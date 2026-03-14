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घर की दीवारों पर छिपकलियों ने बना लिया है घर, इन फ्री हैक्स से सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम
छोटे आकार के बावजूद छिपकली डरावनी और परेशान करने वाली हो सकती हैं. बच्चों और बड़े सभी को ये पसंद नहीं होती, कई बार इन्हें पानी छिड़ककर भगाने की कोशिश की जाती है.
छिपकली हमारे घर की दीवारों, बाथरूम, रसोई या बेडरूम में दिख जाती हैं. इनके छोटे आकार के बावजूद ये डरावनी और परेशान करने वाली हो सकती हैं. बच्चों और बड़े सभी को ये पसंद नहीं होती, कई बार इन्हें पानी छिड़ककर भगाने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये फिर कहीं और से आ ही जाती हैं. ऐसे में छिपकली को मारने के बजाय कुछ आसान घरेलू उपायों से इन्हें घर से दूर किया जा सकता है. तो आइए जानते हैं कि घर की दीवारों पर छिपकलियों ने घर बना लिया है तो किन फ्री हैक्स से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी.
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Published at : 14 Mar 2026 05:33 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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