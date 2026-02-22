हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आपके फ्रिज में तो नहीं हैं ये सब्जियां, तुरंत निकालकर करें बाहर

आपके फ्रिज में तो नहीं हैं ये सब्जियां, तुरंत निकालकर करें बाहर

कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिन्हें फ्रिज में रखने से फायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है, इसका सीधा असर हमारी सेहत पर पड़ता है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 22 Feb 2026 04:34 PM (IST)
कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिन्हें फ्रिज में रखने से फायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है, इसका सीधा असर हमारी सेहत पर पड़ता है.

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग हफ्ते भर की सब्जियां एक साथ खरीदकर फ्रिज में रख देते हैं. हमें लगता है कि फ्रिज में रखने से हर चीज ज्यादा दिनों तक ताजा रहेगी. जबकि सच्चाई यह है कि कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिन्हें फ्रिज में रखने से फायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है. उनका टेस्ट, पोषण और ताजगी जल्दी खत्म हो जाती है. ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि कौन-सी सब्जियां फ्रिज में नहीं रखनी चाहिए और क्यों.

1/6
टमाटर को फ्रिज में रखने से उसका असली टेस्ट चला जाता है. ठंडे तापमान में टमाटर की अंदरूनी बनावट बदल जाती है, वह नरम और बेटेस्ट हो जाता है. कई बार ज्यादा खट्टा भी लगने लगता है. टमाटर को कमरे के तापमान पर ठंडी और अंधेरी जगह पर रखें. सीधी धूप से दूर रखें ताकि वह जल्दी न पके.
टमाटर को फ्रिज में रखने से उसका असली टेस्ट चला जाता है. ठंडे तापमान में टमाटर की अंदरूनी बनावट बदल जाती है, वह नरम और बेटेस्ट हो जाता है. कई बार ज्यादा खट्टा भी लगने लगता है. टमाटर को कमरे के तापमान पर ठंडी और अंधेरी जगह पर रखें. सीधी धूप से दूर रखें ताकि वह जल्दी न पके.
2/6
खीरे में पानी की मात्रा ज्यादा होती है. जब इसे फ्रिज में ज्यादा दिन रखा जाता है, तो इसका पानी सूखने लगता है और टेस्ट कड़वा हो सकता है. खीरे को सामान्य कमरे के तापमान पर रखें और एथिलीन गैस छोड़ने वाले फलों (जैसे टमाटर) से दूर रखें.
खीरे में पानी की मात्रा ज्यादा होती है. जब इसे फ्रिज में ज्यादा दिन रखा जाता है, तो इसका पानी सूखने लगता है और टेस्ट कड़वा हो सकता है. खीरे को सामान्य कमरे के तापमान पर रखें और एथिलीन गैस छोड़ने वाले फलों (जैसे टमाटर) से दूर रखें.
Published at : 22 Feb 2026 04:34 PM (IST)
