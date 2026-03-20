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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'ईरान में जंग लोगों की सोच से पहले ही....', होर्मुज पर संकट के बीच नेतन्याहू ने दी खुशी की खबर, दुनिया को मिलेगी राहत

'ईरान में जंग लोगों की सोच से पहले ही....', होर्मुज पर संकट के बीच नेतन्याहू ने दी खुशी की खबर, दुनिया को मिलेगी राहत

बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका को ईरान के साथ जंग में घसीटने के आरोपों पर कहा, 'क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कोई बता सकता है कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं?

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 20 Mar 2026 11:20 AM (IST)
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'ईरान के साथ जंग लोगों की सोच से भी बहुत जल्दी खत्म हो सकती है', पूरी दुनिया पर छाए गैस और तेल के संकट के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह बात कही है. गुरुवार (20 मार्च, 2026) को उन्होंने दावा किया कि वह जीत रहे हैं और ईरान तबाह हो रहा है क्योंकि वह अब यूरेनियम का संवर्धन करने या बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में सक्षम नहीं है.

बेंजामिन नेतन्याहू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'मुझे लगता है कि लोगों की सोच से भी कहीं ज्यादा तेजी से ईरान के साथ जंग खत्म हो जाएगी.' उन्होंने कहा कि वह नहीं जानते कि इस वक्त ईरान को कौन कंट्रोल कर रहा है. अयातुल्लाह खामेनेई के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर बने मुज्तबा खामेनेई ने अभी तक अपना चेहरा नहीं दिखाया है. उन्होंने कहा कि हमें यही नजर आ रहा है कि शीर्ष पर पहुंचने की होड़ में लगे लोगों में काफी तनाव है.

'बैलिस्टिक मिसाइल का निर्माण और यूरेनियम संवर्धन नहीं कर पाएगा ईरान', बोले नेतन्याहू
नेतन्याहू ने कहा कि हमें खामियां नजर आ रही हैं, सिर्फ टॉप लेवल पर ही नहीं जमीनी स्तर पर भी काफी खामियां दिख रही हैं, हम उन्हें जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं. बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को लेकर कहा कि वह तबाह हो रहा है क्योंकि न तो अब वह यूरेनियम का संवर्धन करने में सक्षम है और न ही बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में.

बेंजामिन नेतन्याहू ने उन आरोपों का भी जवाब दिया, जिनमें कहा जा रहा है कि इजरायल ने अमेरिका को इस जंग में घसीटा है. उन्होंने कहा, 'क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कोई बता सकता है कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं?' उन्होंने कहा कि अमेरिका के लिए क्या अच्छा है, वह उसे सोचकर ही फैसला लेते हैं. उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजरायल की सेना और इंटेलीजेंस सर्विसेज मिलकर अपने लक्ष्यों तक पहुंच रहे हैं.

बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि जब इजरायल ने ईरान के गैस क्षेत्र पर हमला किया तो, यह कार्रवाई स्वतंत्र थी. इसके जवाब में तेहरान ने कतर के गैस हब पर हमला कर दिया.

स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर क्या बोले नेतन्याहू?
नेतन्याहू ने कहा कि असालुये गैस कंपाउंड पर हमला करने का फैसला इजरायल का खुद का था. उन्होंने बताया कि ट्रंप ने उनसे आगे के हमले रोकने के लिए कहा और वह ऐसा ही कर रहे हैं. पहले ट्रंप ने भी कहा था कि उन्होंने इजरायल से और हमले नहीं करने के लिए कहा था. नेतन्याहू ने कहा कि हम पूरे मिडिल ईस्ट और बल्कि ये कहूंगा कि हम पूरी दुनिया की रक्षा कर रहे हैं. 

स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को बंद किए जाने पर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इस रास्ते को बंद करने की ईरान की कोशिशें विफल होंगी. ईरान अंतरराष्ट्रीय समुद्री रास्ते को बंद करके पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है.

 

यह भी पढ़ें:-
Qatar LNG Export: '5 साल तक भारत की गैस सप्लाई पर असर...', कतर ने LNG गैस प्लांट की तबाही के बाद बताया डरावना सच

Published at : 20 Mar 2026 10:17 AM (IST)
Tags :
Benjamin Netanyahu Middle East Iran Israel War ISRAEL IRAN
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