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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीलाइफस्टाइलLord Shiva House Names: अपने घर के लिए चुन सकते हैं ये 10 बेहतरीन नाम, भगवान शिव से इनका सीधा कनेक्शन

Lord Shiva House Names: अपने घर के लिए चुन सकते हैं ये 10 बेहतरीन नाम, भगवान शिव से इनका सीधा कनेक्शन

Shiva Inspired Home Names: घर सिर्फ ईंट-पत्थर का ढांचा नहीं होता, बल्कि यह ऊर्जा, भावनाओं और आस्था का संगम होता है. इसलिए कई लोग अपने घर का नाम आध्यात्मिक और सकारात्मक रखते हैं.

By : सोनम  | Updated at : 18 Mar 2026 02:47 PM (IST)
Shiva Inspired Home Names: घर सिर्फ ईंट-पत्थर का ढांचा नहीं होता, बल्कि यह ऊर्जा, भावनाओं और आस्था का संगम होता है. इसलिए कई लोग अपने घर का नाम आध्यात्मिक और सकारात्मक रखते हैं.

भगवान शिव को शांति, शक्ति और परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है. उनके नाम पर रखा गया घर संतुलन और सकारात्मकता का एहसास देता है.

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Om Namah Shivaya Residency भगवान शिव के पवित्र मंत्र से प्रेरित नाम है, जो घर में आध्यात्मिक ऊर्जा और पॉजिटिव लाने का प्रतीक माना जाता है.
Om Namah Shivaya Residency भगवान शिव के पवित्र मंत्र से प्रेरित नाम है, जो घर में आध्यात्मिक ऊर्जा और पॉजिटिव लाने का प्रतीक माना जाता है.
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Shiv Shakti Nivas शिव और शक्ति के मिलन को दर्शाता है, जो संतुलन, प्रेम और सामंजस्य का संदेश देता है.
Shiv Shakti Nivas शिव और शक्ति के मिलन को दर्शाता है, जो संतुलन, प्रेम और सामंजस्य का संदेश देता है.
Published at : 18 Mar 2026 02:47 PM (IST)
Tags :
Lord Shiva House Names Spiritual Home Names Hindu House Naming Ideas

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