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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मEid 2026 Mubarak: ईद आई है खुशियों का पैगाम लेकर, ईद-उल-फितर पर अपनों को दें मुबारकबाद भेजे ये शायरी

Eid 2026 Mubarak: ईद आई है खुशियों का पैगाम लेकर, ईद-उल-फितर पर अपनों को दें मुबारकबाद भेजे ये शायरी

Happy Eid-ul-fitr 2026: ईद मुस्लिम धर्म का सबसे खास त्योहार है, जिसे इबादत, खुशी और उत्साह के साथ मनाया जाता है. लेकिन मुबारकबाद के बिना ईद का जश्न अधूरा है. इसलिए ये मैसेज सभी को कहें हैप्पी ईद.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 19 Mar 2026 07:07 PM (IST)
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Happy Eid-ul-fitr 2026: रमजान की समाप्ति के बाद पहली शव्वाल को ईद का त्योहार मनाया जाता है. इसे मीठी ईद, ईद-उल-फितर या ईद-अल-फितर भी कहते हैं. ईद इस्लाम का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है, इसलिए इसे खुशी, उमंग और उत्साह के साथ मनाया जाता है. जैसे-जैसे रमजान का अंतिम दौर आता है, ईद की तैयारियां भी बढ़ने लगती है.

सऊदी अरब में शुक्रवार 20 मार्च 2026 को ईद मनाई जाएगी. भारत में आमतौर पर सऊदी के अगले दिन त्योहार मनाए जाते हैं. ऐसे में बहुत अधिक संभावना है कि, भारत में शनिवार, 21 मार्च को ईद-उल-फितर रहेगी.

ईद केवल त्योहार नहीं बल्कि यह खुशी, भाईचारा और प्रेम का संदेश भी लेकर आता है. इसलिए ईद-उल-फितर की सुबह मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अदा करने के बाद लोग एक-दूसरे को गले लगाकर ‘ईद मुबारक’ कहकर बधाई देते हैं.

ईद ऐसा त्योहार है, जिसमें हर किसी के दिल में अपने परिवार वालों और प्रियजनों को मुबारकबाद देने की चाह रहती है. खासकर आज के डिजिटल दौर में लोग खूबसूरत शायरी, फोटो और संदेश के जरिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं. अगर आप भी ईद की मुबारकबाद देना चाहते हैं तो यहां देखिए ईद-उल-फितर के खूबसूरत संदेश, जिसे भेजकर आप अपनों को हैप्पी ईद कह सकते हैं.

जिंदगी का हर पल खुशियों से कम न हो,
आपका हर दिन ईद से कम न हो,
ऐसा ईद का दिन आपको हमेशा नसीब हो,
जिसमें कोई दुख और गम न हो.


Eid 2026 Mubarak: ईद आई है खुशियों का पैगाम लेकर, ईद-उल-फितर पर अपनों को दें मुबारकबाद भेजे ये शायरी

आपकी ख्वाहिश हो मंजूर-ए-खुदा,
आपकी राहों में मिले रजा-ए-खुदा,
दुआ है फना हो जाए लब्ज-ए-गम,
आप पर सदा बरसे रहमत-ए-खुदा,

Happy Eid 2026


Eid 2026 Mubarak: ईद आई है खुशियों का पैगाम लेकर, ईद-उल-फितर पर अपनों को दें मुबारकबाद भेजे ये शायरी

ईद लेकर आती है ढेर सारी खुशियां,
ईद मिटा देती है इंसान में दुरियां,
ईद है खुदा का एक नायाम तबारोक,
इसलिए कहते हैं ईद मुबारक!


Eid 2026 Mubarak: ईद आई है खुशियों का पैगाम लेकर, ईद-उल-फितर पर अपनों को दें मुबारकबाद भेजे ये शायरी

जन्नत से नजराना भेजा है,
खुशियों का खजाना भेजा है,
कुबूल फरमाएं दिल की दुआ है,
मीठी ईद मुबारक का फरमान भेजा है
आपको हमारी तरफ से ईद मुबारक

Happy Eid 2026


Eid 2026 Mubarak: ईद आई है खुशियों का पैगाम लेकर, ईद-उल-फितर पर अपनों को दें मुबारकबाद भेजे ये शायरी

फलक पर चांद सितारे निकले हैं
सब खुशी से मिलने लगे हैं
ईद की मिठास घुलने लगी है
देखो सबके विचार मिलने लगे हैं

हैप्पी ईद 2026


Eid 2026 Mubarak: ईद आई है खुशियों का पैगाम लेकर, ईद-उल-फितर पर अपनों को दें मुबारकबाद भेजे ये शायरी

ईद लेकर आती है ढेर सारी खुशियां,
ईद मिटा देती है इंसान में दूरियां,
ईद है खुदा का एक नायाब तौफा,
और हम भी कहते हैं आपको

ईद मुबारक!


Eid 2026 Mubarak: ईद आई है खुशियों का पैगाम लेकर, ईद-उल-फितर पर अपनों को दें मुबारकबाद भेजे ये शायरी

ईद आई है खुशियों का पैगाम लेकर,
रहमतों का अनमोल इनाम लेकर.
रब करे आपकी हर दुआ कबूल हो,
ईद आए हर बार खुशियां हजार लेकर.

ईद-उल-फितर की मुबारकबाद

नफरत की दीवारें गिरा दो,
दिलों में मोहब्बत जगा दो.
ईद का दिन है खुशियों का पैगाम,
हर चेहरे पर मुस्कान सजा दो.

हैप्पी ईद 2026

ये भी पढ़ें: Ramadan 2026 Last Roza: 19 या 20 मार्च भारत में आखिरी रोजा कब, जानें ईद की तारीख
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

मुख्य विशेषज्ञता (Core Expertise)
पल्लवी की लेखन शैली पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक डिजिटल आवश्यकताओं का एक बेहतरीन मिश्रण है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

  • ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान: वैदिक ज्योतिष, ग्रह-गोचर और जीवन पर इनके प्रभाव का गहन विश्लेषण.
  • वास्तु एवं अंकशास्त्र: घर-परिवार में सकारात्मक ऊर्जा के लिए व्यवहारिक वास्तु उपाय और अंकगणितीय प्रभाव.
  • धर्म एवं संस्कृति: भारतीय व्रत-त्योहारों का महत्व, धार्मिक परंपराएं और पौराणिक संदर्भों की व्याख्या.
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  • डिजिटल कंटेंट: SEO-फ्रेंडली राइटिंग, एक्सप्लेनर कंटेंट और फीचर स्टोरी टेलिंग.

पेशेवर सफर (Professional Journey)
अपने सात वर्षों के करियर में, पल्लवी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में अपनी लेखनी का लोहा मनवाया है:

  • ABP News: (वर्तमान) कंटेंट राइटर - धर्म, ज्योतिष और समसामयिक विषयों पर विस्तृत कवरेज.
  • Hindustan, India News & Live India: न्यूज़ राइटिंग, फीचर स्टोरीज़ और डिजिटल मीडिया के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण अनुभव.

इनके लेखन की विशेषता
पल्लवी के लेख पाठकों के बीच अपनी प्रमाणिकता के लिए जाने जाते हैं. उनकी लेखन शैली की मुख्य विशेषताएं हैं:

  • शोध-आधारित दृष्टिकोण: शास्त्रीय ग्रंथों और विश्वसनीय स्रोतों का गहराई से अध्ययन.
  • सरल और स्पष्ट: कठिन विषयों को भी आम पाठक के लिए आसानी से समझने योग्य बनाना.
  • SEO ऑप्टिमाइज्ड: डिजिटल पाठकों की पसंद और सर्च इंजन की आवश्यकताओं के अनुसार लेखन.
  • पाठक-केंद्रित: जानकारी को केवल सूचनात्मक नहीं, बल्कि व्यावहारिक जीवन में उपयोगी बनाना.

मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
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Published at : 19 Mar 2026 07:07 PM (IST)
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