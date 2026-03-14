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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीHome Tipsघर की दीवारों पर छिपकलियों ने बना लिया है घर, इन फ्री हैक्स से सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम

घर की दीवारों पर छिपकलियों ने बना लिया है घर, इन फ्री हैक्स से सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम

छोटे आकार के बावजूद छिपकली डरावनी और परेशान करने वाली हो सकती हैं. बच्चों और बड़े सभी को ये पसंद नहीं होती, कई बार इन्हें पानी छिड़ककर भगाने की कोशिश की जाती है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 14 Mar 2026 05:33 PM (IST)
छोटे आकार के बावजूद छिपकली डरावनी और परेशान करने वाली हो सकती हैं. बच्चों और बड़े सभी को ये पसंद नहीं होती, कई बार इन्हें पानी छिड़ककर भगाने की कोशिश की जाती है.

छिपकली हमारे घर की दीवारों, बाथरूम, रसोई या बेडरूम में दिख जाती हैं. इनके छोटे आकार के बावजूद ये डरावनी और परेशान करने वाली हो सकती हैं. बच्चों और बड़े सभी को ये पसंद नहीं होती, कई बार इन्हें पानी छिड़ककर भगाने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये फिर कहीं और से आ ही जाती हैं. ऐसे में छिपकली को मारने के बजाय कुछ आसान घरेलू उपायों से इन्हें घर से दूर किया जा सकता है. तो आइए जानते हैं कि घर की दीवारों पर छिपकलियों ने घर बना लिया है तो किन फ्री हैक्स से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी.

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आमतौर पर छिपकलियां घर में खाने की तलाश में आती हैं, जैसे कीड़े मकोड़े, इसके अलावा, घर का तापमान और नमी भी इन्हें आकर्षित करती है. धूप वाली जगहों में भी ये आ सकती हैं. इसलिए सफाई रखना और नमी कम करना सबसे पहला कदम है.
आमतौर पर छिपकलियां घर में खाने की तलाश में आती हैं, जैसे कीड़े मकोड़े, इसके अलावा, घर का तापमान और नमी भी इन्हें आकर्षित करती है. धूप वाली जगहों में भी ये आ सकती हैं. इसलिए सफाई रखना और नमी कम करना सबसे पहला कदम है.
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छिपकलियों को लहसुन की गंध बिल्कुल पसंद नहीं आती है. ऐसे में 1 कप पानी लें. उसमें 4-5 लहसुन को कूटकर डालें. इसे स्प्रे बोतल में डालकर छिपकलियों वाले जगहों पर छिड़कें. इससे छिपकली डरकर वहां से भाग जाएंगी.
छिपकलियों को लहसुन की गंध बिल्कुल पसंद नहीं आती है. ऐसे में 1 कप पानी लें. उसमें 4-5 लहसुन को कूटकर डालें. इसे स्प्रे बोतल में डालकर छिपकलियों वाले जगहों पर छिड़कें. इससे छिपकली डरकर वहां से भाग जाएंगी.
Published at : 14 Mar 2026 05:33 PM (IST)
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