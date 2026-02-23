बार-बार क्यों नहीं खोलना चाहिए फ्रिज, इससे कितना नुकसान?

फ्रिज का सबसे अहम हिस्सा उसका कंप्रेसर होता है. यही ठंडक बनाए रखता है. जब बार-बार गर्म हवा अंदर जाती है, तो कंप्रेसर को सामान्य से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. इससे मशीन की आवाज बढ़ सकती है, कंप्रेसर जल्दी खराब हो सकता है या फ्रिज की उम्र कम हो सकती है. लंबे समय तक ऐसा होने पर महंगी मरम्मत की नौबत आ सकती है.