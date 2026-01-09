सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि स्वेटर खराब क्यों होते हैं. दरअसल, कपड़े के रेशों में आपस में रगड़ होने से छोटे-छोटे गोले बन जाते हैं. अंडरआर्म्स, कोहनी और बैग की स्ट्रैप वाली जगहों पर यह समस्या ज्यादा दिखती है, खासकर जब स्वेटर को बार-बार या गलत तरीके से धोया जाए.