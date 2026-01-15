हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Lucky Bamboo: पीली पत्तियों से हैं परेशान? जानें लकी बैंबू को सड़ने से बचाने के असरदार उपाय

Lucky Bamboo: पीली पत्तियों से हैं परेशान? जानें लकी बैंबू को सड़ने से बचाने के असरदार उपाय

Lucky Bamboo Yellow Leaves: हम ऑफिस या घर में लकी बैंबू को लगाकर रखते हैं, यह काफी लकी माना जाता है हमारे लिए. चलिए आपको बताते हैं कि इसकी पत्तियों को सड़ने से कैसे बचा सकते हैं.

By : सोनम  | Updated at : 15 Jan 2026 04:35 PM (IST)
Lucky Bamboo Yellow Leaves: हम ऑफिस या घर में लकी बैंबू को लगाकर रखते हैं, यह काफी लकी माना जाता है हमारे लिए. चलिए आपको बताते हैं कि इसकी पत्तियों को सड़ने से कैसे बचा सकते हैं.

लकी बैंबू को गिफ्ट करना शुभ माना जाता है और यह घरों, ऑफिसों और गिफ्ट स्टोर्स में आमतौर पर देखा जाता है. हालांकि नाम के बावजूद यह असली बांस नहीं होता, बल्कि एक ट्रॉपिकल पौधा है जिसे ड्रैसीना सैंडेरियाना कहा जाता है. फेंग शुई के अनुसार इसे पॉजिटिव एनर्जी से जोड़ा जाता है.

यह पौधा कम देखभाल में भी टिकाऊ माना जाता है, लेकिन सही केयर न मिलने पर यह जल्दी खराब हो सकता है. कई बार पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं या पौधा मुरझा जाता है. ऐसे में इसकी बुनियादी जरूरतों को समझना बेहद जरूरी हो जाता है.
यह पौधा कम देखभाल में भी टिकाऊ माना जाता है, लेकिन सही केयर न मिलने पर यह जल्दी खराब हो सकता है. कई बार पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं या पौधा मुरझा जाता है. ऐसे में इसकी बुनियादी जरूरतों को समझना बेहद जरूरी हो जाता है.
लकी बैंबू को तेज लेकिन इनडायरेक्ट लाइट पसंद होती है. सीधे धूप में रखने से इसकी पत्तियां झुलस सकती हैं और पीली हो जाती हैं. खिड़की के पास हल्की छनी हुई रोशनी सबसे सही रहती है, वहीं बहुत अंधेरी जगह पर इसकी ग्रोथ धीमी हो जाती है.
लकी बैंबू को तेज लेकिन इनडायरेक्ट लाइट पसंद होती है. सीधे धूप में रखने से इसकी पत्तियां झुलस सकती हैं और पीली हो जाती हैं. खिड़की के पास हल्की छनी हुई रोशनी सबसे सही रहती है, वहीं बहुत अंधेरी जगह पर इसकी ग्रोथ धीमी हो जाती है.
Published at : 15 Jan 2026 04:35 PM (IST)
