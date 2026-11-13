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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थHealth Risks: जहरीली हवा शरीर के DNA को कैसे पहुंचाती है नुकसान?

Health Risks: जहरीली हवा शरीर के DNA को कैसे पहुंचाती है नुकसान?

प्रदूषित हवा में सांस लेना सिर्फ फेफड़ों के लिए ही परेशानी नहीं है. हवा में मौजूद छोटे-छोटे जहरीले कण शरीर के अंदर पहुंचकर एक और बड़ा नुकसान करते हैं. जाने आखिर इसका असर हमारे शरीर की कैसे पड़ता है

Written By : निर्जला गौड़ |  Updated at : 13 Nov 2026 08:49 PM (IST)
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Health Risks: जब भी वायु प्रदूषण की बात होती है तो सबसे पहले खांसी, सांस फूलना और फेफड़ों की बीमारी का ख्याल आता है. लेकिन खराब हवा का असर इससे कहीं ज्यादा होता है. हम रोज जिस हवा में सांस लेते हैं, उसमें मौजूद छोटे और जहरीले कण धीरे-धीरे शरीर के अंदर पहुंचते हैं. लंबे समय तक इनके संपर्क में रहने से शरीर की कोशिकाओं पर भी असर पड़ता है. एक नई रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रदूषण शरीर के DNA और जीन के काम करने के तरीके को भी प्रभावित करता है.

 सांस के साथ शरीर में क्या-क्या पहुंच रहा है?

हवा में कई तरह के प्रदूषण फैलाने वाले कण मौजूद होते हैं. इनमें PM2.5 सबसे ज्यादा चिंता की वजह है. ये इतने छोटे होते हैं कि सांस के साथ फेफड़ों के अंदर तक पहुंच जाते हैं. कुछ कण खून में भी जाते हैं और शरीर के दूसरे हिस्सों तक पहुंचते हैं. इनके लंबे समय तक संपर्क में रहने से शरीर के अंदर सूजन बढ़ती है. आसान भाषा में कहें तो शरीर की कोशिकाओं पर दबाव पड़ने लगता है और उन्हें नुकसान पहुंचता है. यही वजह है कि प्रदूषण का असर सिर्फ सांस लेने में परेशानी तक सीमित नहीं रहता.

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 क्या जहरीली हवा हमारे DNA को भी नुकसान पहुंचाती है?

हमारे शरीर की हर कोशिका में DNA होता है. इसे ऐसे समझ सकते हैं कि यह शरीर को काम करने के सिग्नल्स देता है. शरीर की बढ़त से लेकर कोशिकाओं के काम करने तक में इसकी अहम भूमिका होती है. लेकिन प्रदूषण से निकलने वाले हानिकारक कण शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता हैं. इससे DNA में बदलाव होने का खतरा भी रहता है.

बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए क्यों बढ़ जाती है चिंता?

लंबे समय तक प्रदूषित हवा में रहने से दिल की बीमारी, स्ट्रोक और डायबिटीज जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ता है. कुछ रिसर्च में प्रदूषण और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के बीच संबंध भी सामने आया है. गर्भवती महिलाओं के लिए भी खराब हवा चिंता की वजह होती है. इसके संपर्क में रहने से समय से पहले बच्चे का जन्म होने और उसके विकास पर असर पड़ने का खतरा बढ़ता है. इसलिए प्रदूषण को सिर्फ कुछ दिनों की परेशानी समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. जब हवा खराब हो तो बाहर जाने का समय कम रखें, जरूरत पड़ने पर अच्छी फिटिंग वाला मास्क पहनें और घर में भी हवा साफ रखने की कोशिश करें.

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About the author निर्जला गौड़

निर्जला गौड़ इस वक्त  ABP Live की लाइफस्टाइल डेस्क पर इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री कर रही हैं. इससे पहले वह  EBNW Stories में कंटेंट राइटर के तौर पर इंटर्नशिप कर चुकी हैं. डिजिटल जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन में उनकी खास रुचि है. आसान, आकर्षक और रिलेटेबल अंदाज में कहानियों को पेश करना और पाठकों तक जानकारी को प्रभावी तरीके से पहुंचाना उनकी खासियत है.
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Published at : 13 Nov 2026 08:49 PM (IST)
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