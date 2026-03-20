क्या सच में कलौंजी के तेल से रुक सकता है हेयर फॉल? जानें इस्तेमाल का सही तरीका

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How To Use Kalonji Oil For Hair Growth: कलौंजी का तेल लंबे समय से भारतीय और मिडिल - ईस्ट ब्यूटी रूटीन का हिस्सा रहा है. इसमें थायमोकिनोन, फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट और कई जरूरी विटामिन पाए जाते हैं, जो स्कैल्प को हेल्दी बनाए रखने में मदद करते हैं. यह बालों की जड़ों को मजबूत करता है और हेयर फॉल को कम करने में सहायक होता है. इसके साथ ही, यह स्कैल्प में होने वाली सूजन को कम करके बालों को पतला होने से बचाने में भी मदद करता है. हालांकि यह कोई जादुई तेल नहीं है जो रातों-रात बाल बढ़ा दे, लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल करने पर यह बालों की ग्रोथ के लिए एक बेहतर माहौल जरूर तैयार करता है.

क्या होता है स्कैल्प मसाज

TOI की एक रिपोर्ट के अनुसार, अगर आप इसे अपनी रूटीन में शामिल करना चाहते हैं, तो सबसे असरदार तरीका है स्कैल्प मसाज. इसके लिए दो चम्मच कलौंजी तेल लें और इसमें बादाम या नारियल जैसे किसी कैरियर ऑयल को मिलाएं. इस मिक्स को हल्के हाथों से 10-15 मिनट तक स्कैल्प पर मसाज करें और रातभर के लिए छोड़ दें. इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और बालों की जड़ों तक पोषण पहुंचता है, जिससे समय के साथ बाल मजबूत और लंबे होने लगते हैं.

लंबे बालों के लिए ये तरीका अपनाएं

बालों की ग्रोथ और मजबूती के लिए आप कलौंजी और प्याज के तेल का कॉम्बिनेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं. दोनों तेल को बराबर मात्रा में मिलाकर स्कैल्प पर, खासकर जहां बाल पतले हो रहे हैं, वहां लगाएं। इसे रातभर छोड़ दें और अगले दिन माइल्ड शैंपू से धो लें. हफ्ते में दो बार इसका इस्तेमाल करने से बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं. प्याज के तेल में मौजूद सल्फर बालों की जड़ों को मजबूत करने में मदद करता है.

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रूखे, डैमेज या फ्रिजी बालों के लिए यह है तरीका

अगर आपके बाल रूखे, डैमेज या फ्रिजी हैं, तो कलौंजी से बना हेयर मास्क आपके लिए फायदेमंद हो सकता है. एक चम्मच कलौंजी तेल में एक चम्मच शहद या दही मिलाकर पेस्ट तैयार करें और इसे बालों में एक घंटे तक लगाकर रखें. इसके बाद हल्के शैंपू से धो लें. इससे बालों को गहराई से पोषण मिलता है और वे मुलायम व चमकदार बनते हैं.

इसके अलावा, डीप नरीशमेंट के लिए कलौंजी तेल को हल्का गर्म करके सीधे स्कैल्प और बालों की लंबाई पर भी लगाया जा सकता है. इसके बाद सिर पर गर्म तौलिया लपेट लें और कम से कम एक घंटे या संभव हो तो रातभर के लिए छोड़ दें. गर्माहट की वजह से तेल बेहतर तरीके से अवशोषित होता है, जिससे स्कैल्प को पूरा पोषण मिलता है और बालों की ग्रोथ के लिए अनुकूल वातावरण बनता है.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.