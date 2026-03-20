हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सईरान में 19 साल के रेसलर की फांसी से दहशत, जेल में बंद खिलाड़ियों पर भी मंडरा रहा मौत का साया

ईरान में 19 साल के रेसलर की फांसी से दहशत, जेल में बंद खिलाड़ियों पर भी मंडरा रहा मौत का साया

ईरान में 19 साल के पहलवान सालेह मोहम्मदी को फांसी दिए जाने की खबर ने खेल जगत को झकझोर दिया है. मानवाधिकार संगठनों ने ट्रायल पर गंभीर सवाल उठाए हैं, जबकि जेलों में बंद कई अन्य खिलाड़ियों पर भी मौत का खतरा है

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 20 Mar 2026 11:57 AM (IST)
Preferred Sources

ईरान से आई एक दिल दहला देने वाली खबर ने खेल जगत को हिला दिया है. 19 साल के युवा पहलवान सालेह मोहम्मदी को फांसी दिए जाने की खबर के बाद दुनिया भर में गुस्सा, डर और चिंता का माहौल बन गया है. बताया जा रहा है कि उन्हें 19 मार्च 2026 को कोम शहर में सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई. इस घटना ने सिर्फ ईरान ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय खेल समुदाय को भी झकझोर दिया है.

उभरते खिलाड़ी की दर्दनाक मौत

सालेह मोहम्मदी को ईरान की कुश्ती दुनिया का उभरता सितारा माना जा रहा था. उन्होंने 2024 में रूस में हुए साइटिएव कप में कांस्य पदक भी जीता था, लेकिन अब उन पर लगे गंभीर आरोपों और उसके बाद हुई सजा ने खेल जगत में नई बहस छेड़ दी है. ईरानी अधिकारियों का कहना है कि सालेह समेत तीन लोगों पर जनवरी 2026 के विरोध प्रदर्शनों के दौरान दो पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोप था. इसी मामले में उन्हें “मोहारेबेह” यानी “ईश्वर के खिलाफ युद्ध” और हत्या का दोषी ठहराया गया था.

ट्रायल पर उठे गंभीर सवाल

मानवाधिकार संगठनों ने इस पूरे मामले पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. कई रिपोर्टों में कहा गया है कि मुकदमा निष्पक्ष नहीं था, आरोपियों से कथित तौर पर यातना के जरिए बयान लिए गए और उन्हें स्वतंत्र कानूनी मदद भी नहीं दी गई. यही वजह है कि यह मामला अब सिर्फ कानून और व्यवस्था का नहीं, बल्कि मानवाधिकार और खेल से जुड़े लोगों की सुरक्षा का भी मुद्दा बन गया है.

खिलाड़ियों में डर का माहौल

इस फांसी के बाद ईरान की जेलों में बंद दूसरे खिलाड़ियों को लेकर डर और बढ़ गया है. रिपोर्टों में दावा किया गया है कि जनवरी 2026 से शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद 60 से ज्यादा खिलाड़ी और कोच मारे जा चुके हैं या उन पर मौत की सजा का खतरा मंडरा रहा है. इनमें कुछ नाम खास तौर पर सामने आए हैं, जैसे मोहम्मद हुसैन हुसैनीनस्र (फुटबॉलर),  आमिर रजा नस्र (फुटबॉलर), मोहम्मद जवाद वफाए सानी (मुक्केबाज), मोहम्मद महशारी (मुक्केबाज),  वाटर पोलो गोलकीपर अली पिशेवरजादेह, मैराथन धावक नीलोफर पास, और बास्केटबॉल कोच पयाम वाहिदी. कहा जा रहा है कि इन खिलाड़ियों पर भी कड़ी कार्रवाई का खतरा बना हुआ है.

IOC से कार्रवाई की मांग

इस बीच 200 से ज्यादा खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC से अपील की है कि ईरान के खेल संघों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं. उनका आरोप है कि खेल संस्थाएं भी इस दमनकारी माहौल में चुप रहकर अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार बन रही हैं.

फिलहाल यह मामला खेल से कहीं बड़ा बन चुका है. एक युवा पहलवान की फांसी ने पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जब खिलाड़ी भी सुरक्षित नहीं हैं, तो खेल भावना और इंसाफ की बात आखिर कहां खड़ी है.

Published at : 20 Mar 2026 11:57 AM (IST)
Tags :
Wrestler Hanged IRAN Saleh MohammadI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
ईरान में 19 साल के रेसलर की फांसी से दहशत, जेल में बंद खिलाड़ियों पर भी मंडरा रहा मौत का साया
ईरान में 19 साल के रेसलर की फांसी से दहशत, जेल में बंद खिलाड़ियों पर भी मंडरा रहा मौत का साया
स्पोर्ट्स
'टीम में रहने लायक नहीं...', शाहीन अफरीदी पर भड़के पाकिस्तान के पूर्व कप्तान, कही बड़ी बात
'टीम में रहने लायक नहीं...', शाहीन अफरीदी पर भड़के पाकिस्तान के पूर्व कप्तान, कही बड़ी बात
स्पोर्ट्स
ईरान-इजराइल युद्ध की वजह से क्रिकेट बॉल की हुई कमी, नए काउंटी सीजन से पहले ईसीबी की बढ़ी टेंशन?
ईरान-इजराइल युद्ध की वजह से क्रिकेट बॉल की हुई कमी, नए काउंटी सीजन से पहले ईसीबी की बढ़ी टेंशन?
स्पोर्ट्स
‘मेरे पति की सफलता के पीछे...’ साक्षी धोनी के पोस्ट ने लूटी महफिल, ससुर के बर्थडे पर खास अंदाज में दी बधाई
‘मेरे पति की सफलता के पीछे...’ साक्षी धोनी के पोस्ट ने लूटी महफिल, ससुर के बर्थडे पर खास अंदाज में दी बधाई
Advertisement

वीडियोज

महायुद्ध के 20 दिन...20 महा-सनसनी
दुनिया में आने वाला तेल संकट..कैसे निपटेगा भारत?
युद्ध के चलते शेयर बाजार में भारी गिरावट
Iran Israel War: ईरान ने किया तेल-गैस पर हमला, दुनिया में हाहाकार | World War3 | Trump | PM Modi
Iran Israel War: तेल की आग में जला मिडिल ईस्ट! | Donald Trump | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Israel-US Iran War Live: इजरायल का दावा- ईरान की लीडरशिप खत्म, तेल की किल्लत पर भारत ने उठाया बड़ा कदम, अब तक 3,114 मौतें
LIVE: इजरायल का दावा- ईरान की लीडरशिप खत्म, तेल की किल्लत पर भारत का बड़ा कदम, अब तक 3,114 मौतें
राजस्थान
Tonk News: मस्जिद में हैवानियत की हद पार! इमाम ने बाथरूम बंद कर कर्मचारी को जिंदा जलाया, आरोपी फरार
टोंक की मस्जिद में हैवानियत की हद पार! इमाम ने बाथरूम बंद कर कर्मचारी को जिंदा जलाया, आरोपी फरार
विश्व
Saudi Arab Oil Impact: तेल की किल्लत से सऊदी अरब की तिजोरियां भरीं! फिर भी तीन वजहों से खुश नहीं, दुनिया में बदनामी का डर क्यों?
तेल की किल्लत से सऊदी अरब की तिजोरियां भरीं! फिर भी तीन वजहों से खुश नहीं, बदनामी का डर क्यों?
स्पोर्ट्स
‘मेरे पति की सफलता के पीछे...’ साक्षी धोनी के पोस्ट ने लूटी महफिल, ससुर के बर्थडे पर खास अंदाज में दी बधाई
‘मेरे पति की सफलता के पीछे...’ साक्षी धोनी के पोस्ट ने लूटी महफिल, ससुर के बर्थडे पर खास अंदाज में दी बधाई
तमिल सिनेमा
Ustaad Bhagat Singh BO Day 1: साउथ में 'धुरंधर 2' नहीं 'उस्ताद भगत सिंह' का चला जादू, बंपर हुई ओपनिंग, बना दिया ये बड़ा रिकॉर्ड
साउथ में चला 'उस्ताद भगत सिंह' का जादू, बनी साल की तीसरे सबसे बड़ी ओपनर
विश्व
'भारत से ड्रोन लेकर...', फिर बिलबिलाया पाकिस्तान, इंडिया का नाम लेकर किसको दी धमकी
'भारत से ड्रोन लेकर...', फिर बिलबिलाया पाकिस्तान, इंडिया का नाम लेकर किसको दी धमकी
ट्रेंडिंग
मौत आ जाए पर... डांस करते दूल्हे का वीडियो वायरल, मजे ले रहे यूजर्स
मौत आ जाए पर... डांस करते दूल्हे का वीडियो वायरल, मजे ले रहे यूजर्स
यूटिलिटी
घर, गाड़ी से लेकर सैलरी तक... 1 अप्रैल से बदल जाएंगे ये नियम, जानें कितना पड़ेगा असर?
घर, गाड़ी से लेकर सैलरी तक... 1 अप्रैल से बदल जाएंगे ये नियम, जानें कितना पड़ेगा असर?
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज पब्लिक रिव्यू | रणवीर सिंह से लेकर आदित्य धर तक, दर्शकों ने क्या कहा?
धुरंधर: द रिवेंज पब्लिक रिव्यू | रणवीर सिंह से लेकर आदित्य धर तक, दर्शकों ने क्या कहा?
Embed widget