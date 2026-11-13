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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsWindow Ventilation: घर के अंदर की हवा ऐसे करें साफ, जानें खिड़की खोलने और बंद करने का नियम

Window Ventilation: घर के अंदर की हवा ऐसे करें साफ, जानें खिड़की खोलने और बंद करने का नियम

बाहर बढ़ते प्रदूषण का असर घर के अंदर की हवा पर भी पड़ता है. ऐसे में खिड़कियां कब खोलनी चाहिए और कब बंद रखनी चाहिए? जानिए घर की हवा साफ रखने के आसान तरीके.

Written By : निर्जला गौड़ |  Updated at : 13 Nov 2026 05:23 PM (IST)
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सर्दियों में प्रदूषण बढ़ने के साथ लोग घर के अंदर भी साफ हवा के लिए परेशान रहते हैं. अक्सर माना जाता है कि बाहर की हवा से बचने के लिए खिड़कियां हमेशा बंद रखनी चाहिए, लेकिन ऐसा करना भी सही नहीं है. घर के अंदर खाना बनाने, धूल, धुएं और दूसरी चीजों से हवा खराब होती है. ऐसे में कमरे में ताजी हवा आना भी जरूरी है. सवाल यह है कि जब बाहर भी प्रदूषण हो, तब घर की खिड़कियां कब खोलें और कब बंद रखें? कुछ आसान बातों का ध्यान रखकर आप घर के अंदर की हवा को बेहतर बना सकते हैं.

 प्रदूषण ज्यादा हो तो खिड़कियां रखें बंद

जब आपके इलाके में प्रदूषण का स्तर ज्यादा हो, खासकर AQI खराब या बहुत खराब हो, तब घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद रखना बेहतर है. इससे बाहर की धूल और प्रदूषण के छोटे कण घर के अंदर कम आएंगे. खासतौर पर सुबह और देर शाम के समय प्रदूषण ज्यादा होने पर खिड़कियां खोलने से बचें. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह के मुताबिक, खराब से गंभीर प्रदूषण वाले दिनों में जरूरत पड़ने पर दोपहर 12 से 4 बजे के बीच थोड़ी देर हवा आने दी जा सकती है. यह भी बाहर की हवा की स्थिति देखकर ही तय करें. अगर बाहर की हवा साफ है, तो खिड़कियां खोलकर कुछ देर घर में ताजी हवा आने दें.

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घर की हवा साफ रखने के लिए अपनाएं ये तरीके

सिर्फ खिड़कियां बंद रखने से घर की हवा साफ नहीं होती. घर में धूल और धुआं जमा न हो, इसके लिए रोजाना सफाई करें. झाड़ू लगाने के बजाय गीले कपड़े से फर्श और फर्नीचर साफ करें, ताकि धूल हवा में न उड़े. खाना बनाते समय किचन का एग्जॉस्ट फैन चलाएं और बाथरूम में भी एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल करें. घर के अंदर सिगरेट, अगरबत्ती, धूप और मच्छर भगाने वाली कॉइल जलाने से बचें, क्योंकि इनसे भी धुआं और छोटे कण हवा में फैलते हैं. अगर आपके पास एयर प्यूरीफायर है तो कमरे में इस्तेमाल करें. उसके फिल्टर की सफाई और बदलाव भी समय पर करें.

खिड़की खोलने से पहले जरूर चेक करें AQI

घर की खिड़कियां खोलने या बंद रखने का फैसला बाहर की हवा की स्थिति देखकर करें. इसके लिए रोजाना अपने इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स  चेक करें. अगर हवा की गुणवत्ता अच्छी है, तो कुछ देर खिड़कियां खोलकर ताजी हवा आने दें, लेकिन प्रदूषण बढ़ने पर इन्हें बंद रखें. घर में हवा का आना-जाना जरूरी है, अगर घर में किसी को सांस लेने में परेशानी, खांसी या आंखों में जलन हो रही है, तो इसे नजरअंदाज न करें.

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About the author निर्जला गौड़

निर्जला गौड़ इस वक्त  ABP Live की लाइफस्टाइल डेस्क पर इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री कर रही हैं. इससे पहले वह  EBNW Stories में कंटेंट राइटर के तौर पर इंटर्नशिप कर चुकी हैं. डिजिटल जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन में उनकी खास रुचि है. आसान, आकर्षक और रिलेटेबल अंदाज में कहानियों को पेश करना और पाठकों तक जानकारी को प्रभावी तरीके से पहुंचाना उनकी खासियत है.
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Published at : 13 Nov 2026 05:23 PM (IST)
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