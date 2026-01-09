हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
How to Wash Fancy Sweaters: सर्दी में कैसे धोएं फैंसी स्वेटर? ये तरीके आजमाएं तो कभी नहीं होगा खराब

How to Wash Fancy Sweaters: सर्दी में कैसे धोएं फैंसी स्वेटर? ये तरीके आजमाएं तो कभी नहीं होगा खराब

Winter Sweater Care Tips: ठंड के मौसम में हम इससे बचने के लिए महंगे स्वेटर तो खरीद लेते हैं, लेकिन इसको धोते समय हमकों काफी दिक्कत होती है. चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 09 Jan 2026 05:02 PM (IST)
Winter Sweater Care Tips: ठंड के मौसम में हम इससे बचने के लिए महंगे स्वेटर तो खरीद लेते हैं, लेकिन इसको धोते समय हमकों काफी दिक्कत होती है. चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं.

सर्दियों में फैंसी स्वेटर पहनना जितना अच्छा लगता है, उतना ही मुश्किल होता है उन्हें सही हालत में बनाए रखना. थोड़ी-सी लापरवाही से ही स्वेटर पर रोएं, लिंट और पिलिंग आने लगती है, जिससे नया कपड़ा भी पुराना दिखने लगता है. अच्छी बात यह है कि कुछ आसान तरीकों से इस नुकसान से बचा जा सकता है.

सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि स्वेटर खराब क्यों होते हैं. दरअसल, कपड़े के रेशों में आपस में रगड़ होने से छोटे-छोटे गोले बन जाते हैं. अंडरआर्म्स, कोहनी और बैग की स्ट्रैप वाली जगहों पर यह समस्या ज्यादा दिखती है, खासकर जब स्वेटर को बार-बार या गलत तरीके से धोया जाए.
सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि स्वेटर खराब क्यों होते हैं. दरअसल, कपड़े के रेशों में आपस में रगड़ होने से छोटे-छोटे गोले बन जाते हैं. अंडरआर्म्स, कोहनी और बैग की स्ट्रैप वाली जगहों पर यह समस्या ज्यादा दिखती है, खासकर जब स्वेटर को बार-बार या गलत तरीके से धोया जाए.
स्वेटर को बार-बार धोना सबसे बड़ी गलती मानी जाती है. अगर स्वेटर ज्यादा गंदा नहीं है, तो हर बार धोने की जरूरत नहीं होती. पहनने के बाद उसे हवा में टांगकर रख देना काफी होता है. जब धोना ही हो, तो हमेशा ठंडे पानी और हल्के डिटर्जेंट का इस्तेमाल करें.
स्वेटर को बार-बार धोना सबसे बड़ी गलती मानी जाती है. अगर स्वेटर ज्यादा गंदा नहीं है, तो हर बार धोने की जरूरत नहीं होती. पहनने के बाद उसे हवा में टांगकर रख देना काफी होता है. जब धोना ही हो, तो हमेशा ठंडे पानी और हल्के डिटर्जेंट का इस्तेमाल करें.
Published at : 09 Jan 2026 05:02 PM (IST)
