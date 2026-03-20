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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलKalonji Oil Benefits For Hair: क्या सच में कलौंजी के तेल से रुक सकता है हेयर फॉल? जानें इस्तेमाल का सही तरीका

Kalonji Oil Benefits For Hair: क्या सच में कलौंजी के तेल से रुक सकता है हेयर फॉल? जानें इस्तेमाल का सही तरीका

Dry And Frizzy Hair Treatment: कलौंजी के तेल का काफी समय से भारत और मिडिल- ईस्ट के देशों में व्यूटी के लिए यूज होता आ रहा है. चलिए आपको बताते हैं कि इसको कैसे यूज कर सकते हैं.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 20 Mar 2026 11:37 AM (IST)
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How To Use Kalonji Oil For Hair Growth: कलौंजी का तेल लंबे समय से भारतीय और मिडिल - ईस्ट ब्यूटी रूटीन का हिस्सा रहा है. इसमें थायमोकिनोन, फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट और कई जरूरी विटामिन पाए जाते हैं, जो स्कैल्प को हेल्दी बनाए रखने में मदद करते हैं. यह बालों की जड़ों को मजबूत करता है और हेयर फॉल को कम करने में सहायक होता है. इसके साथ ही, यह स्कैल्प में होने वाली सूजन को कम करके बालों को पतला होने से बचाने में भी मदद करता है. हालांकि यह कोई जादुई तेल नहीं है जो रातों-रात बाल बढ़ा दे, लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल करने पर यह बालों की ग्रोथ के लिए एक बेहतर माहौल जरूर तैयार करता है. 

क्या होता है स्कैल्प मसाज

TOI की एक रिपोर्ट के अनुसार, अगर आप इसे अपनी रूटीन में शामिल करना चाहते हैं, तो सबसे असरदार तरीका है स्कैल्प मसाज. इसके लिए दो चम्मच कलौंजी तेल लें और इसमें बादाम या नारियल जैसे किसी कैरियर ऑयल को मिलाएं.  इस मिक्स को हल्के हाथों से 10-15 मिनट तक स्कैल्प पर मसाज करें और रातभर के लिए छोड़ दें. इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और बालों की जड़ों तक पोषण पहुंचता है, जिससे समय के साथ बाल मजबूत और लंबे होने लगते हैं.

लंबे बालों के लिए ये तरीका अपनाएं

बालों की ग्रोथ और मजबूती के लिए आप कलौंजी और प्याज के तेल का कॉम्बिनेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं. दोनों तेल को बराबर मात्रा में मिलाकर स्कैल्प पर, खासकर जहां बाल पतले हो रहे हैं, वहां लगाएं। इसे रातभर छोड़ दें और अगले दिन माइल्ड शैंपू से धो लें. हफ्ते में दो बार इसका इस्तेमाल करने से बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं. प्याज के तेल में मौजूद सल्फर बालों की जड़ों को मजबूत करने में मदद करता है.

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रूखे, डैमेज या फ्रिजी बालों के लिए यह है तरीका

अगर आपके बाल रूखे, डैमेज या फ्रिजी हैं, तो कलौंजी से बना हेयर मास्क आपके लिए फायदेमंद हो सकता है. एक चम्मच कलौंजी तेल में एक चम्मच शहद या दही मिलाकर पेस्ट तैयार करें और इसे बालों में एक घंटे तक लगाकर रखें. इसके बाद हल्के शैंपू से धो लें. इससे बालों को गहराई से पोषण मिलता है और वे मुलायम व चमकदार बनते हैं.

इसके अलावा, डीप नरीशमेंट के लिए कलौंजी तेल को हल्का गर्म करके सीधे स्कैल्प और बालों की लंबाई पर भी लगाया जा सकता है. इसके बाद सिर पर गर्म तौलिया लपेट लें और कम से कम एक घंटे या संभव हो तो रातभर के लिए छोड़ दें. गर्माहट की वजह से तेल बेहतर तरीके से अवशोषित होता है, जिससे स्कैल्प को पूरा पोषण मिलता है और बालों की ग्रोथ के लिए अनुकूल वातावरण बनता है.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 20 Mar 2026 11:37 AM (IST)
Tags :
Black Seed Oil For Hair Kalonji Oil Benefits For Hair Kalonji Oil For Hair Growth
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