आपके फ्रिज में तो नहीं हैं ये सब्जियां, तुरंत निकालकर करें बाहर

टमाटर को फ्रिज में रखने से उसका असली टेस्ट चला जाता है. ठंडे तापमान में टमाटर की अंदरूनी बनावट बदल जाती है, वह नरम और बेटेस्ट हो जाता है. कई बार ज्यादा खट्टा भी लगने लगता है. टमाटर को कमरे के तापमान पर ठंडी और अंधेरी जगह पर रखें. सीधी धूप से दूर रखें ताकि वह जल्दी न पके.