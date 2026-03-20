'बॉर्डर 2' से 'चिरैया' तक, शुक्रवार को ओटीटी पर आ गई नई फिल्मों-सीरीज की बाढ़

हर ओटीटी लवर को फ्राइडे का बेसब्री से इंतजार रहता है क्योंकि हर शुक्रवार को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नए शोज और फिल्में रिलीज होती हैं जो वीकेंड को मजेदार बना देती हैं. इस शुक्रवार, 20 मार्च 2026 को भी ओटीट के तमाम प्लेटफ़ॉर्म पर नया कंटेंट आ गया है. चाहे आपको वॉर ड्रामा पसंद हो, थ्रिलर या कुछ ज़्यादा इमोशनल, आपके पास अपनी वॉच लिस्ट में शामिल करने लिए बहुत कुछ है. तो चलिए यहां 20 मार्च 2026, शुक्रवार को ओटीटी की नई लाइनअप की पूरी लिस्ट जान लेते हैं.

'बॉर्डर 2'

'बॉर्डर 2' (2026) एक ज़बरदस्त वॉर एपिक है, जो 1997 की क्लासिक फ़िल्म की कहानी को आगे बढ़ाती है और 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध पर आधारित है. सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ स्टारर इस फिल्म को अपनी देशभक्ति की थीम के लिए काफी सराहना मिली थी और ये बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी. अब ये फिल्म ओटीटी पर रिलीज हो गई है. इसकी 20 मार्च, शुक्रवार यानी आज से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग शुरू हो गई है.

चिरैया

इस शुक्रवार मच अवेटेड ‘चिरैया’ भी रिलीज हो गई है ये एक बेहद इमोशनल सीरीज़ है. ये शो सामाजिक मुद्दों पर आधारित है और इसमें दिव्या दत्ता और संजय मिश्रा मुख्य भूमिका में हैं, जो अपनी दमदार एक्टिंग और अर्थपूर्ण कहानी से दर्शकों का दिल जीत लेते हैं. इसे ओटीटी के प्लेटफॉर्म जियो हॉट स्टार पर 20 मार्च, शुक्रवार से स्ट्रीम कर सकते हैं.

कासरगोड एम्बेसी

मलयालम क्राइम वेब सीरीज़ ‘कासरगोड एम्बेसी’ में दीपक परम्बोल, दिनेश प्रभाकर, अपर्णा श्रीकुट्टी, उमा नायर सहित कई अन्य कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया है. इस सीरीज़ में सात एपिसोड हैं और यह एक मज़बूत कास्ट और प्लॉट के साथ, एक तनावपूर्ण और रोमांचक क्राइम कहानी पर आधारित है. इसे शुक्रवार, 20 मार्च से जी5 पर स्ट्रीम कर सकते हैं.

जटाधारा

'जटाधारा' (2025) एक रहस्यमयी एक्शन-थ्रिलर फ़िल्म है, जिसमें सुधीर बाबू और सोनाक्षी सिन्हा मुख्य भूमिका में हैं. यह फ़िल्म एक 'धन पिशाचिनी' (धन के राक्षस) की कहानी के ज़रिए आस्था और तर्क के बीच के टकराव को दर्शाती है. हालांकि इसकी सिनेमैटोग्राफ़ी, विज़ुअल इफ़ेक्ट्स और अभिनय की तारीफ़ हुई है, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाई. अब ये ओटीटी के प्लेटफॉर्म जी5 पर शुक्रवार, 20 मार्च से देखी जा सकती है.

सीता पयनम

अर्जुन सरजा द्वारा निर्देशित 'सीता पयनम' (2026), एक रोमांटिक रोड ड्रामा है. इसमें ऐश्वर्या अर्जुन ने 'सीता' का किरदार निभाया है, जो एक शेफ़ है और एक जानलेवा वर्कशॉप धमाके में बाल-बाल बच जाती है. यह एहसास होने पर कि सफ़र के दौरान हुई छोटी-छोटी देरी ने उसकी जान बचाई, वह अनजाने में ही उन लोगों का शुक्रिया अदा करने निकल पड़ती है, जिन्होंने उसे बचाया था. इस सफ़र के दौरान, उसे निरंजन सुधींद्र से प्यार हो जाता है और उसे अपने परिवार से जुड़ा एक गहरा रिश्ता भी पता चलता है. इसे 20 मार्च 2026 से ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हो गई है.

वलावारा

सुतन गौड़ा द्वारा निर्देशित 'वलावारा' (2026), एक कन्नड़ 'स्लाइस-ऑफ़-लाइफ़' ड्रामा है. इसकी कहानी पारिवारिक भेदभाव, गरीबी, बचपन की मासूमियत और ग्रामीण जीवन की भावनात्मक चुनौतियों को गहराई से दिखाती है. इसे ओटीटी के प्लेटफॉर्म सन नेकस्ट पर 20 मार्च, शुकवार से स्ट्रीम कर सकते हैं.

पीकी ब्लाइंडर्स: द इमोर्टल मैन

पीकी ब्लाइंडर्स: द इमोर्टल मैन (2026)एक फ़ीचर-लेंथ फ़िल्म है, जिसकी कहानी 1940 के दशक में सेट है. इसमें एक रिटायर हो चुके टॉमी शेल्बी को दिखाया गया है, जो दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान फ़ासिस्टों के ख़िलाफ़ लड़ाई में फिर से शामिल हो जाता है. यह कहानी विरासत और पीढ़ियों से चले आ रहे मानसिक आघात को दिखाती है, जब टॉमी अपने मनमौजी बेटे, ड्यूक शेल्बी का सामना करता है. ड्यूक ने परिवार के बिज़नेस को नाज़ियों से जुड़े धोखेबाज़ों के साथ ख़तरनाक तरीके से उलझा दिया है. इसे ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 20 मार्च को रिलीज हो गई है.

डेड ऑफ विंटर

डेड ऑफ विंटर (2025) ब्रायन किर्क द्वारा निर्देशित एक थ्रिलर-एक्शन फ़िल्म है. इस फ़िल्म में एम्मा थॉम्पसन ने एक सूझ-बूझ वाली, लीक से हटकर एक्शन हीरो का किरदार निभाया है, और फ़िल्म को इसकी किरदारों पर आधारित कहानी कहने के अंदाज़ के लिए काफ़ी तारीफ़ मिली है. इसे ओटीटी के प्लेटफॉर्म लायंसगेट प्ले पर 20 मार्च, शुक्रवार से देख सकते हैं.