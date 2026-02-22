एक्सप्लोरर
आपके फ्रिज में तो नहीं हैं ये सब्जियां, तुरंत निकालकर करें बाहर
कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिन्हें फ्रिज में रखने से फायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है, इसका सीधा असर हमारी सेहत पर पड़ता है.
आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग हफ्ते भर की सब्जियां एक साथ खरीदकर फ्रिज में रख देते हैं. हमें लगता है कि फ्रिज में रखने से हर चीज ज्यादा दिनों तक ताजा रहेगी. जबकि सच्चाई यह है कि कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिन्हें फ्रिज में रखने से फायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है. उनका टेस्ट, पोषण और ताजगी जल्दी खत्म हो जाती है. ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि कौन-सी सब्जियां फ्रिज में नहीं रखनी चाहिए और क्यों.
Published at : 22 Feb 2026 04:34 PM (IST)
