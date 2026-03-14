घर की दीवारों पर छिपकलियों ने बना लिया है घर, इन फ्री हैक्स से सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम

आमतौर पर छिपकलियां घर में खाने की तलाश में आती हैं, जैसे कीड़े मकोड़े, इसके अलावा, घर का तापमान और नमी भी इन्हें आकर्षित करती है. धूप वाली जगहों में भी ये आ सकती हैं. इसलिए सफाई रखना और नमी कम करना सबसे पहला कदम है.