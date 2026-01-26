चांदी साफ करने का सबसे असरदार तरीका है बेकिंग सोडा और एल्युमिनियम फॉयल. एक गहरे बर्तन में एल्युमिनियम फॉयल बिछाकर उस पर चांदी रखें, बेकिंग सोडा डालें और ऊपर से गर्म पानी डाल दें. कुछ ही मिनटों में काली परत उतरने लगेगी.