Happy Eid-ul-fitr 2026: रमजान की समाप्ति के बाद पहली शव्वाल को ईद का त्योहार मनाया जाता है. इसे मीठी ईद, ईद-उल-फितर या ईद-अल-फितर भी कहते हैं. ईद इस्लाम का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है, इसलिए इसे खुशी, उमंग और उत्साह के साथ मनाया जाता है. जैसे-जैसे रमजान का अंतिम दौर आता है, ईद की तैयारियां भी बढ़ने लगती है.

सऊदी अरब में शुक्रवार 20 मार्च 2026 को ईद मनाई जाएगी. भारत में आमतौर पर सऊदी के अगले दिन त्योहार मनाए जाते हैं. ऐसे में बहुत अधिक संभावना है कि, भारत में शनिवार, 21 मार्च को ईद-उल-फितर रहेगी.

ईद केवल त्योहार नहीं बल्कि यह खुशी, भाईचारा और प्रेम का संदेश भी लेकर आता है. इसलिए ईद-उल-फितर की सुबह मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अदा करने के बाद लोग एक-दूसरे को गले लगाकर ‘ईद मुबारक’ कहकर बधाई देते हैं.

ईद ऐसा त्योहार है, जिसमें हर किसी के दिल में अपने परिवार वालों और प्रियजनों को मुबारकबाद देने की चाह रहती है. खासकर आज के डिजिटल दौर में लोग खूबसूरत शायरी, फोटो और संदेश के जरिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं. अगर आप भी ईद की मुबारकबाद देना चाहते हैं तो यहां देखिए ईद-उल-फितर के खूबसूरत संदेश, जिसे भेजकर आप अपनों को हैप्पी ईद कह सकते हैं.

जिंदगी का हर पल खुशियों से कम न हो,

आपका हर दिन ईद से कम न हो,

ऐसा ईद का दिन आपको हमेशा नसीब हो,

जिसमें कोई दुख और गम न हो.





आपकी ख्वाहिश हो मंजूर-ए-खुदा,

आपकी राहों में मिले रजा-ए-खुदा,

दुआ है फना हो जाए लब्ज-ए-गम,

आप पर सदा बरसे रहमत-ए-खुदा,

Happy Eid 2026





ईद लेकर आती है ढेर सारी खुशियां,

ईद मिटा देती है इंसान में दुरियां,

ईद है खुदा का एक नायाम तबारोक,

इसलिए कहते हैं ईद मुबारक!





जन्नत से नजराना भेजा है,

खुशियों का खजाना भेजा है,

कुबूल फरमाएं दिल की दुआ है,

मीठी ईद मुबारक का फरमान भेजा है

आपको हमारी तरफ से ईद मुबारक

Happy Eid 2026





फलक पर चांद सितारे निकले हैं

सब खुशी से मिलने लगे हैं

ईद की मिठास घुलने लगी है

देखो सबके विचार मिलने लगे हैं

हैप्पी ईद 2026





ईद लेकर आती है ढेर सारी खुशियां,

ईद मिटा देती है इंसान में दूरियां,

ईद है खुदा का एक नायाब तौफा,

और हम भी कहते हैं आपको

ईद मुबारक!





ईद आई है खुशियों का पैगाम लेकर,

रहमतों का अनमोल इनाम लेकर.

रब करे आपकी हर दुआ कबूल हो,

ईद आए हर बार खुशियां हजार लेकर.



ईद-उल-फितर की मुबारकबाद

नफरत की दीवारें गिरा दो,

दिलों में मोहब्बत जगा दो.

ईद का दिन है खुशियों का पैगाम,

हर चेहरे पर मुस्कान सजा दो.

हैप्पी ईद 2026

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