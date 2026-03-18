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Lord Shiva House Names: अपने घर के लिए चुन सकते हैं ये 10 बेहतरीन नाम, भगवान शिव से इनका सीधा कनेक्शन
Shiva Inspired Home Names: घर सिर्फ ईंट-पत्थर का ढांचा नहीं होता, बल्कि यह ऊर्जा, भावनाओं और आस्था का संगम होता है. इसलिए कई लोग अपने घर का नाम आध्यात्मिक और सकारात्मक रखते हैं.
भगवान शिव को शांति, शक्ति और परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है. उनके नाम पर रखा गया घर संतुलन और सकारात्मकता का एहसास देता है.
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Published at : 18 Mar 2026 02:47 PM (IST)
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