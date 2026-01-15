एक्सप्लोरर
Lucky Bamboo: पीली पत्तियों से हैं परेशान? जानें लकी बैंबू को सड़ने से बचाने के असरदार उपाय
Lucky Bamboo Yellow Leaves: हम ऑफिस या घर में लकी बैंबू को लगाकर रखते हैं, यह काफी लकी माना जाता है हमारे लिए. चलिए आपको बताते हैं कि इसकी पत्तियों को सड़ने से कैसे बचा सकते हैं.
लकी बैंबू को गिफ्ट करना शुभ माना जाता है और यह घरों, ऑफिसों और गिफ्ट स्टोर्स में आमतौर पर देखा जाता है. हालांकि नाम के बावजूद यह असली बांस नहीं होता, बल्कि एक ट्रॉपिकल पौधा है जिसे ड्रैसीना सैंडेरियाना कहा जाता है. फेंग शुई के अनुसार इसे पॉजिटिव एनर्जी से जोड़ा जाता है.
