बाजार में बिकने वाला अदरक-लहसुन पेस्ट असली है या नकली, ऐसे चेक करें मिलावट?

बाजार में बिकने वाला अदरक-लहसुन पेस्ट असली है या नकली, ऐसे चेक करें मिलावट?

हाल ही में Hyderabad पुलिस ने एक फैक्ट्री पर छापा मारकर करीब 4000 किलो मिलावटी अदरक-लहसुन पेस्ट बरामद किया. बताया गया कि यह पेस्ट गंदगी भरे माहौल में तैयार किया जा रहा था.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 28 Feb 2026 03:54 PM (IST)
हाल ही में Hyderabad पुलिस ने एक फैक्ट्री पर छापा मारकर करीब 4000 किलो मिलावटी अदरक-लहसुन पेस्ट बरामद किया. बताया गया कि यह पेस्ट गंदगी भरे माहौल में तैयार किया जा रहा था.

अगर आप बाजार से अदरक-लहसुन का पेस्ट खरीदते हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. हाल ही में Hyderabad में पुलिस ने एक फैक्ट्री पर छापा मारकर करीब 4000 किलो मिलावटी अदरक-लहसुन पेस्ट बरामद किया. बताया गया कि यह पेस्ट गंदगी भरे माहौल में तैयार किया जा रहा था. जांच में यह भी सामने आया कि कुछ लोग खाने की चीजों में गलत और खतरनाक केमिकल मिलाकर उन्हें बाजार में बेच रहे हैं.ऐसे में जरूरी है कि हम जो पेस्ट खरीद रहे हैं, वह असली है या मिलावटी यह खुद जांचना सीखें, तो आइए जानते हैं कि बाजार में बिकने वाला अदरक-लहसुन पेस्ट असली है या नकली कैसे चेक करें.

असली पेस्ट हमेशा चिकना और मुलायम होता है. अगर पेस्ट दानेदार, खुरदुरा या गुठलियों जैसा लगे, तो समझ लें कि उसमें मिलावट हो सकती है. इसे चेक करने के लिए थोड़ा पेस्ट हाथ पर लेकर उंगलियों से रगड़ें. अगर वह स्मूद लगे तो ठीक है, लेकिन अगर दाना-दाना महसूस हो तो सावधान हो जाएं.
असली पेस्ट हमेशा चिकना और मुलायम होता है. अगर पेस्ट दानेदार, खुरदुरा या गुठलियों जैसा लगे, तो समझ लें कि उसमें मिलावट हो सकती है. इसे चेक करने के लिए थोड़ा पेस्ट हाथ पर लेकर उंगलियों से रगड़ें. अगर वह स्मूद लगे तो ठीक है, लेकिन अगर दाना-दाना महसूस हो तो सावधान हो जाएं.
शुद्ध पेस्ट ज्यादा पानी नहीं छोड़ता, मिलावटी पेस्ट कुछ समय बाद ऊपर पानी जमा कर देता है. ऐसे में पेस्ट को कटोरी में थोड़ी देर खुला छोड़ दें. अगर ऊपर पानी तैरता दिखे, तो उसमें मिलावट हो सकती है.
शुद्ध पेस्ट ज्यादा पानी नहीं छोड़ता, मिलावटी पेस्ट कुछ समय बाद ऊपर पानी जमा कर देता है. ऐसे में पेस्ट को कटोरी में थोड़ी देर खुला छोड़ दें. अगर ऊपर पानी तैरता दिखे, तो उसमें मिलावट हो सकती है.
