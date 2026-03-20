तेल की किल्लत से सऊदी अरब की तिजोरियां भरीं! फिर भी तीन वजहों से खुश नहीं, बदनामी का डर क्यों?

Saudi Arab Oil Impact: तेल की किल्लत से सऊदी अरब की तिजोरियां भरीं! फिर भी तीन वजहों से खुश नहीं, दुनिया में बदनामी का डर क्यों?
Saudi Arab Oil Impact: मिडिल ईस्ट वॉर की वजह से दुनिया भर में तेल की किल्लत है, लेकिन सऊदी अरब इसका फायदा उठाकर बहुत अमीर बन सकता है. हालांकि, वो ऐसा कर नहीं पाएगा, लेकिन क्यों?
ईरान के साथ चल रहे तनाव और हमलों की वजह से दुनिया भर में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं. दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश सऊदी अरब इस बढ़ोतरी से तो मोटा मुनाफा कमा सकता है, लेकिन उसके अधिकारी रात-रात भर सो नहीं पा रहे. वजह? इतनी तेज बढ़ोतरी से दुनिया में मंदी आ सकती है, लंबे समय तक बाजार अस्थिर हो जाएगा और सऊदी अरब पर युद्ध का फायदा उठाने का आरोप भी लग सकता है.
तेल महंगा होने से सऊदी अरब की मुश्किलें कैसे बढ़ेंगी?
वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, सऊदी अरब के तेल अधिकारी अब सबसे खराब स्थिति की कल्पना कर रहे हैं. अगर ईरान का विवाद अप्रैल के आखिर तक भी जारी रहा तो ब्रेंट क्रूड की कीमत 180 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकती है. फिलहाल ब्रेंट फ्यूचर्स 119 डॉलर के आसपास पहुंच चुके हैं. ईरान ने कतर के रास लाफान एनर्जी हब, सऊदी की यांबू सुविधाओं पर हमले किए और हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर हमले जारी रखे हैं. इस स्ट्रेट से दुनिया का 20 फीसदी तेल गुजरता है.
सऊदी अरब के विदेश नीति विशेषज्ञ उमेर करीम ने कहा, 'सऊदी अरब को तेल की कीमतों में बहुत तेज बढ़ोतरी बिल्कुल पसंद नहीं. इससे लंबे समय में बाजार अस्थिर हो जाता है.' उनका कहना है कि सऊदी अरब को बस मामूली बढ़ोतरी चाहिए, जिसमें बाजार का हिस्सा भी स्थिर रहे. देश की राष्ट्रीय तेल कंपनी सऊदी अरामको ने इस रिपोर्ट पर अभी कोई टिप्पणी नहीं की है.
मिडिल ईस्ट में स्थिति और भी ज्यादा गंभीर
यह जंग 28 फरवरी 2026 से शुरू हुई थी, जिसके बाद से कीमतें आसमान छू रही हैं. ओमान क्रूड से जुड़े खाड़ी क्षेत्र के बेंचमार्क 166 डॉलर से ऊपर चले गए हैं. सऊदी लाइट क्रूड एशियाई खरीदारों को रेड सी पोर्ट से 125 डॉलर प्रति बैरल बेच रहा है. स्टोरेज में रखा तेल अगले हफ्ते खत्म होने वाला है. अधिकारी बता रहे हैं कि कीमतें 138-140 डॉलर तक पहुंचेंगी, फिर मिड-अप्रैल तक 150, उसके बाद 165 और आखिर में 180 डॉलर तक भी जा सकती हैं. कुछ एनालिस्ट तो 2026 में 200 डॉलर तक की बात कर रहे हैं.
अमेरिका में तो हालात पहले ही खराब हो चुके हैं. अमेरिकी गैसोलीन की कीमत 3.88 डॉलर प्रति गैलन हो गई है, जो एक महीने पहले 2.93 डॉलर थी. डीजल 5.10 डॉलर तक पहुंच गया है. ट्रक चलाने वाली कंपनियां, आम लोग सब परेशान हैं. विशेषज्ञ फिलिप ब्लैंकाटो कहते हैं, 'ये उपभोक्ताओं और बिजनेस पर टैक्स जैसा असर कर रहा है. लोग ऊर्जा पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं, बाकी चीजों पर कम.' फेडरल रिजर्व चेयर जेरोम पॉवेल भी मान चुके हैं कि तेल का यह झटका खर्च, नौकरियां और महंगाई तीनों पर दबाव डाल रहा है.
मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट से भारत पर क्या असर पड़ेगा?
भारत के लिए यह खबर और भी चिंता की है. हम 89 फीसदी कच्चा तेल बाहर से मंगाते हैं और यह आंकड़ा 2026 तक 90 फीसदी तक पहुंचने वाला है. हर 10 डॉलर की बढ़ोतरी से करंट अकाउंट डेफिसिट 30-40 बेसिस पॉइंट बढ़ जाता है. अगर कीमतें 150-180 डॉलर पर टिक गईं तो डेफिसिट 3 फीसदी से ऊपर चला जाएगा, रुपया कमजोर होगा और महंगाई 1 फीसदी से ज्यादा बढ़ सकती है. GDP ग्रोथ पर भी 1 फीसदी तक का असर पड़ सकता है. RBI को मुश्किल फैसला लेना पड़ेगा कि महंगाई रोकने के लिए ब्याज दरें बढ़ाएं या नहीं बढ़ाएं.
हालांकि भारत के पास कुछ बचाव के रास्ते भी हैं. 2022 में सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कट करके करीब 1 लाख करोड़ रुपये का बोझ कम किया था. रूस से सस्ता तेल लेने की वजह से सप्लाई भी डाइवर्सिफाई हो गई है, लेकिन 180 डॉलर वाली दुनिया में ये डिस्काउंट भी जल्दी खत्म हो सकते हैं.
सऊदी अरब अब यही उम्मीद कर रहा है कि कीमतें ज्यादा तेज न बढ़ें, क्योंकि ज्यादा मुनाफा तो मिलेगा, लेकिन लंबे समय में उसका तेल बाजार और छवि दोनों को नुकसान पहुंच सकता है. पूरी दुनिया इस युद्ध के असर को महसूस कर रही है और अब सबकी नजरें अप्रैल के अंत पर टिकी हुई हैं.
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Source: IOCL