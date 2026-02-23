हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीHome Tipsबार-बार क्यों नहीं खोलना चाहिए फ्रिज, इससे कितना नुकसान?

बार-बार क्यों नहीं खोलना चाहिए फ्रिज, इससे कितना नुकसान?

अक्सर जल्दबाजी या आदत के कारण हम फ्रिज का दरवाजा बार-बार खोलते हैं या कुछ मिनटों तक खुला छोड़ देते हैं, यह छोटी सी लापरवाही धीरे-धीरे बड़े नुकसान का कारण बन सकती है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 23 Feb 2026 10:02 AM (IST)
अक्सर जल्दबाजी या आदत के कारण हम फ्रिज का दरवाजा बार-बार खोलते हैं या कुछ मिनटों तक खुला छोड़ देते हैं, यह छोटी सी लापरवाही धीरे-धीरे बड़े नुकसान का कारण बन सकती है.

आज के समय में फ्रिज हर घर की जरूरत बन चुका है. सब्जियां, दूध, दही, फल, बचा हुआ खाना, सब कुछ सुरक्षित रखने के लिए हम फ्रिज पर निर्भर रहते हैं, लेकिन अक्सर जल्दबाजी या आदत के कारण हम फ्रिज का दरवाजा बार-बार खोलते हैं या कुछ मिनटों तक खुला छोड़ देते हैं, यह छोटी सी लापरवाही धीरे-धीरे बड़े नुकसान का कारण बन सकती है. ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि फ्रिज को बार-बार या लंबे समय तक खुला क्यों नहीं रखना चाहिए. इससे कितना नुकसान होता है.

1/6
जब फ्रिज का दरवाजा खुलता है तो अंदर की ठंडी हवा बाहर निकल जाती है और बाहर की गर्म हवा अंदर चली जाती है, फिर फ्रिज को दोबारा ठंडा करने के लिए कंप्रेसर को ज्यादा काम करना पड़ता है. जितनी ज्यादा देर दरवाजा खुला रहेगा, उतनी ज्यादा बिजली खर्च होगी. इसका सीधा असर आपके बिजली बिल पर पड़ेगा.
जब फ्रिज का दरवाजा खुलता है तो अंदर की ठंडी हवा बाहर निकल जाती है और बाहर की गर्म हवा अंदर चली जाती है, फिर फ्रिज को दोबारा ठंडा करने के लिए कंप्रेसर को ज्यादा काम करना पड़ता है. जितनी ज्यादा देर दरवाजा खुला रहेगा, उतनी ज्यादा बिजली खर्च होगी. इसका सीधा असर आपके बिजली बिल पर पड़ेगा.
2/6
फ्रिज का सबसे अहम हिस्सा उसका कंप्रेसर होता है. यही ठंडक बनाए रखता है. जब बार-बार गर्म हवा अंदर जाती है, तो कंप्रेसर को सामान्य से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. इससे मशीन की आवाज बढ़ सकती है, कंप्रेसर जल्दी खराब हो सकता है या फ्रिज की उम्र कम हो सकती है. लंबे समय तक ऐसा होने पर महंगी मरम्मत की नौबत आ सकती है.
फ्रिज का सबसे अहम हिस्सा उसका कंप्रेसर होता है. यही ठंडक बनाए रखता है. जब बार-बार गर्म हवा अंदर जाती है, तो कंप्रेसर को सामान्य से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. इससे मशीन की आवाज बढ़ सकती है, कंप्रेसर जल्दी खराब हो सकता है या फ्रिज की उम्र कम हो सकती है. लंबे समय तक ऐसा होने पर महंगी मरम्मत की नौबत आ सकती है.
Published at : 23 Feb 2026 10:02 AM (IST)
Tags :
Fridge Refrigerator Cause Fridge Open Frequently Compressor Failure

Home Tips फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

लाइफस्टाइल
Ramadan Roza Ki Dua: रमजान के महीने में रोजेदार रोजा रखने और खोलने से पहले जरूर पढ़ें ये दुआ
Ramadan Roza Ki Dua: रमजान के महीने में रोजेदार रोजा रखने और खोलने से पहले जरूर पढ़ें ये दुआ
लाइफस्टाइल
Ramadan 2026: 23 फरवरी को रमजान का पांचवां रोजा, रोजेदार दिल्ली, मुंबई और अन्य शहरों का देखें सहरी
Ramadan 2026: 23 फरवरी को रमजान का पांचवां रोजा, रोजेदार दिल्ली, मुंबई और अन्य शहरों का देखें सहरी
लाइफस्टाइल
Chips and Soft Drink Health Risk: तंबाकू जैसी खतरनाक है चिप्स और कोल्ड ड्रिंक की लत, रिसर्च में खुलासा
तंबाकू जैसी खतरनाक है चिप्स और कोल्ड ड्रिंक की लत, रिसर्च में खुलासा
लाइफस्टाइल
Panchang 23 February 2026: फाल्गुन शुक्ल षष्ठी का शुभ मुहूर्त, राहुकाल और पंचांग देखें
फाल्गुन शुक्ल षष्ठी का शुभ मुहूर्त, राहुकाल और पंचांग देखें
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

T20 World Cup: दक्षिण अफ्रीका से हार..अब सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेगा भारत? | Ind Vs SA | Team India
Rajkot Demolition: आंखों के सामने मलबे में तब्दील हुए घर, बिलख-बिलख कर रोईं महिलाएं!
Nepal Bus Accident: धाडिंग में यात्रियों से भरी बस नदी में गिरी, 18 लोगों की मौत | Breaking
Patna Crime: बदमाशों ने दो सगे भाइयों की गोली मारकर की हत्या | Breaking | Bihar | ABP News
Mani shankar Aiyar की Rahul Gandhi को नसीहत, 'गठबंधन के लिए उनके पास वक्त नहीं' | Mamata Banerjee

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'गांधी जी भारत के नहीं पाकिस्तान के...', BJP विधायक के बयान से सियासी बवाल, राष्ट्रपिता पर क्या कह गए यतनल?
'गांधी जी भारत के नहीं पाकिस्तान के...', BJP विधायक के बयान से सियासी बवाल, राष्ट्रपिता पर क्या कह गए यतनल?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अलंकार अग्निहोत्री आज करेंगे अपनी पार्टी का ऐलान, भगवान राम और कृष्ण पर होगा नाम
अलंकार अग्निहोत्री आज करेंगे अपनी पार्टी का ऐलान, भगवान राम और कृष्ण पर होगा नाम
विश्व
World Defence Budget 2026: वो 10 देश, जो सेना पर पानी की तरह बहाते हैं पैसा, भारत किस नंबर पर? कितना करता है खर्च
वो 10 देश, जो सेना पर पानी की तरह बहाते हैं पैसा, भारत किस नंबर पर? कितना करता है खर्च
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप के में भारत को मिली सबसे बड़ी हार, साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगाई शर्मनाक रिकॉर्ड्स की झड़ी
टी20 वर्ल्ड कप के में भारत को मिली सबसे बड़ी हार, साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगाई शर्मनाक रिकॉर्ड्स की झड़ी
बॉलीवुड
Border 2 BO Day 31: नई फिल्मों की भीड़ के बीच भी धड़ल्ले से नोट छाप रही 'बॉर्डर 2', 5वे संडे भी धमाकेदार रहा कलेक्शन
नई फिल्मों की भीड़ के बीच भी धड़ल्ले से नोट छाप रही 'बॉर्डर 2', 5वे संडे भी धमाकेदार रहा कलेक्शन
इंडिया
पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय का निधन, TMC में 2 नंबर पर रह चुके थे 'राजनीति के चाणक्य'
पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय का निधन, TMC में 2 नंबर पर रह चुके थे 'राजनीति के चाणक्य'
यूटिलिटी
हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले ये बातें ध्यान रखें, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा क्लेम
हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले ये बातें ध्यान रखें, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा क्लेम
ट्रेंडिंग
Video: नदी किनारे भिड़े जंगल के दो खतरनाक दरिंदे, आदमखोर ने नोचा जंगल के राजा का मुंह, वीडियो वायरल
नदी किनारे भिड़े जंगल के दो खतरनाक दरिंदे, आदमखोर ने नोचा जंगल के राजा का मुंह, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget