Freeze Lemon Juice Cubes: नींबू का इस्तेमाल खाने का स्वाद बढ़ाने से लेकर नींबू पानी और कई तरह की डिश तैयार करने तक किया जाता है. लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि एक नींबू पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाता. आधा नींबू बच जाता है और कुछ समय बाद उसकी सतह सूखने लगती है. कई बार फ्रिज में रखने के बावजूद नींबू पहले जैसा ताजा और रसदार नहीं रहता.

ऐसे में नींबू को सही तरीके से स्टोर करना जरूरी है. अगर नींबू को बिना किसी कवर के कमरे के तापमान पर छोड़ दिया जाए, तो वह जल्दी सूख सकता है. वहीं, सही तरीके से फ्रिज में रखने पर उसकी ताजगी और रस को ज्यादा समय तक बनाए रखने में मदद मिल सकती है.

पूरे नींबू को कैसे रखें ताजा?

अगर आपने बाजार से कई नींबू एक साथ खरीदे हैं, तो उन्हें कमरे के तापमान पर भी रखा जा सकता है. लेकिन लंबे समय तक ताजा रखने के लिए फ्रिज में रखना ज्यादा बेहतर माना जाता है. कमरे के तापमान पर रखे नींबू करीब एक हफ्ते में सूखना शुरू कर सकते हैं, जबकि फ्रिज में सही तरीके से रखने पर उन्हें ज्यादा समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है.

नींबू को सीधे फ्रिज के क्रिस्पर ड्रॉअर में रखने के बजाय किसी एयरटाइट या अच्छी तरह बंद होने वाले कंटेनर में रखना बेहतर हो सकता है. इससे नींबू की नमी लंबे समय तक बनी रहने में मदद मिलती है और वह ज्यादा रसदार रह सकता है. अगर नींबू अभी कच्चा है और उसका रंग हरा है, तो उसे पहले कमरे के तापमान पर रखा जा सकता है. जब उसका रंग पीला हो जाए, तब उसे फ्रिज के क्रिस्पर ड्रॉअर में रखा जा सकता है.





आधा नींबू बच जाए तो क्या करें?

अगर आपने नींबू को आधा काटकर इस्तेमाल किया है और बाकी हिस्सा बाद के लिए बचा है, तो उसे खुले में रखने से बचें. कटे हुए हिस्से को खुला छोड़ने पर वह जल्दी सूख सकता है.बचे हुए आधे नींबू के कटे हिस्से को प्लास्टिक रैप से अच्छी तरह ढककर फ्रिज में रखा जा सकता है. इसके अलावा, इसे किसी बंद कंटेनर में रखने का विकल्प भी है. इस तरह कटे हुए नींबू को कुछ दिनों के अंदर इस्तेमाल करना बेहतर रहता है, ताकि वह ज्यादा सूखने न पाए.

नींबू का रस निकालकर रखना है तो ऐसे करें स्टोर

अगर आपको लगता है कि पूरा नींबू इस्तेमाल नहीं होगा, तो उसका रस निकालकर भी रखा जा सकता है. इसके लिए नींबू का रस निकालकर उसे एक साफ और बंद कंटेनर में भरें और फ्रिज में रख दें.इस तरह रखा हुआ नींबू का रस कुछ दिनों तक अपने ताजे स्वाद के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है. लेकिन अगर आपको इसे ज्यादा समय तक रखना है, तो इसे फ्रीज करना एक विकल्प हो सकता है. इसके लिए नींबू के रस को आइस क्यूब ट्रे में डालकर जमा सकते हैं. जब रस जम जाए, तो इन क्यूब्स को निकालकर एक कंटेनर में रख दें और जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करें. इससे हर बार पूरा नींबू काटने या रस निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी.







नींबू के छिलके को भी न करें बर्बाद

नींबू इस्तेमाल करने के बाद अक्सर उसका छिलका फेंक दिया जाता है, लेकिन इसका एक हिस्सा आगे भी काम आ सकता है. नींबू के छिलके की ऊपरी परत से मिलने वाला जेस्ट खाना बनाने और बेकिंग में इस्तेमाल किया जा सकता है. अगर तुरंत इसका इस्तेमाल नहीं करना है, तो नींबू का जेस्ट निकालकर उसे एक बंद कंटेनर में रखकर फ्रीजर में स्टोर किया जा सकता है. जरूरत पड़ने पर इसे बाहर निकालकर इस्तेमाल किया जा सकता है.

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नींबू को सही तरीके से रखना क्यों जरूरी है?

नींबू को सही तरीके से स्टोर करने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि वह जल्दी सूखने से बच सकता है और उसका स्वाद व रस ज्यादा समय तक बना रह सकता है. कमरे के तापमान पर रखने से नींबू की नमी तेजी से कम हो सकती है, खासकर तब जब उसे काट दिया गया हो. इसलिए अगर नींबू पूरा है और कुछ समय बाद इस्तेमाल करना है, तो उसे फ्रिज में रखना बेहतर विकल्प हो सकता है.

अगर आधा नींबू बचा है तो उसके कटे हिस्से को ढंककर एयरटाइट कंटेनर में रखना चाहिए. अगर नींबू का रस पहले ही निकाल लिया है, तो उसे खुले बर्तन में रखने के बजाय बंद कंटेनर में फ्रिज में रखें. कुछ दिनों के अंदर इस्तेमाल करना बेहतर है और ज्यादा समय के लिए रखना हो तो आइस क्यूब ट्रे में फ्रीज किया जा सकता है.

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