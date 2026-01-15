लकी बैंबू को तेज लेकिन इनडायरेक्ट लाइट पसंद होती है. सीधे धूप में रखने से इसकी पत्तियां झुलस सकती हैं और पीली हो जाती हैं. खिड़की के पास हल्की छनी हुई रोशनी सबसे सही रहती है, वहीं बहुत अंधेरी जगह पर इसकी ग्रोथ धीमी हो जाती है.