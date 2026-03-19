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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मRamadan 2026 Last Roza Sehri Iftar Time: रमजान का आखिरी रोजा 20 मार्च, देखें शहर अनुसार सहरी-इफ्तार का समय

Ramadan 2026 Last Roza Sehri Iftar Time: रमजान का आखिरी रोजा 20 मार्च, देखें शहर अनुसार सहरी-इफ्तार का समय

Ramadan 2026 Last Roza Sehri Iftar Time: रमजान का तीसवां रोजा शुक्रवार 20 मार्च को है. 30वां रोजा रमजान की रुखसती का प्रतीक है. रोजेदार यहां देखें अपने शहर अनुसार सहरी-इफ्तार का समय.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 19 Mar 2026 10:28 PM (IST)
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Ramadan 2026 Last Roza Sehri Iftar Time: इस्लाम के पवित्र महीने रमजान का तीसवां और आखिरी रोजा शुक्रवार 20 मार्च को रखा जाएगा. तीसवां रोजा कई मायनों में बेहद खास रहने वाल है. एक और तीसवां रोजा जहां रमजान की रुखसती और रोजे पर विराम का प्रतीक माना जाता है तो वहीं दूसरी ओर इस वर्ष आखिरी रोजे के दिन अलविदा जुमा भी है. ऐसे में रमजान के अंतिम दिन के रोजे का महत्व कई गुणा बढ़ जाएगा.

रमजान के पूरे महीने रोजेदारों ने रोजा, नमाज, तरावीह, दुआ और तिलावत के जरिए अल्लाह की इबादत की. रमजान का आखिरी यानी तीसवां रोजेदार भी रोजेदार इबादत, सब्र और अल्लाह की रहमत की उम्मीद के साथ पूरा करेंगे. रोजेदार आज रोजा रखकर अलविदा जुमा की नमाज भी अजा करेंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे कि, उनकी इबादत को कबूल करे और ईद-उल-फितर का त्योहार मुक्ल के लिए खुशियां और बरकत लेकर आए.

रमजान का महीना आज अंतिम रोजे के साथ समाप्त हो जाएगा. लेकिन यह इस बात की भी सीख देता है कि, जिस तरह लोगों ने 30 दिनों तक संयम,सब्र, परहेजगारी और इंसानियत का पैगाम दिया, उसे पूरे साल अपनाएं.

ये भी पढ़ें: Eid-ul-fitr 2026 Moon Sighting: भारत में नहीं दिखा चांद, मुल्क में शनिवार 21 मार्च को ईद-उल-फितर

आमतौर पर 29 रोजे के बाद ईद मनाई जाती है. लेकिन किसी कारण शव्वाल का चांद नजर नहीं आता तो, 30 रोजा पूरा करने के बाद ईद होती है. भारत में 19 मार्च को ईद का चांद नजर नहीं आया, ऐसे में रोजेदार 20 मार्च को भी रोजा रखेंगे और फिर शनिवार 21 मार्च को ईद मनाई जाएगी. ईद से पहले रोजेदार यहां देखें आखिरी रोजे पर दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कानपुर, चैन्नई समेत अपने शहर के सहरी-इफ्तार का समय (20 March 2026 Sehri-Iftar Timing). 

शहर का नाम (City Name) सेहरी समय (20 March Sehri Timing) इफ्तार समय (20 March Iftar Timing)
दिल्ली (Delhi) 05:06 AM 06:33 PM
नोएडा (Noida) 05:05 AM 06:33 PM
चेन्नई (Chennai) 05:02 AM 06:21 PM
लखनऊ (Lucknow) 04:43 AM 06:19 PM
पुणे (Pune) 05:25 AM 06:46 PM
मुंबई (Mumbai) 05:29 AM 06:51 PM
हैदराबाद (Hyderabad) 05:07 AM 06:28 PM
कोलकाता (Kolkata)  04:25 AM 05:49 PM
पटना (Patna) 04:37 AM 06:02 PM
भुवनेश्वर (Bhuvneshwar) 04:37 AM 05:59 PM
जयपुर (Jaipur) 05:13 AM 06:39 PM
इंदौर (Indore) 05:15 AM 06:39 PM
बेंगलुरु (bengaluru) 05:13 AM 06:32 PM
अहमदाबाद (Ahmadabad) 05:28 AM 06:52 PM
सूरत (Surat) 05:28 AM 06:50 PM
कानपुर (Kanpur) 04:55 AM 06:21 PM
जम्मू (Jammu) 05:12 AM 06:43 PM
चंडीगढ़ (Chandigarh) 05:06 AM 06:35 PM
रांची (Ranchi) 04:37 AM 06:01 PM

ये भी पढ़ें: Eid 2026 Date Confirmed: ईद की डेट का कंफ्यूजन हुआ दूर, सऊदी अरब में 20 और भारत में 21 मार्च को होगी ईद
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

मुख्य विशेषज्ञता (Core Expertise)
पल्लवी की लेखन शैली पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक डिजिटल आवश्यकताओं का एक बेहतरीन मिश्रण है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

  • ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान: वैदिक ज्योतिष, ग्रह-गोचर और जीवन पर इनके प्रभाव का गहन विश्लेषण.
  • वास्तु एवं अंकशास्त्र: घर-परिवार में सकारात्मक ऊर्जा के लिए व्यवहारिक वास्तु उपाय और अंकगणितीय प्रभाव.
  • धर्म एवं संस्कृति: भारतीय व्रत-त्योहारों का महत्व, धार्मिक परंपराएं और पौराणिक संदर्भों की व्याख्या.
  • अध्यात्म एवं लाइफस्टाइल: जीवन प्रबंधन, मानसिक शांति और समकालीन जीवनशैली के साथ आध्यात्मिकता का तालमेल.
  • डिजिटल कंटेंट: SEO-फ्रेंडली राइटिंग, एक्सप्लेनर कंटेंट और फीचर स्टोरी टेलिंग.

पेशेवर सफर (Professional Journey)
अपने सात वर्षों के करियर में, पल्लवी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में अपनी लेखनी का लोहा मनवाया है:

  • ABP News: (वर्तमान) कंटेंट राइटर - धर्म, ज्योतिष और समसामयिक विषयों पर विस्तृत कवरेज.
  • Hindustan, India News & Live India: न्यूज़ राइटिंग, फीचर स्टोरीज़ और डिजिटल मीडिया के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण अनुभव.

इनके लेखन की विशेषता
पल्लवी के लेख पाठकों के बीच अपनी प्रमाणिकता के लिए जाने जाते हैं. उनकी लेखन शैली की मुख्य विशेषताएं हैं:

  • शोध-आधारित दृष्टिकोण: शास्त्रीय ग्रंथों और विश्वसनीय स्रोतों का गहराई से अध्ययन.
  • सरल और स्पष्ट: कठिन विषयों को भी आम पाठक के लिए आसानी से समझने योग्य बनाना.
  • SEO ऑप्टिमाइज्ड: डिजिटल पाठकों की पसंद और सर्च इंजन की आवश्यकताओं के अनुसार लेखन.
  • पाठक-केंद्रित: जानकारी को केवल सूचनात्मक नहीं, बल्कि व्यावहारिक जीवन में उपयोगी बनाना.

मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
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Published at : 19 Mar 2026 10:28 PM (IST)
Tags :
Roza Islamic Holy Month Sehri Iftar Ramadan Kareem Eid 2026 Ramadan 2026 Ramadan Calendar 2026 Eid Ul Fitr 2026
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