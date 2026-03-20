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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मराष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वृंदावन में प्रेमानंद महाराज से की मुलाकात, मनुष्य जीवन के उद्धार पर की चर्चा!

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वृंदावन में प्रेमानंद महाराज से की मुलाकात, मनुष्य जीवन के उद्धार पर की चर्चा!

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने ब्रज प्रवास के दूसरे दिन मथुरा-वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की. अपनी इस मुलाकात में दोनों ने मानव जीवन के उद्धार पर चर्चा भी की.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 20 Mar 2026 12:50 PM (IST)
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President Draupadi Murmu met Premananda Maharaj: भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने ब्रज प्रवास के दूसरे दिन मथुरा-वृंदावन के प्रमुख संत प्रेमानंद महाराज जी से मुलाकात की. महाराज जी के आश्रम राधा केली कुंज आश्रम में दोनों के बीच करीब 27 मिनट तक बातचीत हुई.

राष्ट्रपति के आश्रम पहुंचने पर महाराज ने राधा नाम के साथ उनका स्वगात किया. इसके बाद दोनों लोगों के बीच आध्यात्म, समाज और ब्रज की परंपरा को लेकर चर्चा हुई. प्रेमानंद महाराज ने द्रौपदी मुर्मू को नाम जप की महत्ता पर जोर देते हुए मनुष्य जीवन के उद्धार पर चर्चा की. 

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राष्ट्रपति मुर्मू को आश्रम ने भेंट की चुनरी

प्रेमानंद महाराज और राष्ट्रपति की इस मुलाकात के दौरान आश्रम की ओर से उन्हें प्रसाद स्वरूप चुनरी, माला, प्रसाद भेंट किया गया. इस दौरान राष्ट्रपति के साथ उनका परिवार भी मौजूद भी रहा. ब्रज के अपने पहले दिन के दौरे के दौरान राष्ट्रपति मूर्मू और यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रेम मंदिर पहुंचकर भगवान राधा-कृष्ण के दर्शन किए थे. 

बताया जा रहा है कि, मंदिर में उनका प्रवेश द्वार भोग घर से हुआ, जहां मंदिर प्रबंधन की ओर से उनका स्वागत किया गया. गर्भगृह में पहुंचने के बाद दोनों लोगों ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर आरती में शामिल हुई. इस दौरान राष्ट्रपति ने मंदिर में आयोजित लेजर शो भी देखा और प्रसाद ग्रहण किया. इसके बाद उन्होंने मंदिर परिसर की परिक्रमा की.

 
 
 
 
 
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ब्रज में इन जगहों पर जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मूर्मु

जानकारी के मुताबिक, राष्ट्रपति नीम करोली बाबा के स्मारक का दौरा करने के साथ शाम को रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम में एक नए ऑन्कोलजी ब्लॉक का उद्घाटन करेंगी. अपनी ब्रज यात्रा के दौरान वह राष्ट्रपति ऋतंभरा द्वारा स्थापित संस्था वात्सल्य ग्राम में भी ठहरेंगी, जो बुजुर्गों और बच्चों की देखभाल के लिए काम करता है.

उनकी यह ब्रज यात्रा 21 मार्च को गोवर्धन के दंगहाटी मंदिर में प्रार्थना के साथ खत्म होगी, जिसके बाद वे नई दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले 7 मील की पारंपरिक गोवर्धन परिक्रमा में हिस्सा लेंगी. 

राष्ट्रपति के मथुरा-वृंदावन दौरे को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए हैं. जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने सुरक्षा के कारणों और आतंकी संगठनों को ध्यान में रखते हुए पूरे जनपद को नो-फ्लाई जोन घोषित कर दिया है. 

21 जुलाई की शाम तक पूरा जनपद No Fly Zone

जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से जारी आदेश के अनुसार मथुरा जनपद की सीमा में यह पांबदी 19 मार्च की सुबह 10 बजे से लागू हो चुकी है, जो 21 मार्च को शाम 5 बजे तक प्रभावी रहेगी. इस दौरान जिले में ड्रोन, पतंग या किसी भी तरह के गुब्बारे उड़ाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा.

प्रेमानंद महाराज के भक्तों में कई बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज शामिल हैं. कुछ समय पहले विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा भी प्रेमानंद महाराज से मिलने के लिए उनके आश्रम केलि कुंज पहुंचे थे. उनके इस दर्शन को मीडिया से सीक्रेट रखा गया था. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री (Ankur Agnihotri)

Astrology & Religion Content Writer

अंकुर अग्निहोत्री ABP Live के Astro & Religion सेक्शन से जुड़े डिजिटल पत्रकार हैं, जो दैनिक राशिफल, व्रत-त्योहार, ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय विषयों पर सरल, तथ्य-आधारित और उपयोगी लेखन करते हैं. उनका कंटेंट विशेष रूप से उन पाठकों के लिए तैयार होता है जो ज्योतिष और धर्म को आसान भाषा में समझना चाहते हैं.

अंकुर पिछले 2+ वर्षों से ABP Live (abplive.com) में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और ज्योतिष, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, शकुन अपशकुन शास्त्र, हस्तरेखा, स्वप्न शास्त्र, चाइनीच ज्योतिष आदि पर आर्टिकल्स प्रकाशित करते हैं.

उनका काम हाई-फ्रीक्वेंसी कंटेंट प्रोडक्शन, ट्रेंड-आधारित स्टोरी चयन और यूजर-इंटेंट आधारित लेखन पर केंद्रित है, जिससे उनके लेख लगातार अच्छा डिजिटल एंगेजमेंट प्राप्त करते हैं. इसके अतिरिक्त अंकुर अग्निहोत्री निम्नलिखित विषयों पर भी लेखन करते हैं:

  • दैनिक और साप्ताहिक राशिफल
  • ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय प्रभाव
  • व्रत-त्योहार और धार्मिक तिथियां

वे अपने लेखों में जानकारी प्रस्तुत करते समय, पंचांग आधारित तिथि, नक्षत्र और योग का संदर्भ लेते हैं. सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों (ग्रह-स्थिति, गोचर प्रभाव) का उपयोग करते हैं और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित स्रोतों के आधार पर जानकारी देते हैं. अंकुर ABP Live जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और Astro सेक्शन में नियमित रूप से कंटेंट प्रकाशित करते हैं.

उनके लेख धार्मिक मान्यताओं, पारंपरिक ज्योतिषीय सिद्धांतों और सामान्य स्रोतों पर आधारित होते हैं. वे किसी भी प्रकार के निश्चित या गारंटीड परिणाम का दावा नहीं करते और पाठकों को जानकारी को मार्गदर्शन के रूप में लेने की सलाह देते हैं. इन्होने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

अंकुर का फोकस ज्योतिष और धर्म को सरल, व्यावहारिक और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी हर वर्ग के पाठकों तक पहुंच सके.

Personal Interests की बात करें तो अंकुर को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु और स्वप्न शास्त्र में रुचि. साथ ही साहित्य और फिल्में देखने का शौक है.
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Published at : 20 Mar 2026 12:33 PM (IST)
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Vrindavan Mathura President Draupadi Murmu Premananda Maharaj
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