ों पर जिद्दी दाग लग जाए तो 2 मिनट में कैसे इन्हें आप गायब कर सकते हैं.
खासकर चाय, जंग, ग्रीस, पेट या पसीने से बने दाग जल्दी साफ नहीं होते हैं. अगर सही तरीका अपनाया जाए तो घर में मौजूद कुछ नॉर्मल चीजों से भी इन दागों को आसानी से हटाया जा सकता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि कपड़ों पर जिद्दी दाग लग जाए तो 2 मिनट में कैसे इन्हें आप गायब कर सकते हैं.
2/7
अगर कपड़े पर तेल या ग्रीस का दाग लग जाए या तो टेलकम पाउडर बहुत मददगार साबित होता है. इसके लिए दाग वाली जगह पर टेलकम पाउडर छिड़क दें. अगर टेलकम पाउडर न हो तो चॉक पाउडर या कॉर्नस्टार्च भी इस्तेमाल किया जा सकता है. पाउडर को करीब आधे घंटे तक दाग वाली जगह पर रहने दें, ताकि तेल को सोख सके. इसके बाद ब्रश से पाउडर झाड़ दें और डिशवॉश लिक्विड से उस हिस्से से साफ कर लें.
अगर कपड़े पर तेल या ग्रीस का दाग लग जाए या तो टेलकम पाउडर बहुत मददगार साबित होता है. इसके लिए दाग वाली जगह पर टेलकम पाउडर छिड़क दें. अगर टेलकम पाउडर न हो तो चॉक पाउडर या कॉर्नस्टार्च भी इस्तेमाल किया जा सकता है. पाउडर को करीब आधे घंटे तक दाग वाली जगह पर रहने दें, ताकि तेल को सोख सके. इसके बाद ब्रश से पाउडर झाड़ दें और डिशवॉश लिक्विड से उस हिस्से से साफ कर लें.
Published at : 10 Mar 2026 10:12 AM (IST)
